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Στα 2,45 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία, σε τροχιά ρεκόρ τα καύσιμα - Σε ετοιμότητα ο Μερτς για την αναχαίτιση των τιμών
Στα 2,45 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία, σε τροχιά ρεκόρ τα καύσιμα - Σε ετοιμότητα ο Μερτς για την αναχαίτιση των τιμών
Η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε σε επίπεδο ρεκόρ, εκκλήσεις στον καγκελάριο Μερτς να αναλάβει δράση
Η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε στη Γερμανία σε νέα επίπεδα ρεκόρ, φθάνοντας χθες, Τετάρτη, τα 2,453 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της λέσχης αυτοκινητιστών ADAC που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί στη Γερμανία μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και την παρακώλυση της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών του Ορμούζ, με την τιμή της βενζίνης να φθάνει σε άλλο πανεθνικό επίπεδο ρεκόρ των 2,314 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο χθες, σύμφωνα με την ADAC.
Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε προχθές, Τρίτη, ότι η κυβέρνηση θα αντιδράσει στην άνοδο των τιμών, αλλά δεν έχει ακόμα ανακοινώσει οποιαδήποτε συγκεκριμένα μέτρα.
Οι συντηρητικοί και και οι ελάσσονες εταίροι στον κυβερνητικό συνασπισμό, οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), έχουν διαφορετικές απόψεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ενώ το SPD ζητάει να επιβληθεί έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών, ο Μερτς έχει απορρίψει αυτή την ιδέα.
Νωρίτερα φέτος, το Βερολίνο μείωσε για δύο μήνες το φόρο στα καύσιμα για να ανακουφίσει τους αυτοκινητιστές, ένα μέτρο που έπαψε να ισχύει στο τέλος Ιουνίου.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί στη Γερμανία μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και την παρακώλυση της ναυσιπλοΐας μέσω των στενών του Ορμούζ, με την τιμή της βενζίνης να φθάνει σε άλλο πανεθνικό επίπεδο ρεκόρ των 2,314 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο χθες, σύμφωνα με την ADAC.
Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε προχθές, Τρίτη, ότι η κυβέρνηση θα αντιδράσει στην άνοδο των τιμών, αλλά δεν έχει ακόμα ανακοινώσει οποιαδήποτε συγκεκριμένα μέτρα.
Οι συντηρητικοί και και οι ελάσσονες εταίροι στον κυβερνητικό συνασπισμό, οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), έχουν διαφορετικές απόψεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ενώ το SPD ζητάει να επιβληθεί έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών, ο Μερτς έχει απορρίψει αυτή την ιδέα.
Νωρίτερα φέτος, το Βερολίνο μείωσε για δύο μήνες το φόρο στα καύσιμα για να ανακουφίσει τους αυτοκινητιστές, ένα μέτρο που έπαψε να ισχύει στο τέλος Ιουνίου.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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