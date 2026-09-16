Οι δικηγόροι του Diddy ζητούν να αποχωρήσουν από την υπόθεση δυσφήμισης που έχει κινήσει: Υποστηρίζουν ότι δεν τους έχει πληρώσει

Η νομική του ομάδα ισχυρίζεται ότι υπάρχουν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις υπηρεσίες της και ότι εκείνος έχει καταστήσει την εκπροσώπησή του αδικαιολόγητα δύσκολη





Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, η δικηγορική εταιρεία Sher Tremonte LLP κατέθεσε αίτημα προκειμένου να της επιτραπεί να αποσυρθεί από την εκπροσώπηση του Κομπς στην αγωγή του κατά των Κόρτνεϊ Μπέρτζες, Άριελ Μίτσελ και της Nexstar Media Inc., μητρικής εταιρείας του NewsNation.







«Ο κ. Κομπς έχει σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Sher Tremonte για νομικές αμοιβές», έγραψε ο Μάικλ Τρεμόντε στα έγγραφα με τα οποία ζητεί την αποχώρηση της εταιρείας. «Εδώ και πολλούς μήνες, ενώ η Sher Tremonte εξακολουθεί να παρέχει νομικές υπηρεσίες, ο κ. Κομπς δεν έχει καταβάλει καμία πληρωμή για το σημαντικό υπόλοιπο αμοιβών, εξόδων και δαπανών που έχουν προκύψει από την εκπροσώπησή του στην υπόθεση».



Σε άλλο σημείο, αναφέρεται: «Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κομπς δεν έχει καταβάλει στη Sher Tremonte κανένα ποσό εδώ και πάνω από έξι μήνες και η τελευταία του πληρωμή αφορούσε αμοιβές και έξοδα που είχαν προκύψει στα τέλη του 2025. Ως εκ τούτου, σημαντικό μέρος του συνολικού ανεξόφλητου ποσού αφορά τιμολόγια που παραμένουν απλήρωτα για περισσότερες από 90 ημέρες».







«Πέρα από την άρνηση του κ. Κομπς να πληρώσει σύμφωνα με τους ρητούς όρους της συμφωνίας του, έχει υπάρξει πλήρης κατάρρευση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ του κ. Κομπς και της εταιρείας. Ο κ. Κομπς αρνείται εδώ και περισσότερο από τέσσερις μήνες να είναι διαθέσιμος για έγκαιρη, ουσιαστική και άμεση επικοινωνία σχετικά με τις υποθέσεις του».



Η εταιρεία ανέφερε ότι η δυνατότητά της να τον εκπροσωπεί έχει καταστεί «αδικαιολόγητα δύσκολη» εξαιτίας της «έλλειψης συνεργασίας». «Η εκπροσώπηση από την εταιρεία έχει καταστεί αδικαιολόγητα δύσκολη λόγω της έλλειψης συνεργασίας του κ. Κομπς, με αποτέλεσμα να έχει διαρραγεί η επικοινωνία μεταξύ δικηγόρου και εντολέα και να μην μπορεί πλέον η Sher Tremonte να του παρέχει αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες».



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Εκπρόσωπος του Diddy, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη φυλακή μετά την καταδίκη του πέρυσι για δύο αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία, απάντησε στους ισχυρισμούς μεταφέροντας δήλωσή του.



«Πήρα την απόφαση να αλλάξω δικηγόρους επειδή δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν να με εκμεταλλεύεται υπερχρεώνοντάς με και διογκώνοντας λογαριασμούς που δεν εγκρίθηκαν ποτέ», ανέφερε σε δήλωση που δόθηκε στη Daily Mail. «Πρόκειται αποκλειστικά για επιχειρηματική διαφορά και οποιαδήποτε συζήτηση περί απλήρωτων αμοιβών είναι απλώς μέρος της διαφωνίας μας για αυτές τις μη εγκεκριμένες χρεώσεις», πρόσθεσε.



