Ο Κέβιν Κόστνερ εθεάθη σε τρυφερές στιγμές με μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα 30 χρόνια μικρότερή του
Ο Κέβιν Κόστνερ εθεάθη σε τρυφερές στιγμές με μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα 30 χρόνια μικρότερή του
Ο 71χρονος ηθοποιός φέρεται πως βρίσκεται σε νέα σχέση μετά την Κέλι Νούναν Γκορς με την οποία είχε φωτογραφηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο
Με μια μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα, 30 χρόνια μικρότερή του, εθεάθη ο Κέβιν Κόστνερ ενώ έκανε τα ψώνια του κοντά στην έπαυλή του στην Καλιφόρνια, πυροδοτώντας τις φήμες για μία νέα σύντροφο στη ζωή του.
Ο 71χρονος ηθοποιός, σε φωτογραφίες που εξασφάλισε η Daily Mail, παρουσιάζεται σε σούπερ μάρκετ στη Σάντα Μπάρμπαρα, ενώ αγόραζε τρόφιμα και πράγματα για το σπίτι του, με το δημοσίευμα να αναφέρει πως ήταν «εξαιρετικά διαχυτικός» με τη συνοδό του καθ' όλη τη διάρκεια.
Οι δυο τους περιηγούνταν στους διαδρόμους και αφού ολοκλήρωσαν τα ψώνια τους κατευθύνθηκαν στο πάρκινγκ του καταστήματος για να γεμίσουν το αυτοκίνητο με τα πράγματα που είχαν προμηθευτεί, δείχνοντας πως δεν είχαν κανένα πρόβλημα με το ενδεχόμενο να τους δουν δημόσια.
Ο ηθοποιός φορούσε λευκό μπλουζάκι πόλο, ασορτί παντελόνι, σαγιονάρες και γυαλιά ηλίου, ενώ εκείνη φορούσε ένα φαρδύ λευκό τοπ και τζιν σορτς.
Πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή του «Yellowstone», καθώς μετά το πολυσυζητημένο διαζύγιό του από την πρώην σύζυγό του, Κριστίν Μπάουμγκάρτνερ, βρήκε ξανά τον έρωτα στα μάτια της κινηματογραφίστριας Κέλι Νούναν Γκορς, με την οποία είχε φωτογραφηθεί τον Δεκέμβριο.
Οι δυο τους, ωστόσο, φαίνεται πως δεν είναι πλέον μαζί και η μυστηριώδης ξανθιά γυναίκα με την οποία εθεάθη, σύμφωνα με το Page Six είναι η 40χρονη Τζένιφερ Μίλμπερν, η οποία κατάγεται από το Άσπεν του Κολοράντο, όπου βρίσκεται το ράντσο του Κόστνερ.
Στο παρελθόν η Μίλμπερν είχε εργαστεί ως αεροσυνοδός της Delta, αλλά και ως μοντέλο στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, πλέον εργάζεται εξ αποστάσεως ως διευθύντρια σε τμήμα της εταιρείας «The Optimism Company».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 71χρονος ηθοποιός, σε φωτογραφίες που εξασφάλισε η Daily Mail, παρουσιάζεται σε σούπερ μάρκετ στη Σάντα Μπάρμπαρα, ενώ αγόραζε τρόφιμα και πράγματα για το σπίτι του, με το δημοσίευμα να αναφέρει πως ήταν «εξαιρετικά διαχυτικός» με τη συνοδό του καθ' όλη τη διάρκεια.
Οι δυο τους περιηγούνταν στους διαδρόμους και αφού ολοκλήρωσαν τα ψώνια τους κατευθύνθηκαν στο πάρκινγκ του καταστήματος για να γεμίσουν το αυτοκίνητο με τα πράγματα που είχαν προμηθευτεί, δείχνοντας πως δεν είχαν κανένα πρόβλημα με το ενδεχόμενο να τους δουν δημόσια.
Beaming Kevin Costner spotted getting 'extremely affectionate' with mystery blonde while grocery shopping. Read more: https://t.co/HXKUmzhcPR pic.twitter.com/tLHXoB5gB6— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 15, 2026
Ο ηθοποιός φορούσε λευκό μπλουζάκι πόλο, ασορτί παντελόνι, σαγιονάρες και γυαλιά ηλίου, ενώ εκείνη φορούσε ένα φαρδύ λευκό τοπ και τζιν σορτς.
Πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή του «Yellowstone», καθώς μετά το πολυσυζητημένο διαζύγιό του από την πρώην σύζυγό του, Κριστίν Μπάουμγκάρτνερ, βρήκε ξανά τον έρωτα στα μάτια της κινηματογραφίστριας Κέλι Νούναν Γκορς, με την οποία είχε φωτογραφηθεί τον Δεκέμβριο.
Οι δυο τους, ωστόσο, φαίνεται πως δεν είναι πλέον μαζί και η μυστηριώδης ξανθιά γυναίκα με την οποία εθεάθη, σύμφωνα με το Page Six είναι η 40χρονη Τζένιφερ Μίλμπερν, η οποία κατάγεται από το Άσπεν του Κολοράντο, όπου βρίσκεται το ράντσο του Κόστνερ.
Στο παρελθόν η Μίλμπερν είχε εργαστεί ως αεροσυνοδός της Delta, αλλά και ως μοντέλο στην περιοχή, ενώ σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, πλέον εργάζεται εξ αποστάσεως ως διευθύντρια σε τμήμα της εταιρείας «The Optimism Company».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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