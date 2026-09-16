Χήρα εκατομμυριούχου της Νέας Υόρκης μηνύει συνοδό πολυτελείας: Της είπε «σ’ αγαπώ» και άρπαξε 5,2 εκατ. ευρώ



«Συμφωνία εξόδου» 8,6 εκατομμυρίων ευρώ

Κρεγκ Σταρ

Η αποκάλυψη



«Μια τρελή περιπέτεια»

Η Φλίπο ισχυρίζεται ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο για γραφείο συνοδών, καθώς πέρασε το ταξίδι στην Ιταλία συζητώντας και μαθαίνοντας για τον ταξιδιωτικό της σύντροφο, καθώς και μιλώντας ανοιχτά για την περιουσία του αποθανόντος συζύγου της, όπως αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.Το ζευγάρι συνέχισε να βλέπεται κατά διαστήματα μετά το ταξίδι και ο Σταρ μετακόμισε στο διαμέρισμα της 49χρονης στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο, ενώ την έπεισε να πληρώσει πάνω από 390.000 ευρώ μόνο και μόνο για να τον κρατήσει «αποκλειστικό», σύμφωνα με την αγωγή.Στην αρχή του έτους, οι δυο τους ταξίδεψαν στην Ατλάντα ενώ η Φλίπο έπαιρνε ισχυρά φάρμακα μετά από μία επέμβαση. Ισχυρίζεται ότι ο Σταρ και ένας υπεύθυνος της εταιρείας συνοδών της έδωσαν σφηνάκια με αλκοόλ και την στρίμωξαν σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου μέχρι να υπογράψει τη «συμφωνία εξόδου» ύψους 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό να εξαγοράσει τον συνοδό από το συμβόλαιό του, όπως αναφέρει στην αγωγή.Όταν προσπάθησε να μεταφέρει τα 8,6 εκατομμύρια ευρώ, η τράπεζά της ακύρωσε τη μεταφορά λόγω ανησυχιών για απάτη, αναφέρει η αγωγή. «Αν και αυτό θα έπρεπε να είχε αποτελέσει ένα σήμα συναγερμού για μένα», αναφέρει η Φλίπο στην αγωγή, «δεν ήταν». Τελικά, η 49χρονη ισχυρίζεται ότι ο Σταρ και ο άλλος υπάλληλος την έπεισαν να ανοίξει έναν κοινό λογαριασμό μαζί του, στον οποίο κατέθεσε 5,2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την αγωγή.Το σχέδιο κατέρρευσε όταν η Φλίπο ζήτησε τη βοήθεια του δικηγόρου για να διευθετήσει τα υπόλοιπα της «συμφωνίας εξόδου» τον Ιούνιο, αναφέρεται στην αγωγή. «Το κοίταξα και είπα: “ούτε κατά διάνοια, αυτό δεν στέκει με κανένα τρόπο”», είπε ο Χάτσερ. Στη συνέχεια, η Φλίπο συνοδεία του δικηγόρου της συναντήθηκε με τον συνοδό πολυτελείας.«Του είπα: “δεν είσαι τίποτα περισσότερο από έναν κοινό εγκληματία”. Η κατάσταση έγινε πολύ έντονη. Προσπάθησε να βγάλει την Μαριάν από εκεί. Ήταν μια πολύ έντονη και θερμή συνάντηση από τη στιγμή που το είπα αυτό», λέει ο Χάτσερ.Ο Σταρ «απείλησε να αποσύρει και να κρύψει τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ, εκτός αν η Μαριάν συμφωνούσε να πληρώσει τα υπόλοιπα», αναφέρει η αγωγή. «Ήταν εκείνη τη στιγμή που η Μαριάν συνειδητοποίησε επιτέλους ότι ο Σταρ την είχε εξαπατήσει», σύμφωνα με τον δικηγόρο.Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Σταρ μετέφερε 4.900.000 ευρώ από τον κοινό λογαριασμό σε έναν ξεχωριστό, υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο. Ο Σταρ «ξόδευε τα χρήματά μου», σημειώνει η Φλίπο.Ωστόσο, όταν επικοινώνησε μαζί του η εφημερίδα «The Post» την Τρίτη, ο Σταρ ισχυρίστηκε ότι μεγάλο μέρος δαπανήθηκε για έξοδα του ζευγαριού και φιλανθρωπικές δωρεές και ανέφερε ότι είχαν απομείνει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ. «Ήθελα να έχω οικονομική ασφάλεια. Ήθελα να φύγω από το πρακτορείο και να επιδιώξω πραγματικά μια σχέση, γιατί ήμουν ερωτευμένος μαζί της παρά όλα τα άλλα», είπε.Ο Σταρ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι κατηγορίες για εξαναγκασμό «δεν είναι αληθινές», επιμένοντας ότι η «συμφωνία εξόδου» ήταν ιδέα της Φλίπο και ότι ο ίδιος δεν την ήθελε εξ αρχής. Ισχυρίστηκε ότι εκείνη συμπεριφερόταν καταχρηστικά απέναντί του, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους «μια τρελή, γ... περιπέτεια».«Δεν μπορείς να ξαναγράψεις μια ολόκληρη σχέση απλώς καταθέτοντας αγωγή μετά το τέλος της», πρόσθεσε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του Σταρ, Τοντ Σπόντεκ. «Η αγωγή αφηγείται μια δραματική ιστορία. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα αποκαλύψουν την πραγματική», συμπλήρωσε.«Αυτή η αγωγή αφορά απλώς την ανάκτηση της αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίμησης της Μαριάν», σημειώνει ο δικηγόρος της 49χρονης.