Οι δικηγόροι του Diddy ζητούν να αποχωρήσουν από την εκπροσώπηση στην υπόθεση δυσφήμισης που έχει κινήσει ο μουσικός παραγωγός εναντίον πολλών προσώπων και εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι δεν τους έχει καταβάλει αμοιβές εδώ και έξι μήνες.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail, η δικηγορική εταιρεία Sher Tremonte LLP κατέθεσε αίτημα προκειμένου να της επιτραπεί να αποσυρθεί από την εκπροσώπηση του Κομπς στην αγωγή του κατά των Κόρτνεϊ Μπέρτζες, Άριελ Μίτσελ και της Nexstar Media Inc., μητρικής εταιρείας του NewsNation.Ο δικηγόρος Μάικλ Τρεμόντε, εταίρος της Sher Tremonte LLP, υποστήριξε ότι ο Κομπς έχει «σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές» για τις υπηρεσίες τους και ότι έχει καταστήσει την εκπροσώπησή του «αδικαιολόγητα δύσκολη» λόγω της «έλλειψης συνεργασίας» από την πλευρά του. Ο Τρεμόντε ζήτησε από το δικαστήριο να «κάνει δεκτή την παρούσα αίτηση αποχώρησης» των δικηγόρων από την υπόθεση. Μέσω εκπροσώπου του, ο Κομπς δήλωσε ότι αποφάσισε να αλλάξει δικηγόρους επειδή η εταιρεία τον υπερχρέωνε — ισχυρισμός που ο Τρεμόντε χαρακτήρισε «απλώς ψευδή».«Ο κ. Κομπς έχει σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Sher Tremonte για νομικές αμοιβές», έγραψε ο Μάικλ Τρεμόντε στα έγγραφα με τα οποία ζητεί την αποχώρηση της εταιρείας. «Εδώ και πολλούς μήνες, ενώ η Sher Tremonte εξακολουθεί να παρέχει νομικές υπηρεσίες, ο κ. Κομπς δεν έχει καταβάλει καμία πληρωμή για το σημαντικό υπόλοιπο αμοιβών, εξόδων και δαπανών που έχουν προκύψει από την εκπροσώπησή του στην υπόθεση».Σε άλλο σημείο, αναφέρεται: «Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κομπς δεν έχει καταβάλει στη Sher Tremonte κανένα ποσό εδώ και πάνω από έξι μήνες και η τελευταία του πληρωμή αφορούσε αμοιβές και έξοδα που είχαν προκύψει στα τέλη του 2025. Ως εκ τούτου, σημαντικό μέρος του συνολικού ανεξόφλητου ποσού αφορά τιμολόγια που παραμένουν απλήρωτα για περισσότερες από 90 ημέρες».Σύμφωνα με τον Τρεμόντε, η συνέχιση της εκπροσώπησης του Κομπς δημιουργεί «αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση» για την εταιρεία, λόγω του «ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών» και του «όγκου εργασίας». Παράλληλα, ο Τρεμόντε υποστηρίζει ότι έχει υπάρξει «πλήρης κατάρρευση της συνεργασίας και της επικοινωνίας» με τον Κομπς.«Πέρα από την άρνηση του κ. Κομπς να πληρώσει σύμφωνα με τους ρητούς όρους της συμφωνίας του, έχει υπάρξει πλήρης κατάρρευση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ του κ. Κομπς και της εταιρείας. Ο κ. Κομπς αρνείται εδώ και περισσότερο από τέσσερις μήνες να είναι διαθέσιμος για έγκαιρη, ουσιαστική και άμεση επικοινωνία σχετικά με τις υποθέσεις του».Η εταιρεία ανέφερε ότι η δυνατότητά της να τον εκπροσωπεί έχει καταστεί «αδικαιολόγητα δύσκολη» εξαιτίας της «έλλειψης συνεργασίας». «Η εκπροσώπηση από την εταιρεία έχει καταστεί αδικαιολόγητα δύσκολη λόγω της έλλειψης συνεργασίας του κ. Κομπς, με αποτέλεσμα να έχει διαρραγεί η επικοινωνία μεταξύ δικηγόρου και εντολέα και να μην μπορεί πλέον η Sher Tremonte να του παρέχει αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες».Οι δικηγόροι υποστηρίζουν επίσης ότι ο Κομπς έχει ενημερωθεί επανειλημμένα για τις ανησυχίες τους. «Ο κ. Κομπς έχει ειδοποιηθεί πολλές φορές, τόσο ταχυδρομικά όσο και μέσω email προς τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ότι η Sher Tremonte θα ζητούσε να αποσυρθεί από την υπόθεση εάν δεν καταβάλλονταν οι νομικές της αμοιβές και εάν εκείνος δεν καθιστούσε τον εαυτό του διαθέσιμο για έγκαιρη, ουσιαστική και άμεση επικοινωνία σχετικά με την υπόθεση».Εκπρόσωπος του Diddy, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη φυλακή μετά την καταδίκη του πέρυσι για δύο αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία, απάντησε στους ισχυρισμούς μεταφέροντας δήλωσή του.«Πήρα την απόφαση να αλλάξω δικηγόρους επειδή δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν να με εκμεταλλεύεται υπερχρεώνοντάς με και διογκώνοντας λογαριασμούς που δεν εγκρίθηκαν ποτέ», ανέφερε σε δήλωση που δόθηκε στη Daily Mail. «Πρόκειται αποκλειστικά για επιχειρηματική διαφορά και οποιαδήποτε συζήτηση περί απλήρωτων αμοιβών είναι απλώς μέρος της διαφωνίας μας για αυτές τις μη εγκεκριμένες χρεώσεις», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Diddy συμπλήρωσε επίσης ότι: «Ο Τζόναθαν Ντέιβις, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του κ. Κομπς σε αστικές υποθέσεις εδώ και 33 χρόνια, τον εκπροσωπεί τόσο τον ίδιο όσο και τις εταιρείες του σε αγωγές σε πολλές πολιτείες από τη σύλληψή του το 2024 και δεν έχει αντιμετωπίσει καμία άρνηση συνεργασίας από τον εντολέα του. Οι δυσκολίες στην εκπροσώπηση ενός κρατούμενου εντολέα είναι πάντοτε σημαντικές, αλλά ποτέ ανυπέρβλητες. Ο κ. Ντέιβις δήλωσε ότι “συνεχίζει απτόητος να υπερασπίζεται τον κ. Κομπς επειδή είναι βέβαιος ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί” και ότι ο εντολέας του θα δικαιωθεί».