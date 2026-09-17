Μαρίζα Κωχ για Γιώργο Μαζωνάκη: Καλό παράδεισο, ήσουν άξιος στην τέχνη σου και αγαπήθηκες
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Μαρίζα Κωχ Γιώργος Μαζωνάκης Ανάρτηση

Μαρίζα Κωχ για Γιώργο Μαζωνάκη: Καλό παράδεισο, ήσουν άξιος στην τέχνη σου και αγαπήθηκες

Αγάπησες τη φτώχεια και ζήτησες άνωθεν βοήθεια για τους συνανθρώπους μας, σημείωσε η ερμηνεύτρια

Μαρίζα Κωχ για Γιώργο Μαζωνάκη: Καλό παράδεισο, ήσουν άξιος στην τέχνη σου και αγαπήθηκες
Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ
Τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, τίμησε η Μαρίζα Κωχ, τονίζοντας πως υπήρξε άξιος στην τέχνη του και αγαπήθηκε από τον κόσμο.

Η ερμηνεύτρια έκανε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook για να αποχαιρετίσει τον καλλιτέχνη, που πέθανε στα 54 του χρόνια από ανακοπή, ενώ βρισκόταν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι.

Η Μαρίζα Κωχ δημοσίευσε μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη και αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική του διαδρομή, αλλά και στην προσφορά του ως άνθρωπος, σημειώνοντας: «Γιώργο καλό παράδεισο. Ήσουν άξιος στην τέχνη σου και αγαπήθηκες. Αγάπησες τη φτώχεια και ζήτησες άνωθεν βοήθεια για τους συνανθρώπους μας. Καλό παράδεισο».

Δείτε την ανάρτησή της

Μαρίζα Κωχ για Γιώργο Μαζωνάκη: Καλό παράδεισο, ήσουν άξιος στην τέχνη σου και αγαπήθηκες
Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ

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