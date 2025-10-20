Κέβιν Κόστνερ: Παντρεύτηκε η πρώην σύζυγός του, Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ
Η σχεδιάστρια αντάλλαξε όρκους αγάπης με τον τραπεζίτη σε μια λιτή τελετή
Το επόμενο βήμα στη σχέση της έκανε η πρώην σύζυγος του Κέβιν Κόστνερ, Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ, καθώς παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της, Τζος Κόνορ.
Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας, παρουσία περίπου 100 καλεσμένων, συγγενών και στενών τους φίλων.
Η σχεδιάστρια επέλεξε ένα νυφικό ειδικά σχεδιασμένο από τη Mira Zwillinger, διακοσμημένο με χειροποίητα κεντημένα άνθη και λαιμόκοψη σε σχήμα καρδιάς, ενώ στη δεξίωση έβαλε ένα λευκό σατέν φόρεμα του οίκου Lihi Hod. Ο τραπεζίτης φόρεσε ένα μαύρο σμόκιν σε κλασική γραμμή.
Ο Κόνορ έκανε πρόταση γάμου στην Μπάουμγκάρτνερ στις 26 Ιανουαρίου, σε μια παραλία της Σάντα Μπάρμπαρα, εκπλήσσοντάς την, καθώς εκείνη περίμενε απλώς ένα δείπνο για δύο. «Επρόκειτο να βρέξει, οπότε σχεδόν κανείς δεν βρισκόταν στην παραλία όταν ο Τζος γονάτισε», είχε αναφέρει τότε πηγή που βρίσκεται κοντά στο ζευγάρι.
Το ζευγάρι εντοπίστηκε για πρώτη φορά μαζί τον Ιούλιο του 2023 στη Χαβάη, ενώ τον Ιανουάριο του 2024 φίλη της Μπάουμγκάρτνερ επιβεβαίωσε στο «People» ότι είχαν αρχίσει να βγαίνουν.
Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε σχεδόν ενάμιση χρόνο από το διαζύγιο της Μπάουμγκάρτνερ και του Κέβιν Κόστνερ, τον Φεβρουάριο του 2024, έπειτα από 18 χρόνια γάμου και την απόκτηση τριών παιδιών. Ο Κόνορ έχει επίσης τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του.
Christine Baumgartner Marries Financier Josh Connor in Romantic Santa Barbara Vineyard Wedding: ‘There Wasn’t a Dry Eye’ (Exclusive) https://t.co/5bsDxnPup6— People (@people) October 19, 2025
