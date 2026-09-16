Η Σουίνι δεν έψαχνε για δεσμό μετά τον χωρισμό με τον αρραβωνιαστικό της, αλλά η σχέση της με τον Μπράουν είναι πλέον σοβαρή, λέει το περιβάλλον της
Η Σουίνι δεν έψαχνε για δεσμό μετά τον χωρισμό με τον αρραβωνιαστικό της, αλλά η σχέση της με τον Μπράουν είναι πλέον σοβαρή, λέει το περιβάλλον της
Μετά τη διάλυση του αρραβώνα της το σχέδιό της ήταν να δουλεύει, να ταξιδεύει και να περνά χρόνο με την οικογένεια και τις φίλες της, αναφέρει πηγή κοντά στην ηθοποιό
Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν είχε σκοπό να μπει σε νέα σχέση, όταν γνώρισε τον Σκούτερ Μπράουν, όπως ανέφερε πηγή. Αντιθέτως, μετά τη διάλυση του αρραβώνα της ήθελε να επικεντρωθεί στη δουλειά, τα ταξίδια και τους δικούς της ανθρώπους, υποστηρίζει άτομο από το περιβάλλον της.
Η ηθοποιός είχε αρραβωνιαστεί με τον επιχειρηματία και παραγωγό Τζόναθαν Νταβίνο το 2022. Τρία χρόνια αργότερα η Σουίνι πήρε την απόφαση να τερματίσει τον αρραβώνα τους, με δημοσιεύματα να αναφέρουν τότε ότι ένιωθε πιεσμένη και ότι ήθελε να επικεντρωθεί στην καριέρα της.
«Όταν η Σίντνεϊ γνώρισε τον Σκούτερ, δεν έψαχνε για άλλη σχέση. Και το εννοούσε πραγματικά Είχε διαλύσει τον αρραβώνα της. Ήθελε πραγματικά να κάνει πιο απλή τη ζωή της, όχι να την περιπλέξει. Το σχέδιό της ήταν να δουλεύει, να ταξιδεύει και να περνά χρόνο με την οικογένεια και τις φίλες της», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή στο PEOPLE.
Δεύτερη πηγή είπε στο περιοδικό ότι η Σουίνι είχε ήδη χωρίσει από τον αρραβωνιαστικό της εδώ και έναν χρόνο όταν γνώρισε τον Μπράουν, ενώ η σχέση τους ξεκίνησε αρχικά χαλαρά. «Ξεκίνησαν ως φίλοι και κάπως απλώς συνέβη», είπε η πηγή. Και οι δύο αιφνιδιάστηκαν»από την εξέλιξη της σχέσης, αλλά έχουν «είναι πραγματικά πολύ ευτυχισμένοι».
Η Σουίνι και ο Μπράουν ταξίδεψαν πρόσφατα στη Βενετία ολοκληρώνουν το καλοκαίρι τους εκεί όπου ξεκίνησε η σχέση τους. Το ζευγάρι επέστρεψε στην ιταλική πόλη στις 3 Σεπτεμβρίου, σχεδόν έναν χρόνο αφότου συνδέθηκαν για πρώτη φορά εκεί, μετά τον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ τον Ιούνιο του 2025.
Όπως είπε η πρώτη πηγή στο PEOPLE, η επιστροφή τους στη Βενετία ήταν ο ιδανικός τρόπος για να κλείσει ένα ιδιαίτερα γεμάτο καλοκαίρι για το ζευγάρι. «Είναι το μέρος όπου γνωρίστηκαν για πρώτη φορά, οπότε το να επιστρέψουν εκεί μαζί έναν χρόνο αργότερα είχε ιδιαίτερη σημασία», ανέφερε η πηγή στο PEOPLE. «Η Σίντνεϊ λατρεύει να έχει τον Σκούτερ μαζί της όταν ταξιδεύει για δουλειά. Είναι απίστευτα υποστηρικτικός με την καριέρα της και πάντα βρίσκουν χρόνο για να περνούν όμορφα μαζί», σημείωσε.
Η ηθοποιός είχε αρραβωνιαστεί με τον επιχειρηματία και παραγωγό Τζόναθαν Νταβίνο το 2022. Τρία χρόνια αργότερα η Σουίνι πήρε την απόφαση να τερματίσει τον αρραβώνα τους, με δημοσιεύματα να αναφέρουν τότε ότι ένιωθε πιεσμένη και ότι ήθελε να επικεντρωθεί στην καριέρα της.
«Όταν η Σίντνεϊ γνώρισε τον Σκούτερ, δεν έψαχνε για άλλη σχέση. Και το εννοούσε πραγματικά Είχε διαλύσει τον αρραβώνα της. Ήθελε πραγματικά να κάνει πιο απλή τη ζωή της, όχι να την περιπλέξει. Το σχέδιό της ήταν να δουλεύει, να ταξιδεύει και να περνά χρόνο με την οικογένεια και τις φίλες της», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή στο PEOPLE.
Sydney Sweeney ‘Wasn’t Looking for’ a Relationship After Her Breakup but Is ‘Very Serious’ with Scooter Braun (Exclusive Source) https://t.co/gm5iQ8YlRm— People (@people) September 16, 2026
Η Σουίνι και ο Μπράουν ταξίδεψαν πρόσφατα στη Βενετία ολοκληρώνουν το καλοκαίρι τους εκεί όπου ξεκίνησε η σχέση τους. Το ζευγάρι επέστρεψε στην ιταλική πόλη στις 3 Σεπτεμβρίου, σχεδόν έναν χρόνο αφότου συνδέθηκαν για πρώτη φορά εκεί, μετά τον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ τον Ιούνιο του 2025.
Όπως είπε η πρώτη πηγή στο PEOPLE, η επιστροφή τους στη Βενετία ήταν ο ιδανικός τρόπος για να κλείσει ένα ιδιαίτερα γεμάτο καλοκαίρι για το ζευγάρι. «Είναι το μέρος όπου γνωρίστηκαν για πρώτη φορά, οπότε το να επιστρέψουν εκεί μαζί έναν χρόνο αργότερα είχε ιδιαίτερη σημασία», ανέφερε η πηγή στο PEOPLE. «Η Σίντνεϊ λατρεύει να έχει τον Σκούτερ μαζί της όταν ταξιδεύει για δουλειά. Είναι απίστευτα υποστηρικτικός με την καριέρα της και πάντα βρίσκουν χρόνο για να περνούν όμορφα μαζί», σημείωσε.
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