Γκλεν Πάουελ: Δεν θέλω να μιλάω για πολιτική, δεν μου αρέσει ο τρόπος που γίνεται ο δημόσιος διάλογος

Δεν είναι τόσο υγιής όσο ήταν κάποτε, πρόσθεσε ο ηθοποιός





Ο ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο Esquire, σημείωσε ότι θεωρεί πως μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης έχει μετατραπεί σε μια προσπάθεια των ανθρώπων να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο, κάτι που, όπως είπε, δεν τον εκφράζει. «Οι άνθρωποι προσπαθούν να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο και, για μένα, αυτή είναι η χειρότερη μορφή συζήτησης. Δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται σήμερα ο δημόσιος διάλογος. Δεν είναι τόσο υγιής όσο ήταν κάποτε».







Η στάση του Πάουελ θυμίζει εκείνη άλλων μεγάλων ονομάτων του Χόλιγουντ που τα τελευταία χρόνια έχουν αποφασίσει να περιορίσουν τις δημόσιες πολιτικές τους παρεμβάσεις.







Αργότερα, μιλώντας επίσης στο Esquire, είχε εξηγήσει ότι επιθυμεί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δουλειά του. «Η πολιτική είναι παντού και είναι διαρκής. Δεν μου αρέσει. Κάποιες φορές τη μισώ. Μισώ τις επιθέσεις και όλη αυτή την ανοησία που τη συνοδεύει», είχε δηλώσει.



Παρόμοια στάση έχει εκφράσει και η Τζένιφερ Λόρενς, η οποία στο παρελθόν είχε τοποθετηθεί έντονα κατά του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πλέον δηλώνει περισσότερο επιφυλακτική ως προς το αν οι δημόσιες πολιτικές παρεμβάσεις των σταρ έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.



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Η Λόρενς είχε προσθέσει ότι δεν θέλει οι προσωπικές της πολιτικές απόψεις να απομακρύνουν το κοινό από τις ταινίες ή τα έργα τέχνης στα οποία συμμετέχει. Αντίθετα, θεωρεί ότι μπορεί να εκφράζει τις πεποιθήσεις της μέσα από τη δουλειά της, όπως μέσω παραγωγών με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο.





Τον λόγο που προτιμά να κρατά αποστάσεις από τις δημόσιες πολιτικές τοποθετήσεις εξήγησε ο Γκλεν Πάουελ, λέγοντας ότι δεν του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται σήμερα ο πολιτικός διάλογος.Ο ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο Esquire, σημείωσε ότι θεωρεί πως μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης έχει μετατραπεί σε μια προσπάθεια των ανθρώπων να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο, κάτι που, όπως είπε, δεν τον εκφράζει. «Οι άνθρωποι προσπαθούν να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο και, για μένα, αυτή είναι η χειρότερη μορφή συζήτησης. Δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται σήμερα ο δημόσιος διάλογος. Δεν είναι τόσο υγιής όσο ήταν κάποτε».Ο Πάουελ πρόσθεσε ότι δεν αισθάνεται πως μπορεί ή θέλει να συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη συζήτηση, παρότι δήλωσε ότι σέβεται όσους επιλέγουν να εκφράζονται δημόσια για όσα πιστεύουν. «Επικροτώ τους ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτές τις συζητήσεις και αγωνίζονται για όσα πιστεύουν. Αν ήμουν άνθρωπος της πολιτικής, θα μιλούσα γι’ αυτήν. Για μένα, όμως, η αποστολή μου βρίσκεται αλλού», είπε.Η στάση του Πάουελ θυμίζει εκείνη άλλων μεγάλων ονομάτων του Χόλιγουντ που τα τελευταία χρόνια έχουν αποφασίσει να περιορίσουν τις δημόσιες πολιτικές τους παρεμβάσεις.Ο Ντουέιν Τζόνσον, για παράδειγμα, είχε δηλώσει ότι δεν σκοπεύει πλέον να μιλά δημόσια για πολιτική. Το 2024 είχε πει στο Fox News ότι μετάνιωσε για τη δημόσια στήριξή του στον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020, καθώς θεώρησε ότι η τοποθέτησή του προκάλεσε διχασμό μεταξύ των θαυμαστών του.Αργότερα, μιλώντας επίσης στο Esquire, είχε εξηγήσει ότι επιθυμεί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δουλειά του. «Η πολιτική είναι παντού και είναι διαρκής. Δεν μου αρέσει. Κάποιες φορές τη μισώ. Μισώ τις επιθέσεις και όλη αυτή την ανοησία που τη συνοδεύει», είχε δηλώσει.Παρόμοια στάση έχει εκφράσει και η Τζένιφερ Λόρενς, η οποία στο παρελθόν είχε τοποθετηθεί έντονα κατά του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πλέον δηλώνει περισσότερο επιφυλακτική ως προς το αν οι δημόσιες πολιτικές παρεμβάσεις των σταρ έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.Μιλώντας στους New York Times, είχε πει ότι οι συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις την έκαναν να συνειδητοποιήσει πως οι διασημότητες δεν καθορίζουν το τι ψηφίζουν οι πολίτες. «Τι κάνω λοιπόν; Απλώς εκφράζω την άποψή μου για κάτι που μπορεί να ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά που διχάζει τη χώρα», είχε αναφέρει.Η Λόρενς είχε προσθέσει ότι δεν θέλει οι προσωπικές της πολιτικές απόψεις να απομακρύνουν το κοινό από τις ταινίες ή τα έργα τέχνης στα οποία συμμετέχει. Αντίθετα, θεωρεί ότι μπορεί να εκφράζει τις πεποιθήσεις της μέσα από τη δουλειά της, όπως μέσω παραγωγών με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Πάουελ μίλησε και για την κινηματογραφική του πορεία, αναφερόμενος στις πρώτες μεγάλες εμπορικές αποτυχίες που ακολούθησαν μια σειρά επιτυχιών όπως τα «Top Gun: Maverick», «Anyone But You» και «Twisters». Το «The Running Man», που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2025, συγκέντρωσε λιγότερα από 70 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του υπολογίζεται περίπου στα 110 εκατ. δολάρια.



Ο Πάουελ απέδωσε μέρος της αποτυχίας στα προβλήματα που υπήρχαν εκείνη την περίοδο στην Paramount Pictures. «Απέλυσαν ολόκληρο το τμήμα μάρκετινγκ έναν μήνα πριν βγει η ταινία μας, εν μέσω συγχώνευσης», είπε, αναφερόμενος στις μαζικές απολύσεις στην εταιρεία λίγο πριν από την πρεμιέρα της ταινίας.



Μετά το «The Running Man» ακολούθησε το «How to Make a Killing», μια σκοτεινή αστυνομική κωμωδία της A24, η οποία επίσης δεν είχε την εμπορική πορεία που αναμενόταν. «Υπήρχαν πολλά προβλήματα με εκείνη την ταινία. Απλώς δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να γίνει σωστά», είπε ο Πάουελ, προσθέτοντας ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως «δεν υπάρχει λόγος να βιάζεσαι».