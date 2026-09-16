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Χήρα εκατομμυριούχου της Νέας Υόρκης μηνύει συνοδό πολυτελείας: Της είπε «σ’ αγαπώ» και άρπαξε 5,2 εκατ. ευρώ
Χήρα εκατομμυριούχου της Νέας Υόρκης μηνύει συνοδό πολυτελείας: Της είπε «σ’ αγαπώ» και άρπαξε 5,2 εκατ. ευρώ
Η 49χρονη γνώρισε τον Κρεγκ Σταρ μέσω πλατφόρμας που προσφέρει «ετεροφυλόφιλους άνδρες ελίτ συνοδούς για γυναίκες»
Η πλούσια χήρα δημιουργού πλατφόρμας παιχνιδιών έκανε αγωγή σε συνοδό πολυτελείας από τις ΗΠΑ καταγγέλλοντας πως την εξαπάτησε και της άρπαξε 5,2 εκατομμύρια ευρώ.
Η 49χρονη Μαριάν Φλίπο αναφέρει στην αγωγή πως ο 38χρονος Κρεγκ Σταρ την εκμεταλλεύτηκε λέγοντάς της πως την αγαπάει και ζητώντας της να πληρώσει το συμβόλαιό με το πρακτορείο συνοδών αξίας 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, αφού ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι μαζί της, σύμφωνα με την New York Post.
«Δυστυχώς, δεν ήμουν αρκετά ικανή ή οξυδερκής για να καταλάβω ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν ψευδείς, αλλά, καθώς αγαπούσα και εμπιστευόμουν τον Star, βασίστηκα σε όσα μου έλεγε. Τώρα συνειδητοποιώ ότι ήμουν ανόητη», αναφέρει η Φλίπο στην αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν.
Η 49χρονη που πάσχει από μια σοβαρή γενετική πάθηση, γνώρισε τον Σταρ μέσω πλατφόρμας που προσφέρει «ετεροφυλόφιλους άνδρες συνοδούς ελίτ για γυναίκες», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της και είχε εμφανιστεί στο ριάλιτι «Gigolos».
Όμως, η ερωτική τους σχέση έφτασε στο τέλος της, όπως ισχυρίζεται η Φλίπο, όταν ο Σταρ και ένας άλλος εργαζόμενος της υπηρεσίας συνοδών φέρεται να την εξανάγκασαν να υπογράψει μια συμφωνία για να τον βοηθήσει να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του, αφού της έδωσαν αλκοόλ ενώ έπαιρνε ένα νέο φάρμακο, όπως αναφέρει η αγωγή.
Όταν η δικηγόρος της 49χρονης ανακάλυψε το σχέδιο, εκείνη «υπό τον έλεγχο του Σταρ, που της ασκούσε επιρροή», είχε ήδη μεταφέρει 5,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο συνοδός απαιτούσε ακόμα 3,4 εκατομμύρια, σύμφωνα με την αγωγή.
«Τώρα γνωρίζει ότι υπήρξε θύμα απάτης», δήλωσε ο δικηγόρος της 49χρονης, Λόρι Χάτσερ. Ο δικηγόρος έκανε αίτηση ζητώντας από το δικαστήριο να παρέμβει διότι ο Σταρ φέρεται να ξοδεύει τα χρήματα για να «διασκορπίσει τα κλεμμένα κεφάλαια». «Τώρα αναγνωρίζω ότι ήμουν θύμα ενός φρικτού σχεδίου του Σταρ, ο οποίος είναι ένας ψυχοπαθής που στερείται κάθε συνείδησης», ισχυρίστηκε η Φλίπο.
Η Μαριάν και ο Τσαντ γνωρίστηκαν όταν η πρώτη ήταν 13 ετών και παρέμειναν παντρεμένοι για 28 χρόνια αποκτώντας τρία παιδιά. Ο Τσαντ έδωσε τέλος στη ζωή του στις 5 Αυγούστου 2024, αφήνοντας τη Μαριάν συντετριμμένη και μόνη, όπως ανέφερε ο δικηγόρος.
Λίγους μήνες αργότερα, η πενθούσα χήρα έπρεπε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να προμηθευτεί φάρμακα που είχαν γίνει σπάνια λόγω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά δεν μιλούσε ιταλικά και αναζήτησε κάποιον να τη συνοδεύσει, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Ένας φίλος του αποθανόντος συζύγου της της είπε να επικοινωνήσει με το γραφείο συνοδών, όπου προσέλαβε τον Σταρ να τη συνοδεύσει στο ταξίδι έναντι 23.000 ευρώ, σύμφωνα με την αγωγή.
