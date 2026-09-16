Οι γιατροί θα καταθέσουν προσφυγή κατά της προφυλάκισής τους για τον θάνατο του Μαζωνάκη, «έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματά τους»
Οι γιατροί θα καταθέσουν προσφυγή κατά της προφυλάκισής τους για τον θάνατο του Μαζωνάκη, «έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματά τους»
Ο δικηγόρος τους στρέφεται κατά της δικονομικής διαχείρισης της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για «αναιτιολόγητη» αναβάθμιση του κατηγορητηρίου
Ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Λίγες ώρες μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, η πλευρά της υπεράσπισης περνά στην αντεπίθεση.
Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» στρέφεται κατά της δικονομικής διαχείρισης της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για «αναιτιολόγητη» αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και προαναγγέλλοντας την άμεση κατάθεση προσφυγής στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.
Αναλυτικά η δήλωση της δικηγορικής εταιρείας αναφέρει τα εξής: «Μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων μας, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, θα προσβάλουμε άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρούμε ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματά τους».
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στη φυλακή αντιμετωπίζοντας το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα διά παραλείψεως, έπειτα από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία.
Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» στρέφεται κατά της δικονομικής διαχείρισης της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για «αναιτιολόγητη» αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και προαναγγέλλοντας την άμεση κατάθεση προσφυγής στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.
Αναλυτικά η δήλωση της δικηγορικής εταιρείας αναφέρει τα εξής: «Μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων μας, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, θα προσβάλουμε άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρούμε ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματά τους».
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στη φυλακή αντιμετωπίζοντας το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα διά παραλείψεως, έπειτα από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία.
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