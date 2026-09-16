Η Ντακότα Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι είναι ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον, αναφέρει πηγή
Η Ντακότα Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι είναι ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον, αναφέρει πηγή
Βγαίνουν εδώ και μήνες, περνούν χρόνο μαζί, προσθέτει άτομο από το περιβάλλον του τραγουδιστή
Εδώ και μερικους μήνες βγαίνουν η Ντακότα Τζόνσον και ο Mασίν Γκαν Κέλι, αφότου ήρθαν πιο κοντά στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.
Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής «περνούν χρόνο μαζί και βγαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και μήνες», δήλωσε στο PEOPLE πηγή από το περιβάλλον του. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι «είχαν γνωριστεί στο παρελθόν, αλλά ήρθαν πραγματικά κοντά» στον γάμο της Σουίφτ και του Κέλσι στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης τον περασμένο Ιούλιο.
Η Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι «ξεκίνησαν ως φίλοι και αντάλλασσαν συχνά μηνύματα, αλλά τώρα περνούν περισσότερο χρόνο μαζί», πρόσθεσε το ίδιο άτομο. «Είναι κάτι πολύ καινούργιο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον».
Η πηγή ανέφερε ακόμη ότι ο τραγουδιστής «έχει ενθουσιαστεί πολύ» με την Τζόνσον και λέει στους φίλους του ότι είναι «καταπληκτική». «Δεν έχουν βάλει ακόμη κάποια ταμπέλα στη σχέση τους, απλώς βλέπουν πού θα τους οδηγήσει το ότι περνούν χρόνο μαζί», σημείωσε. Άλλη πηγή πρόσθεσε ότι οι δύο σταρ «κάνουν παρέα εδώ και λίγο καιρό» και ότι τα πράγματα μεταξύ τους παραμένουν «εντελώς χαλαρά».
Η είδηση ότι ο MGK και η Τζόνσον βγαίνουν έρχεται μετά τις φήμες περί ειδυλλίου που προκλήθηκαν όταν φωτογραφήθηκαν μαζί στη Νέα Υόρκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Οι δυο τους εθεάθησαν να φτάνουν μαζί στο διαμέρισμα της Σουίφτ και αργότερα να επιστρέφουν σε ξενοδοχείο.
Η τελευταία γνωστή σχέση της Τζόνσον ήταν με τον μουσικό Role Model. Τον Αύγουστο, πηγή είχε επιβεβαιώσει ότι είχαν χωρίσει εδώ και αρκετό καιρό. Από την άλλη, o Μασίν Γκαν Κέλι υπήρξε για χρόνια ζευγάρι με τη Μέγκαν Φοξ. Η σχέσητους χαρακτηρίστηκε από κρίσεις και επανασυνδέσεις χωρισμούς, με τους δυο τους να χωρίζουν οριστικά το 2024. Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής «περνούν χρόνο μαζί και βγαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και μήνες», δήλωσε στο PEOPLE πηγή από το περιβάλλον του. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι «είχαν γνωριστεί στο παρελθόν, αλλά ήρθαν πραγματικά κοντά» στον γάμο της Σουίφτ και του Κέλσι στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης τον περασμένο Ιούλιο.
Η Τζόνσον και ο Μασίν Γκαν Κέλι «ξεκίνησαν ως φίλοι και αντάλλασσαν συχνά μηνύματα, αλλά τώρα περνούν περισσότερο χρόνο μαζί», πρόσθεσε το ίδιο άτομο. «Είναι κάτι πολύ καινούργιο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον».
Dakota Johnson and MGK Are ‘Spending Time Together’ Months After They ‘Hit It Off’ at Taylor Swift and Travis Kelce’s Wedding (Exclusive Source) https://t.co/dV6RSlVZjr— People (@people) September 16, 2026
Η είδηση ότι ο MGK και η Τζόνσον βγαίνουν έρχεται μετά τις φήμες περί ειδυλλίου που προκλήθηκαν όταν φωτογραφήθηκαν μαζί στη Νέα Υόρκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Οι δυο τους εθεάθησαν να φτάνουν μαζί στο διαμέρισμα της Σουίφτ και αργότερα να επιστρέφουν σε ξενοδοχείο.
Η τελευταία γνωστή σχέση της Τζόνσον ήταν με τον μουσικό Role Model. Τον Αύγουστο, πηγή είχε επιβεβαιώσει ότι είχαν χωρίσει εδώ και αρκετό καιρό. Από την άλλη, o Μασίν Γκαν Κέλι υπήρξε για χρόνια ζευγάρι με τη Μέγκαν Φοξ. Η σχέσητους χαρακτηρίστηκε από κρίσεις και επανασυνδέσεις χωρισμούς, με τους δυο τους να χωρίζουν οριστικά το 2024. Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη.
Φωτογραφία: Shutterstock
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