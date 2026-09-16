Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον έκαναν ρομαντική βόλτα με σκάφος στη λίμνη Κόμο, δείτε φωτογραφίες
Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον έκαναν ρομαντική βόλτα με σκάφος στη λίμνη Κόμο, δείτε φωτογραφίες
Η τηλεπερσόνα και ο οδηγός της Formula 1 απόλαυσαν μία ακόμη κοινή απόδραση
Μία ρομαντική βόλτα με σκάφος στη λίμνη Κόμο έκαναν η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον.
Η τηλεπερσόνα και ο οδηγός της Formula 1 πραγματοποιήσαν μία ακόμη κοινή απόδραση, δίχως να κρύβονται από τον κόσμο αλλά και από τους φωτογράφους. Ο φακός τους κατέγραψε ενώ συζητούσαν, με την 45χρονη να έχει επιλέξει ένα μακρύ εφαρμοστό φόρεμα, σε μπεζ χρώμα, μαύρα γυαλιά ηλίου και ένα εντυπωσιακό κολιέ για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της.
Ο Χάμιλτον, από την άλλη πλευρά, φορούσε λευκή μπλούζα, ένα αθλητικό μαύρο τζάκετ με κόκκινες γραμμές και ένα κόκκινο καπέλο στο κεφάλι.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφία: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Η τηλεπερσόνα και ο οδηγός της Formula 1 πραγματοποιήσαν μία ακόμη κοινή απόδραση, δίχως να κρύβονται από τον κόσμο αλλά και από τους φωτογράφους. Ο φακός τους κατέγραψε ενώ συζητούσαν, με την 45χρονη να έχει επιλέξει ένα μακρύ εφαρμοστό φόρεμα, σε μπεζ χρώμα, μαύρα γυαλιά ηλίου και ένα εντυπωσιακό κολιέ για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της.
Ο Χάμιλτον, από την άλλη πλευρά, φορούσε λευκή μπλούζα, ένα αθλητικό μαύρο τζάκετ με κόκκινες γραμμές και ένα κόκκινο καπέλο στο κεφάλι.
Δείτε φωτογραφίες
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Kim Kardashian and Lewis Hamilton spotted on a Lake Como boat tour, stopping at Villa Balbianello. pic.twitter.com/RG9h38nfSy— Thought Catalog (@ThoughtCatalog) September 16, 2026
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