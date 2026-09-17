Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Μου λείπεις» του Γιώργου Μαζωνάκη: Το πάντρεμα με το βιολί του Νίκου Χατζόπουλου
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Γιώργος Μαζωνάκης Τραγούδι Βιολί βιολιστής

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Μου λείπεις» του Γιώργου Μαζωνάκη: Το πάντρεμα με το βιολί του Νίκου Χατζόπουλου

«Έτσι γεννήθηκε το "Μου λείπεις" πριν 30 χρόνια... στις 3:30 το πρωί... Καλό παράδεισο ρε Γιώργο...κρίμα...» γράφει ο Νίκος Χατζόπουλος

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Μου λείπεις» του Γιώργου Μαζωνάκη: Το πάντρεμα με το βιολί του Νίκου Χατζόπουλου
Την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Μου λείπεις» του Γιώργου Μαζωνάκη που κυκλοφόρησε πριν από 30 χρόνια αφηγήθηκε ο βιολιστής Νίκος Χατζόπουλος, που ανταποκρίθηκε στην «πρόκληση», όπως αναφέρει, να παίξει βιολί πάνω σε λούπα.

Αναδημοσιεύοντας παλαιότερο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη να λέει στον Μιχάλη Κουινέλη (Stavento) ότι «εκείνη την εποχή ήταν πολύ μυστήριο να παίξεις βιολί πάνω σε λούπα δυτικής κουλτούρας», ο Νίκος Χατζόπουλος αποκαλύπτει τι συνέβη.

@nicoschatzopoulos Όταν ο Νίκος ο Τερζής με κάλεσε στο Στούντιο, να ακούσω και αν θέλω να παίξω, στον νέο τότε στο χώρο, τραγουδιστή, Γιώργο Μαζωνάκη, η πρώτη μου εντύπωση ήταν του στυλ... "Θέλετε βιολί σ' αυτό" ? Ήταν όντως πρόκληση για εκείνη την εποχή αυτο το πάντρεμα ...Και είναι γνωστό ότι οι προκλήσεις στην καριέρα μου με ακολουθούν και τις ακολουθώ... οπότε... Μια που άκουσα το κομμάτι και μου άρεσε ο (πιτσιρικάς) που τραγουδούσε και μια που λέω στον τεχνικό Τάκη Αργυρίου..."πάτα να γράφει και άσε με να παίξω!!!". Έτσι γεννήθηκε το "Μου λείπεις" πριν 30 χρόνια... στις 3:30 το πρωί... Καλό παράδεισο ρε Γιώργο...κρίμα... #Chatzopoulos #mazonakis #mazonakislive #greekmusic #legend ♬ πρωτότυπος ήχος - nicos chatzopoulos


Όπως γράφει στο TikTok «όταν ο Νίκος ο Τερζής με κάλεσε στο Στούντιο, να ακούσω και αν θέλω να παίξω, στον νέο τότε στο χώρο, τραγουδιστή, Γιώργο Μαζωνάκη, η πρώτη μου εντύπωση ήταν του στυλ... "Θέλετε βιολί σ' αυτό"?».

«Ήταν όντως πρόκληση για εκείνη την εποχή αυτό το πάντρεμα ...Και είναι γνωστό ότι οι προκλήσεις στην καριέρα μου με ακολουθούν και τις ακολουθώ... οπότε... Μια που άκουσα το κομμάτι και μου άρεσε ο (πιτσιρικάς) που τραγουδούσε και μια που λέω στον τεχνικό Τάκη Αργυρίου..."πάτα να γράφει και άσε με να παίξω!!!"» συνεχίζει ο γνωστό βιολιστής.

«Έτσι γεννήθηκε το "Μου λείπεις" πριν 30 χρόνια... στις 3:30 το πρωί... Καλό παράδεισο ρε Γιώργο...κρίμα...» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Χατζόπουλος.

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