Η 49χρονη Μαριάν Φλίπο αναφέρει στην αγωγή πως ο 38χρονος Κρεγκ Σταρ την εκμεταλλεύτηκε λέγοντάς της πως την αγαπάει και ζητώντας της να πληρώσει το συμβόλαιό με το πρακτορείο συνοδών αξίας 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, αφού ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι μαζί της, σύμφωνα με την New York Post.
«Δυστυχώς, δεν ήμουν αρκετά ικανή ή οξυδερκής για να καταλάβω ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν ψευδείς, αλλά, καθώς αγαπούσα και εμπιστευόμουν τον Star, βασίστηκα σε όσα μου έλεγε. Τώρα συνειδητοποιώ ότι ήμουν ανόητη», αναφέρει η Φλίπο στην αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν.
Η 49χρονη που πάσχει από μια σοβαρή γενετική πάθηση, γνώρισε τον Σταρ μέσω πλατφόρμας που προσφέρει «ετεροφυλόφιλους άνδρες συνοδούς ελίτ για γυναίκες», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της και είχε εμφανιστεί στο ριάλιτι «Gigolos».
Όμως, η ερωτική τους σχέση έφτασε στο τέλος της, όπως ισχυρίζεται η Φλίπο, όταν ο Σταρ και ένας άλλος εργαζόμενος της υπηρεσίας συνοδών φέρεται να την εξανάγκασαν να υπογράψει μια συμφωνία για να τον βοηθήσει να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του, αφού της έδωσαν αλκοόλ ενώ έπαιρνε ένα νέο φάρμακο, όπως αναφέρει η αγωγή.
Όταν η δικηγόρος της 49χρονης ανακάλυψε το σχέδιο, εκείνη «υπό τον έλεγχο του Σταρ, που της ασκούσε επιρροή», είχε ήδη μεταφέρει 5,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο συνοδός απαιτούσε ακόμα 3,4 εκατομμύρια, σύμφωνα με την αγωγή.
«Τώρα γνωρίζει ότι υπήρξε θύμα απάτης», δήλωσε ο δικηγόρος της 49χρονης, Λόρι Χάτσερ. Ο δικηγόρος έκανε αίτηση ζητώντας από το δικαστήριο να παρέμβει διότι ο Σταρ φέρεται να ξοδεύει τα χρήματα για να «διασκορπίσει τα κλεμμένα κεφάλαια». «Τώρα αναγνωρίζω ότι ήμουν θύμα ενός φρικτού σχεδίου του Σταρ, ο οποίος είναι ένας ψυχοπαθής που στερείται κάθε συνείδησης», ισχυρίστηκε η Φλίπο.
Τα 28 χρόνια γάμου, η περιουσία, η αυτοκτονία και η γνωριμία με τον συνοδόΗ αγωγή 18 σελίδων, μαζί με άλλα έγγραφα, περιγράφει μια απίστευτη ιστορία φερόμενης προδοσίας και απελπισίας, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τον θάνατο του Τσαντ Φλίπο, πριν από δύο χρόνια. Ο Τσαντ Φλίπο, προγραμματιστής υπολογιστών, δημιούργησε και κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βασικό λογισμικό για εξαιρετικά επιτυχημένο διαδικτυακό παιχνίδι και συγκέντρωσε μια σημαντική περιουσία.
Η Μαριάν και ο Τσαντ γνωρίστηκαν όταν η πρώτη ήταν 13 ετών και παρέμειναν παντρεμένοι για 28 χρόνια αποκτώντας τρία παιδιά. Ο Τσαντ έδωσε τέλος στη ζωή του στις 5 Αυγούστου 2024, αφήνοντας τη Μαριάν συντετριμμένη και μόνη, όπως ανέφερε ο δικηγόρος.
Λίγους μήνες αργότερα, η πενθούσα χήρα έπρεπε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να προμηθευτεί φάρμακα που είχαν γίνει σπάνια λόγω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά δεν μιλούσε ιταλικά και αναζήτησε κάποιον να τη συνοδεύσει, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Ένας φίλος του αποθανόντος συζύγου της της είπε να επικοινωνήσει με το γραφείο συνοδών, όπου προσέλαβε τον Σταρ να τη συνοδεύσει στο ταξίδι έναντι 23.000 ευρώ, σύμφωνα με την αγωγή.
Η Φλίπο ισχυρίζεται ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο για γραφείο συνοδών, καθώς πέρασε το ταξίδι στην Ιταλία συζητώντας και μαθαίνοντας για τον ταξιδιωτικό της σύντροφο, καθώς και μιλώντας ανοιχτά για την περιουσία του αποθανόντος συζύγου της, όπως αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.
