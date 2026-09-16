Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ της ταινίας «Animals» που πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί ο Μπεν Άφλεκ
Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ της ταινίας «Animals» που πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί ο Μπεν Άφλεκ
Η παγκόσμια πρεμιέρα αναμένεται στις 9 Οκτωβρίου - Στο πλευρό του ηθοποιού βρίσκεται η Κέρι Ουάσινγκτον
Στη δημοσιότητα δόθηκε από το Netflix το νέο τρέιλερ του πολιτικού θρίλερ «Animals» με τον Μπεν 'Αφλεκ να πρωταγωνιστεί και να επιστρέφει παράλληλα στην καρέκλα του σκηνοθέτη.
Με την Κέρι Ουάσινγκτον στο πλευρό του υποδύονται δύο γονείς που έρχονται αντιμέτωποι με τον χειρότερο εφιάλτη κάθε οικογένειας.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, όταν ο γιος του υποψήφιου δημάρχου του Λος 'Αντζελες Mark Kimball, πέφτει θύμα απαγωγής, ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν μόλις λίγες ώρες στη διάθεσή τους για να συγκεντρώσουν τα λύτρα. Με την απελπισία να τους κυριεύει, μια μυστήρια διαμεσολαβήτρια με το όνομα Dayle τους υποχρεώνει να αποκαλύψουν τα πιο σκοτεινά μυστικά τους ο ένας στον άλλον, ως τη μοναδική διέξοδο για να σώσουν το παιδί τους.
Δείτε το τρέιλερ
Το σενάριο που συνυπογράφουν οι Κόνορ Μακιντάιρ, Μπίλι Ρέι και 'Αφλεκ μετατρέπει την εφιαλτική αυτή απαγωγή σε μια βαθιά ανατομή των συζυγικών σχέσεων, της ηθικής και του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης.
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζίλιαν 'Αντερσον, Στίβεν Γιουν, Ρέι Φίσερ, Ματ Τζέραλντ, Αντριάνα Παζ και Κρίστοφερ Γούντλεϊ.
Σύμφωνα με το Ηypebeast, το «Animals» αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 9 Οκτωβρίου.
Με την Κέρι Ουάσινγκτον στο πλευρό του υποδύονται δύο γονείς που έρχονται αντιμέτωποι με τον χειρότερο εφιάλτη κάθε οικογένειας.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, όταν ο γιος του υποψήφιου δημάρχου του Λος 'Αντζελες Mark Kimball, πέφτει θύμα απαγωγής, ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν μόλις λίγες ώρες στη διάθεσή τους για να συγκεντρώσουν τα λύτρα. Με την απελπισία να τους κυριεύει, μια μυστήρια διαμεσολαβήτρια με το όνομα Dayle τους υποχρεώνει να αποκαλύψουν τα πιο σκοτεινά μυστικά τους ο ένας στον άλλον, ως τη μοναδική διέξοδο για να σώσουν το παιδί τους.
Δείτε το τρέιλερ
Το σενάριο που συνυπογράφουν οι Κόνορ Μακιντάιρ, Μπίλι Ρέι και 'Αφλεκ μετατρέπει την εφιαλτική αυτή απαγωγή σε μια βαθιά ανατομή των συζυγικών σχέσεων, της ηθικής και του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης.
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζίλιαν 'Αντερσον, Στίβεν Γιουν, Ρέι Φίσερ, Ματ Τζέραλντ, Αντριάνα Παζ και Κρίστοφερ Γούντλεϊ.
Σύμφωνα με το Ηypebeast, το «Animals» αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 9 Οκτωβρίου.
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