Μητσοτάκης: Ανδρουλάκης και Τσίπρας οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις

«Όποιος ψηφίσει "όχι" ή "παρών", στην πράξη θα στερήσει απ’ τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο» είπε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής





Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός περιέγραψε ως «εφιαλτικό σενάριο» μια περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας.



«Το δίλημμα “ελπίδα ή περιπέτεια” θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η «περιπέτεια» δεν προκύπτει μόνο από «την εμπειρία του παρελθόντος», αλλά και από όσα, κατά τον ίδιο, δείχνει σήμερα η αντιπολίτευση.



«Όποιος ψηφίσει "όχι" ή "παρών", στην πράξη θα στερήσει απ’ τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο», είπε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.



Δείτε βίντεο, ολόκληρη την πρωτολογία του πρωθυπουργού:





«Η χώρα να Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή» «Αυτή η 2η συζήτηση και ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος δεν ζητά να επαναλάβουμε μόνο τις αρχικές μας θέσεις. Μας καλεί να αναστοχαστούμε τον διάλογο που μεσολάβησε, υπηρετώντας τις συγκλίσεις που απαιτεί ο καταστατικός χάρτης. Δεν θα υπήρχε λόγος να προβλέπεται διπλή ψηφοφορία, αν δεν προβλεπόταν στη 2η ψηφοφορία να προκύψει διαφορετικό αποτέλεσμα. Φοβάμαι ότι δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο αυτό. Η συζήτηση θα μπορούσε να αναδείξει ποιες τροποποιήσεις μπορούν να περάσουν με ευρύτερη πλειοψηφία για τις αναγκαίες αλλαγές», ανέφερε στην αρχή της τοποθέτησής του ο πρωθυπουργός.



η χώρα να αποκτήσει σύγχρονο Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, που θα κάνει το κράτος αποτελεσματικότερο και θα εμπεδώνει τη διαφάνεια ως κρίκο της εμπιστοσύνης κοινωνίας και πολιτείας.



Θα ήθελα να καταδείξω την αντίφαση μεταξύ των κομμάτων στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν σοβαρές προτάσεις και θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα συνεννόησης. Να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από όσα καταλήγουμε. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων. Όμως, μετά την πρώτη ψηφοφορία, αυτό που αντιληφθήκαμε είναι η παντελώς αδιέξοδη πρακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Καμία πρόταση δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους που απαιτούνται.



Αυτό γιατί έγινε; Κ. Ανδρουλάκη, ακόμα και δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως σοβαρές και υπεύθυνες και που στο παρελθόν συμμετείχαν σε συνταγματικές αναθεωρήσεις υποτάχθηκαν στο αμήχανο «όχι». Επιδίωξαν να βρεθούν απέναντι σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρόταση. Μιλώ αποκλειστικά για το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τομές με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε να φέρουμε προτάσεις που εσείς κάνατε, έξω από τις δικές μας προτάσεις. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίζετε τις δικές σας προτάσεις».



«Μέσα από τη λογική του όχι σε όλα, στρέφεται κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος. Αν το Σύνταγμα προέβλεπε αυξημένη πλειοψηφία στη 2η Αναθεωρητική Βουλή, θα το προέβλεπε ρητά. Το Σύνταγμα επιτρέπει τη διερεύνηση αυξημένης πλειοψηφίας στην πρώτη Βουλή. Γιατί; Γιατί ο πολίτης πρέπει να λάβει υπόψη τις θέσεις των κομμάτων πριν από την κάλπη των εκλογών», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Και συνέχισε:



«Εσείς λέτε ότι δεν θέλετε να δώσετε λευκή επιταγή στη ΝΔ. Παραγνωρίζω ότι με τον τρόπο αυτό προκρίνετε ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο και αυτοδύναμο κόμμα στις εκλογές. Όμως η επιτυχία μιας συνταγματικής αναθεώρησης δεν εξαρτάται από την πλειοψηφία, αλλά από τη στάση της αντιπολίτευσης. Η ΝΔ και ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε συμφωνήσει το 2000 στην πρώτη Βουλή, αλλά και αργότερα στην αναθεωρητική, όταν και πάλι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό που έγινε τότε και το έκανε η ΝΔ με υπευθυνότητα, γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε και εσείς;