Το ζευγάρι συνέχισε να βλέπεται κατά διαστήματα μετά το ταξίδι και ο Σταρ μετακόμισε στο διαμέρισμα της 49χρονης στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο, ενώ την έπεισε να πληρώσει πάνω από 390.000 ευρώ μόνο και μόνο για να τον κρατήσει «αποκλειστικό», σύμφωνα με την αγωγή.
Στην αρχή του έτους, οι δυο τους ταξίδεψαν στην Ατλάντα ενώ η Φλίπο έπαιρνε ισχυρά φάρμακα μετά από μία επέμβαση. Ισχυρίζεται ότι ο Σταρ και ένας υπεύθυνος της εταιρείας συνοδών της έδωσαν σφηνάκια με αλκοόλ και την στρίμωξαν σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου μέχρι να υπογράψει τη «συμφωνία εξόδου» ύψους 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό να εξαγοράσει τον συνοδό από το συμβόλαιό του, όπως αναφέρει στην αγωγή.
Όταν προσπάθησε να μεταφέρει τα 8,6 εκατομμύρια ευρώ, η τράπεζά της ακύρωσε τη μεταφορά λόγω ανησυχιών για απάτη, αναφέρει η αγωγή. «Αν και αυτό θα έπρεπε να είχε αποτελέσει ένα σήμα συναγερμού για μένα», αναφέρει η Φλίπο στην αγωγή, «δεν ήταν». Τελικά, η 49χρονη ισχυρίζεται ότι ο Σταρ και ο άλλος υπάλληλος την έπεισαν να ανοίξει έναν κοινό λογαριασμό μαζί του, στον οποίο κατέθεσε 5,2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την αγωγή.
«Του είπα: “δεν είσαι τίποτα περισσότερο από έναν κοινό εγκληματία”. Η κατάσταση έγινε πολύ έντονη. Προσπάθησε να βγάλει την Μαριάν από εκεί. Ήταν μια πολύ έντονη και θερμή συνάντηση από τη στιγμή που το είπα αυτό», λέει ο Χάτσερ.
Ο Σταρ «απείλησε να αποσύρει και να κρύψει τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ, εκτός αν η Μαριάν συμφωνούσε να πληρώσει τα υπόλοιπα», αναφέρει η αγωγή. «Ήταν εκείνη τη στιγμή που η Μαριάν συνειδητοποίησε επιτέλους ότι ο Σταρ την είχε εξαπατήσει», σύμφωνα με τον δικηγόρο.
Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Σταρ μετέφερε 4.900.000 ευρώ από τον κοινό λογαριασμό σε έναν ξεχωριστό, υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο. Ο Σταρ «ξόδευε τα χρήματά μου», σημειώνει η Φλίπο.
Ωστόσο, όταν επικοινώνησε μαζί του η εφημερίδα «The Post» την Τρίτη, ο Σταρ ισχυρίστηκε ότι μεγάλο μέρος δαπανήθηκε για έξοδα του ζευγαριού και φιλανθρωπικές δωρεές και ανέφερε ότι είχαν απομείνει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ. «Ήθελα να έχω οικονομική ασφάλεια. Ήθελα να φύγω από το πρακτορείο και να επιδιώξω πραγματικά μια σχέση, γιατί ήμουν ερωτευμένος μαζί της παρά όλα τα άλλα», είπε.
Ο Σταρ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι κατηγορίες για εξαναγκασμό «δεν είναι αληθινές», επιμένοντας ότι η «συμφωνία εξόδου» ήταν ιδέα της Φλίπο και ότι ο ίδιος δεν την ήθελε εξ αρχής. Ισχυρίστηκε ότι εκείνη συμπεριφερόταν καταχρηστικά απέναντί του, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους «μια τρελή, γ... περιπέτεια».
«Δεν μπορείς να ξαναγράψεις μια ολόκληρη σχέση απλώς καταθέτοντας αγωγή μετά το τέλος της», πρόσθεσε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του Σταρ, Τοντ Σπόντεκ. «Η αγωγή αφηγείται μια δραματική ιστορία. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα αποκαλύψουν την πραγματική», συμπλήρωσε.
«Αυτή η αγωγή αφορά απλώς την ανάκτηση της αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίμησης της Μαριάν», σημειώνει ο δικηγόρος της 49χρονης.
Το ζευγάρι συνέχισε να βλέπεται κατά διαστήματα μετά το ταξίδι και ο Σταρ μετακόμισε στο διαμέρισμα της 49χρονης στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο, ενώ την έπεισε να πληρώσει πάνω από 390.000 ευρώ μόνο και μόνο για να τον κρατήσει «αποκλειστικό», σύμφωνα με την αγωγή.
