Συνελήφθη 14χρονος που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές τους σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σχολείο

Συνελήφθη 14χρονος που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές τους σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης

Από το συμβάν ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς - Συνελήφθη ο ανήλικος

Συνελήφθη 14χρονος που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές τους σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης
Στράτος Λούβαρης
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στις Αρχές για 14χρονο μαθητή που απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 10:00 στο γυμνάσιο που βρίσκεται στο χωριό Λαγκαδίκια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν το περιστατικό έγινε μέσα ή έξω από το σχολείο. Ο 14χρονος αλλοδαπός, από το Ιράκ ή το Ιράν, φαίνεται ότι πήγε οπλισμένος με μαχαίρι και απείλησε συμμαθητές του, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Ο ανήλικος, ο οποίος διαμένει σε δομή της περιοχής, συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
11 ΣΧΟΛΙΑ

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