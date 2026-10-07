Η τρυφερή φωτογραφία του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον γιο του: Εκεί που σταματάνε όλα, γράφει
GALA
Δημήτρης Αλεξάνδρου Γιος

Η τρυφερή φωτογραφία του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον γιο του: Εκεί που σταματάνε όλα, γράφει

Το μοντέλο πόζαρε με τον μικρό Πάρη στην αγκαλιά του

Η τρυφερή φωτογραφία του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον γιο του: Εκεί που σταματάνε όλα, γράφει
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Μια φωτογραφία με τον γιο του μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Το μοντέλο δημοσίευσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Σε αυτό, ο ίδιος ποζάρει, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό Πάρη. «Εκεί που σταματάνε όλα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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