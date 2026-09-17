Εκτός φυλακής ο Νίκος Μαζιώτης, οι πρώτες εικόνες από την έξοδό του από τον Δομοκό
Εκτός φυλακής ο Νίκος Μαζιώτης, οι πρώτες εικόνες από την έξοδό του από τον Δομοκό
Αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει την 20ετή ποινή του
Εκτός φυλακής βρίσκεται από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας».
Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε πλήρως την 20ετή ποινή που του είχε επιβληθεί, έχοντας παραμείνει 14 χρόνια σε καθεστώς κράτησης και εκτίσει επιπλέον έξι χρόνια μέσω εργασίας στις φυλακές.
Εικόνες από τη στιγμή της αποφυλάκισής του δημοσιεύτηκαν στο Indymedia. Όπως φαίνεται, έξω από τις φυλακές Δομοκού είχαν συγκεντρωθεί άτομα κρατώντας πανό προκειμένου να τον υποδεχτούν.
Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε πλήρως την 20ετή ποινή που του είχε επιβληθεί, έχοντας παραμείνει 14 χρόνια σε καθεστώς κράτησης και εκτίσει επιπλέον έξι χρόνια μέσω εργασίας στις φυλακές.
Εικόνες από τη στιγμή της αποφυλάκισής του δημοσιεύτηκαν στο Indymedia. Όπως φαίνεται, έξω από τις φυλακές Δομοκού είχαν συγκεντρωθεί άτομα κρατώντας πανό προκειμένου να τον υποδεχτούν.
Δείτε εικόνες:
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