Ακούγεται παράλογο να μην κατοχυρώνεται και στη δική μας πατρίδα η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Ακούγεται παράλογο εμείς, τα δύο συστημικά κόμματα, να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε για την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου. Να μην συμφωνούμε στον συνδυασμό του μισθού και της θέσης των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση. Και το πιο σημαντικό: τα δύο κόμματα στο παρελθόν συνεργάστηκαν με μεγάλη πίεση ενάντια στο φάσμα του λαϊκισμού και σήμερα δεν συμφωνείτε να κατοχυρώσουμε θεσμικά αντίβαρα, ώστε να μην διατρέξουμε αντίστοιχο κίνδυνο.



Δεν συμφωνείτε στην αλλαγή του άρθρου 86, ώστε τα πολιτικά πρόσωπα να ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή.



Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ανέκαθεν τύλιγαν με καχυποψία την πολιτική και θα μπορούσαμε να τα λύσουμε τώρα. Κάποιοι, και ειδικά εσείς κ. Ανδρουλάκη, επιλέγετε να τα παραπέμψετε στις καλένδες.



Κ. Ανδρουλάκη, μιλήσατε για την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των δικαστών για την ανάδειξη της ηγεσίας τους. Κάτι που έχει γίνει ήδη και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να το θεσμοθετήσουμε αυστηρά και εκεί. Το αρνείστε. Δεν αναφέρομαι στα δήθεν πατριωτικά κόμματα που αρνούνται την κατοχύρωση της ελληνικής σημαίας.



Δεν συζητούμε καθόλου και δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία ώστε να ρυθμίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο. Η παρούσα Βουλή επιλέγει τα υπό αναθεώρηση άρθρα και η επόμενη διαμορφώνει οριστικό περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει απλά: όποιος ψηφίσει όχι ή παρών θα έχει ουσιαστικά στερήσει τη δυνατότητα στη χώρα να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο.



Φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται για επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία της ΔΕΘ. Τι είδε εκεί ο πολίτης; Από τη μια ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές, με μέτρα ενταγμένα σε ημερολόγιο εφαρμογής μήνα μήνα. Θα έρθουν στη Βουλή σύντομα και κοστολογημένα.



Μια συνεπή πολιτική που δικαιώνει το σύνθημα «το είπε, το κάναμε». Θυμίζω τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Το επίδομα Χριστουγέννων σε δημόσιους υπαλλήλους από το 2027. Την ανακούφιση ελεύθερων επαγγελματιών μέσω νέου και πιο δίκαιου υπολογισμού τεκμαρτού εισοδήματος. Θυμίζω τον



«Στη Θεσσαλονίκη έθεσα με ευθύνη τους στόχους μας για την Ελλάδα του 2030. Με συγκεκριμένους δείκτες. Ανάπτυξη διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, επενδύσεις, ανεργία κάτω του 6%. Ρεύμα φθηνότερο 30% για όλους και το αξιόχρεο μειωμένο, ώστε η νέα γενιά να μην επιβαρύνεται», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και κλείνοντας την ομιλία του ανέφερε:



«Τι διαπιστώθηκε από την άλλη; Μια ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Από τη μια την δική σας, κ. Ανδρουλάκη, που ήταν «πάρε κόσμο». Και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και ΕΚΑΣ. Δεν θα μπω στη λογική κοστολόγησης, αλλά οι πολίτες καταλαβαίνουν καλά ότι αυτός που τους τάζει αφειδώς μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών οδηγεί τη χώρα στη σίγουρη συνταγή της χρεοκοπίας. Υπήρξε και μια δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη και σήμερα αποκαλείται απάτη. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με τον Τσίπρα, γιατί δεν είναι στην αίθουσα. Όμως ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είστε οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, υιοθετώντας τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα κληθείτε να εφαρμόσετε όσα λέτε, γι’ αυτό και σας αντιμετωπίζουν με χαμηλή αξιοπιστία.



