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Καρέ-καρέ η κλοπή σε κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο με λεία 36 σκουλαρίκια: «Μου μαγάρισαν το μαγαζί» λέει η ιδιοκτήτρια
Καρέ-καρέ η κλοπή σε κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο με λεία 36 σκουλαρίκια: «Μου μαγάρισαν το μαγαζί» λέει η ιδιοκτήτρια
Δέκα λεπτά μετά την κλοπή στο κοσμηματοπωλείο, οι δύο γυναίκες που καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας χτύπησαν και κατάστημα με ρούχα
Δύο γυναίκες με μαντίλια στο κεφάλι να κλέβουν σκουλαρίκια κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο.
Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ φαίνονται οι δύο γυναίκες να αδειάζουν ένα σταντ από συνολικά 36 ζευγάρια σκουλαρίκια, τα οποία έβαλαν σε τσάντες που κρατούσαν.
Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου, η αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται στα 1.000-1.300 ευρώ.
Περιγράφοντας τις συνθήκες της κλοπής είπε ότι «εκείνη τη ημέρα είχε φτάσει κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι και η παλιά πόλη είχε γεμίσει τουρίστες. Όταν πήγα στο μαγαζί, στο οποίο βρισκόταν ο γιος μου, είδα ότι έλειπε ένα ολόκληρο σταντ».
«Μου μαγάρισαν το μαγαζί μου, με πείραξε αυτό που έγινε, δεν πιστεύω ότι ήταν τουρίστριες, απλά ήρθαν για να κλέψουν» πρόσθεσε η επιχειρηματίας αποκαλύπτοντας ότι «μέσα σε 10 λεπτά μετά το μαγαζί μου, πήγαν σε μαγαζί με ακριβά αθλητικά ρούχα και άρπαξαν από εκεί ρούχα»
Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ φαίνονται οι δύο γυναίκες να αδειάζουν ένα σταντ από συνολικά 36 ζευγάρια σκουλαρίκια, τα οποία έβαλαν σε τσάντες που κρατούσαν.
Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου, η αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται στα 1.000-1.300 ευρώ.
Περιγράφοντας τις συνθήκες της κλοπής είπε ότι «εκείνη τη ημέρα είχε φτάσει κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι και η παλιά πόλη είχε γεμίσει τουρίστες. Όταν πήγα στο μαγαζί, στο οποίο βρισκόταν ο γιος μου, είδα ότι έλειπε ένα ολόκληρο σταντ».
«Μου μαγάρισαν το μαγαζί μου, με πείραξε αυτό που έγινε, δεν πιστεύω ότι ήταν τουρίστριες, απλά ήρθαν για να κλέψουν» πρόσθεσε η επιχειρηματίας αποκαλύπτοντας ότι «μέσα σε 10 λεπτά μετά το μαγαζί μου, πήγαν σε μαγαζί με ακριβά αθλητικά ρούχα και άρπαξαν από εκεί ρούχα»
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