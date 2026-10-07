Η τρυφερή φωτογραφία του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον γιο του: Εκεί που σταματάνε όλα, γράφει
Η τρυφερή φωτογραφία του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον γιο του: Εκεί που σταματάνε όλα, γράφει
Το μοντέλο πόζαρε με τον μικρό Πάρη στην αγκαλιά του
Μια φωτογραφία με τον γιο του μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
Το μοντέλο δημοσίευσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Σε αυτό, ο ίδιος ποζάρει, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό Πάρη. «Εκεί που σταματάνε όλα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε τη φωτογραφία
Το μοντέλο δημοσίευσε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram ένα στιγμιότυπο που αποτυπώνει μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Σε αυτό, ο ίδιος ποζάρει, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό Πάρη. «Εκεί που σταματάνε όλα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε τη φωτογραφία
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