Ισχύει το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» στην πορεία προς τις εκλογές. Με την ελπίδα να στηρίζεται στην αλήθεια, στο σχέδιο και στο αποτέλεσμα - και με την περιπέτεια να μην τεκμηριώνεται μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά να προβάλλει απειλητική κι από την ανεπάρκεια του παρόντος, ανεξάρτητα από τον τρόπο που διατυπώνεται.



Μικρή σημασία έχει αν οι πολέμιοι της ΝΔ θέλουν ή όχι να συνεργαστούν σε ένα περιβάλλον αναταραχής. Να γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ από σταθερότητα, ομαλότητα και κοινωνική συνοχή και αμυντική θωράκιση της πατρίδας. Ιδίως σε έναν ταραγμένο κόσμο, που κάθε γεωπολιτική μεταβολή έχει συνέπειες στην εσωτερική μας ζωή.



Στα όπλα ενός κράτους που θέλει να πνέει με ασφάλεια και σιγουριά στα ταραγμένα νερά της εποχής θα προσέθετα και τη θεσμική κανονικότητα.



Διαψεύδονται όσοι είχαν προβλέψει πρόωρες κάλπες. Για σκεφτείτε να ήμασταν τώρα σε προεκλογική περίοδο. Πολλοί το προεξοφλούσαν ότι θα ανακοίνωνα τεράστιο πακέτο παροχών πάνω από τις δυνατότητές μας και θα οδηγούσα τη χώρα στις εκλογές. Για σκεφτείτε να το κάναμε τώρα με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Σήμερα η Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας.



Όπως τόνισα και στη Θεσσαλονίκη, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Αλλά η επιλογή μου είναι μια: δεν θα βάλω κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Θεωρώ ότι οι εσωτερικές εξελίξεις πρέπει να καθορίζονται από το κριτήριο ικανότητας του καθενός. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε το έργο μας με άμεσο στόχο τα οφέλη της πολιτικής να επιστρέφουν ως μέρισμα ανάπτυξης στην κοινωνία.



Έστω κι αυτή την ώρα, η αντιπολίτευση, κάθε βουλευτής ξεχωριστά, θα μπορούσε να αναθεωρήσει τη στάση του. Ξέρω ότι δεν θα πιάσει η ευχή μου τόπο, αλλά έκρινα ότι όφειλα να κάνω μια τελική προσπάθεια».



Η δευτερολογία του πρωθυπουργού Λίγο αργότερα, η αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή έφτασε στα άκρα, με τον πρωθυπουργό να βάζει ονοματεπώνυμο στο εκλογικό δίλημμα και να χαρακτηρίζει «εθνικά επικίνδυνη» την αιχμή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα ελληνοτουρκικά.



«Το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος», είπε στη δευτερολογία του, απαντώντας ευθέως στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.



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«Εθνικά επικίνδυνη» η αιχμή για τα ελληνοτουρκικά Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το δίλημμα δεν μπορεί να είναι «Μητσοτάκης ή Ερντογάν».



Ο Πρωθυπουργός αντέδρασε στην αιχμή ότι η κυβέρνηση μπορεί να επιλέγει την αύξηση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προσβλέποντας σε κομματικά οφέλη.



«Αυτή η θεώρηση είναι εθνικά επικίνδυνη», είπε.



Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία της Συνταγματικής Αναθεώρησης , κατηγορώντας τους ότι αποτελούν «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις.Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός περιέγραψε ως «εφιαλτικό σενάριο» μια περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας.«Το δίλημμα “ελπίδα ή περιπέτεια” θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η «περιπέτεια» δεν προκύπτει μόνο από», αλλά και από όσα, κατά τον ίδιο, δείχνει σήμερα η αντιπολίτευση.«Όποιος ψηφίσει "όχι" ή "παρών", στην πράξη θα στερήσει απ’ τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο», είπε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.«Αυτή η 2η συζήτηση και ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος δεν ζητά να επαναλάβουμε μόνο τις αρχικές μας θέσεις. Μας καλεί να αναστοχαστούμε τον διάλογο που μεσολάβησε, υπηρετώντας τις συγκλίσεις που απαιτεί ο καταστατικός χάρτης. Δεν θα υπήρχε λόγος να προβλέπεται διπλή ψηφοφορία, αν δεν προβλεπόταν στη 2η ψηφοφορία να προκύψει διαφορετικό αποτέλεσμα. Φοβάμαι ότι δεν είναι πιθανό το ενδεχόμενο αυτό. Η συζήτηση θα μπορούσε να αναδείξει ποιες τροποποιήσεις μπορούν να περάσουν με ευρύτερη πλειοψηφία για τις αναγκαίες αλλαγές», ανέφερε στην αρχή της τοποθέτησής του ο πρωθυπουργός.Και πρόσθεσε: «Είχα περιγράψει ως κεντρικό μας στόχο, που θα κάνει το κράτος αποτελεσματικότερο και θα εμπεδώνει τη διαφάνεια ως κρίκο της εμπιστοσύνης κοινωνίας και πολιτείας.Θα ήθελα να καταδείξω την αντίφαση μεταξύ των κομμάτων στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν σοβαρές προτάσεις και θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα συνεννόησης. Να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από όσα καταλήγουμε.. Όμως, μετά την πρώτη ψηφοφορία, αυτό που αντιληφθήκαμε είναι η παντελώς αδιέξοδη πρακτική συνολικά της αντιπολίτευσης.Αυτό γιατί έγινε; Κ. Ανδρουλάκη, ακόμα και δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως σοβαρές και υπεύθυνες και που στο παρελθόν συμμετείχαν σε συνταγματικές αναθεωρήσεις υποτάχθηκαν στο αμήχανο «όχι». Επιδίωξαν να βρεθούν απέναντι σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρόταση., που. Θα μπορούσαμε να φέρουμε προτάσεις που εσείς κάνατε, έξω από τις δικές μας προτάσεις. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίζετε τις δικές σας προτάσεις».«Μέσα από τη λογική του όχι σε όλα, στρέφεται κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος. Αν το Σύνταγμα προέβλεπε αυξημένη πλειοψηφία στη 2η Αναθεωρητική Βουλή, θα το προέβλεπε ρητά. Το Σύνταγμα επιτρέπει τη διερεύνηση αυξημένης πλειοψηφίας στην πρώτη Βουλή. Γιατί; Γιατί ο πολίτης πρέπει να λάβει υπόψη τις θέσεις των κομμάτων πριν από την κάλπη των εκλογών», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.«Εσείς λέτε ότι δεν θέλετε να δώσετε λευκή επιταγή στη ΝΔ. Παραγνωρίζω ότι με τον τρόπο αυτό προκρίνετε ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο και αυτοδύναμο κόμμα στις εκλογές. Όμως η επιτυχία μιας συνταγματικής αναθεώρησης δεν εξαρτάται από την πλειοψηφία, αλλά από τη στάση της αντιπολίτευσης. Η ΝΔ και ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε συμφωνήσει το 2000 στην πρώτη Βουλή, αλλά και αργότερα στην αναθεωρητική, όταν και πάλι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό που έγινε τότε και το έκανε η ΝΔ με υπευθυνότητα, γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε και εσείς;Ακούγεται παράλογο να μην κατοχυρώνεται και στη δική μας πατρίδα η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Ακούγεται παράλογο εμείς, τα δύο συστημικά κόμματα, να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε για την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου. Να μην συμφωνούμε στον συνδυασμό του μισθού και της θέσης των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση. Και το πιο σημαντικό: τα δύο κόμματα στο παρελθόν συνεργάστηκαν με μεγάλη πίεση ενάντια στο φάσμα του λαϊκισμού και σήμερα δεν συμφωνείτε να κατοχυρώσουμε θεσμικά αντίβαρα, ώστε να μην διατρέξουμε αντίστοιχο κίνδυνο.Δεν συμφωνείτε στην αλλαγή του άρθρου 86, ώστε τα πολιτικά πρόσωπα να ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή.Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ανέκαθεν τύλιγαν με καχυποψία την πολιτική και θα μπορούσαμε να τα λύσουμε τώρα. Κάποιοι, και ειδικά εσείς κ. Ανδρουλάκη, επιλέγετε να τα παραπέμψετε στις καλένδες.Κ. Ανδρουλάκη, μιλήσατε για την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των δικαστών για την ανάδειξη της ηγεσίας τους.. Το αρνείστε. Δεν αναφέρομαι στα δήθεν πατριωτικά κόμματα που αρνούνται την κατοχύρωση της ελληνικής σημαίας.