«Συμφωνία εξόδου» 8,6 εκατομμυρίων ευρώ
Στην αρχή του έτους, οι δυο τους ταξίδεψαν στην Ατλάντα ενώ η Φλίπο έπαιρνε ισχυρά φάρμακα μετά από μία επέμβαση. Ισχυρίζεται ότι ο Σταρ και ένας υπεύθυνος της εταιρείας συνοδών της έδωσαν σφηνάκια με αλκοόλ και την στρίμωξαν σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου μέχρι να υπογράψει τη «συμφωνία εξόδου» ύψους 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό να εξαγοράσει τον συνοδό από το συμβόλαιό του, όπως αναφέρει στην αγωγή.
Όταν προσπάθησε να μεταφέρει τα 8,6 εκατομμύρια ευρώ, η τράπεζά της ακύρωσε τη μεταφορά λόγω ανησυχιών για απάτη, αναφέρει η αγωγή. «Αν και αυτό θα έπρεπε να είχε αποτελέσει ένα σήμα συναγερμού για μένα», αναφέρει η Φλίπο στην αγωγή, «δεν ήταν». Τελικά, η 49χρονη ισχυρίζεται ότι ο Σταρ και ο άλλος υπάλληλος την έπεισαν να ανοίξει έναν κοινό λογαριασμό μαζί του, στον οποίο κατέθεσε 5,2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την αγωγή.
Η αποκάλυψηΤο σχέδιο κατέρρευσε όταν η Φλίπο ζήτησε τη βοήθεια του δικηγόρου για να διευθετήσει τα υπόλοιπα της «συμφωνίας εξόδου» τον Ιούνιο, αναφέρεται στην αγωγή. «Το κοίταξα και είπα: “ούτε κατά διάνοια, αυτό δεν στέκει με κανένα τρόπο”», είπε ο Χάτσερ. Στη συνέχεια, η Φλίπο συνοδεία του δικηγόρου της συναντήθηκε με τον συνοδό πολυτελείας.
«Του είπα: “δεν είσαι τίποτα περισσότερο από έναν κοινό εγκληματία”. Η κατάσταση έγινε πολύ έντονη. Προσπάθησε να βγάλει την Μαριάν από εκεί. Ήταν μια πολύ έντονη και θερμή συνάντηση από τη στιγμή που το είπα αυτό», λέει ο Χάτσερ.
Ο Σταρ «απείλησε να αποσύρει και να κρύψει τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ, εκτός αν η Μαριάν συμφωνούσε να πληρώσει τα υπόλοιπα», αναφέρει η αγωγή. «Ήταν εκείνη τη στιγμή που η Μαριάν συνειδητοποίησε επιτέλους ότι ο Σταρ την είχε εξαπατήσει», σύμφωνα με τον δικηγόρο.
Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Σταρ μετέφερε 4.900.000 ευρώ από τον κοινό λογαριασμό σε έναν ξεχωριστό, υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο. Ο Σταρ «ξόδευε τα χρήματά μου», σημειώνει η Φλίπο.
Ωστόσο, όταν επικοινώνησε μαζί του η εφημερίδα «The Post» την Τρίτη, ο Σταρ ισχυρίστηκε ότι μεγάλο μέρος δαπανήθηκε για έξοδα του ζευγαριού και φιλανθρωπικές δωρεές και ανέφερε ότι είχαν απομείνει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ. «Ήθελα να έχω οικονομική ασφάλεια. Ήθελα να φύγω από το πρακτορείο και να επιδιώξω πραγματικά μια σχέση, γιατί ήμουν ερωτευμένος μαζί της παρά όλα τα άλλα», είπε.
«Μια τρελή περιπέτεια»
Ο Σταρ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι κατηγορίες για εξαναγκασμό «δεν είναι αληθινές», επιμένοντας ότι η «συμφωνία εξόδου» ήταν ιδέα της Φλίπο και ότι ο ίδιος δεν την ήθελε εξ αρχής. Ισχυρίστηκε ότι εκείνη συμπεριφερόταν καταχρηστικά απέναντί του, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους «μια τρελή, γ... περιπέτεια».
«Δεν μπορείς να ξαναγράψεις μια ολόκληρη σχέση απλώς καταθέτοντας αγωγή μετά το τέλος της», πρόσθεσε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του Σταρ, Τοντ Σπόντεκ. «Η αγωγή αφηγείται μια δραματική ιστορία. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα αποκαλύψουν την πραγματική», συμπλήρωσε.
«Αυτή η αγωγή αφορά απλώς την ανάκτηση της αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίμησης της Μαριάν», σημειώνει ο δικηγόρος της 49χρονης.
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