Δεν συζητούμε καθόλου και δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία ώστε να ρυθμίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο. Η παρούσα Βουλή επιλέγει τα υπό αναθεώρηση άρθρα και η επόμενη διαμορφώνει οριστικό περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει απλά:Φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται για επιλογή μηδενισμού των πάντων,. Τι είδε εκεί ο πολίτης; Από τη μια ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές, με μέτρα ενταγμένα σε ημερολόγιο εφαρμογής μήνα μήνα. Θα έρθουν στη Βουλή σύντομα και κοστολογημένα.Μια συνεπή πολιτική που δικαιώνει το σύνθημα «το είπε, το κάναμε». Θυμίζω τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Το επίδομα Χριστουγέννων σε δημόσιους υπαλλήλους από το 2027. Την ανακούφιση ελεύθερων επαγγελματιών μέσω νέου και πιο δίκαιου υπολογισμού τεκμαρτού εισοδήματος. Θυμίζω τον ριζοσπαστικό «κουμπαρά» για τη νέα γενιά» «Στη Θεσσαλονίκη έθεσα με ευθύνη τους στόχους μας για την Ελλάδα του 2030. Με συγκεκριμένους δείκτες. Ανάπτυξη διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, επενδύσεις, ανεργία κάτω του 6%., ώστε η νέα γενιά να μην επιβαρύνεται», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και κλείνοντας την ομιλία του ανέφερε:«Τι διαπιστώθηκε από την άλλη; Μια ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Από τη μια την δική σας, κ. Ανδρουλάκη, που ήταν «πάρε κόσμο». Και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και ΕΚΑΣ. Δεν θα μπω στη λογική κοστολόγησης, αλλά οι πολίτες καταλαβαίνουν καλά ότι αυτός που τους τάζει αφειδώς μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών οδηγεί τη χώρα στη σίγουρη συνταγή της χρεοκοπίας. Υπήρξε και μια δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη και σήμερα αποκαλείται απάτη. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με τον Τσίπρα, γιατί δεν είναι στην αίθουσα. Όμως ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είστε οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, υιοθετώντας τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα κληθείτε να εφαρμόσετε όσα λέτε, γι’ αυτό και σας αντιμετωπίζουν με χαμηλή αξιοπιστία.Ισχύει το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» στην πορεία προς τις εκλογές. Με την ελπίδα να στηρίζεται στην αλήθεια, στο σχέδιο και στο αποτέλεσμα - και με την περιπέτεια να μην τεκμηριώνεται μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά να προβάλλει απειλητική κι από την ανεπάρκεια του παρόντος, ανεξάρτητα από τον τρόπο που διατυπώνεται.Μικρή σημασία έχει αν οι πολέμιοι της ΝΔ θέλουν ή όχι να συνεργαστούν σε ένα περιβάλλον αναταραχής. Να γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ από σταθερότητα, ομαλότητα και κοινωνική συνοχή και αμυντική θωράκιση της πατρίδας. Ιδίως σε έναν ταραγμένο κόσμο, που κάθε γεωπολιτική μεταβολή έχει συνέπειες στην εσωτερική μας ζωή.Στα όπλα ενός κράτους που θέλει να πνέει με ασφάλεια και σιγουριά στα ταραγμένα νερά της εποχής θα προσέθετα και τη θεσμική κανονικότητα.Διαψεύδονται όσοι είχαν προβλέψει πρόωρες κάλπες. Για σκεφτείτε να ήμασταν τώρα σε προεκλογική περίοδο. Πολλοί το προεξοφλούσαν ότι θα ανακοίνωνα τεράστιο πακέτο παροχών πάνω από τις δυνατότητές μας και θα οδηγούσα τη χώρα στις εκλογές. Για σκεφτείτε να το κάναμε τώρα με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Σήμερα η Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας.Όπως τόνισα και στη Θεσσαλονίκη, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Αλλά η επιλογή μου είναι μια: δεν θα βάλω κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Θεωρώ ότι οι εσωτερικές εξελίξεις πρέπει να καθορίζονται από το κριτήριο ικανότητας του καθενός. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε το έργο μας με άμεσο στόχο τα οφέλη της πολιτικής να επιστρέφουν ως μέρισμα ανάπτυξης στην κοινωνία.Έστω κι αυτή την ώρα, η αντιπολίτευση, κάθε βουλευτής ξεχωριστά, θα μπορούσε να αναθεωρήσει τη στάση του. Ξέρω ότι δεν θα πιάσει η ευχή μου τόπο, αλλά έκρινα ότι όφειλα να κάνω μια τελική προσπάθεια».Λίγο αργότερα, η αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή έφτασε στα άκρα, με τον πρωθυπουργό να βάζει ονοματεπώνυμο στο εκλογικό δίλημμα και να χαρακτηρίζει «εθνικά επικίνδυνη» την αιχμή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα ελληνοτουρκικά.«Το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος», είπε στη δευτερολογία του, απαντώντας ευθέως στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.«Μπορεί να σας ενοχλεί αυτό το δίλημμα. Αλλά αυτό είναι το δίλημμα των εκλογών», πρόσθεσε.Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στην αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι το δίλημμα δεν μπορεί να είναι «Μητσοτάκης ή Ερντογάν».Ο Πρωθυπουργός αντέδρασε στην αιχμή ότι η κυβέρνηση μπορεί να επιλέγει την αύξηση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προσβλέποντας σε κομματικά οφέλη.«Αυτή η θεώρηση είναι εθνικά επικίνδυνη», είπε.

Και συνέχισε σε υψηλούς τόνους: «Πιστεύετε πραγματικά ότι μία υπεύθυνη κυβέρνηση θα μπορούσε ποτέ να ασκεί μια μακροπρόθεσμη εξωτερική πολιτική και να θέσει σε κίνδυνο ενδεχομένως τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μόνο και μόνο επειδή σε κάποιους μήνες από τώρα θα έχουμε εκλογές;».



«Αν αυτό πιστεύετε, κύριε Ανδρουλάκη, οφείλετε να το πείτε και να το δηλώσετε ξεκάθαρα», πρόσθεσε.



«Μην μπλέκετε τα εξωτερικά στην εσωτερική αντιπαράθεση» Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της τετραετίας να «υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια», να προστατεύει τα σύνορα και να θωρακίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις.



Έκανε μάλιστα αναφορά στα γεγονότα του Έβρου το 2020, λέγοντας ότι η κυβέρνηση ακολούθησε αυτή την πολιτική «από την πρώτη μέρα» και θα εξακολουθήσει να την ακολουθεί «μέχρι το τέλος της τετραετίας».



Και αμέσως μετά απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:



«Μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική αντιπαράθεση».



Ζήτησε, μάλιστα, από τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανακαλέσει, σημειώνοντας ότι ο ρόλος του ως αρχηγού της αντιπολίτευσης «δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική».



Η «πρόκληση» στον Ανδρουλάκη για το άρθρο 86 Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε περάσει στην αντεπίθεση και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στη συνταγματική αναθεώρηση, χρησιμοποιώντας μάλιστα την πρόβλεψη του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη για τις επόμενες εκλογές.



«Αν ήσασταν τόσο σίγουρος ότι θα κερδίσετε τις εκλογές και με αυτοδυναμία, όπως προβλέψατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σήμερα θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το άρθρο 86 τουλάχιστον», είπε.



Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αυτόν τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ, εφόσον γινόταν η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα μπορούσε στη συνέχεια να διαμορφώσει το άρθρο περί ευθύνης υπουργών «έτσι όπως ακριβώς επιθυμείτε».

Χρήστος Μπόκας Γιώργος Παπακωνσταντίνου 16.09.2026, 13:24