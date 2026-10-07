Τα ουρλιαχτά της Αμάντα Σέιφριντ όταν η 9χρονη κόρη της εμφανίστηκε ξανφικά πίσω της με μάσκα από το Scream, δείτε βίντεο
Τα ουρλιαχτά της Αμάντα Σέιφριντ όταν η 9χρονη κόρη της εμφανίστηκε ξανφικά πίσω της με μάσκα από το Scream, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός τραγουδούσε αμέριμνη, χωρίς να έχει αντιληφθεί την παρουσία της μικρής Νίνα στον χώρο
Ένα χιουμοριστικό βίντεο μοιράστηκε με τους followers της η Αμάντα Σέιφριντ, κατά το οποίο η 9χρονη κόρη της εμφανίστηκε ξαφνικά πίσω της φορώντας μάσκα από την ταινία «Scream», με αποτέλεσμα να την τρομάξει και να ξεκινήσει να ουρλιάζει.
Η ηθοποιός, όπως φαίνεται στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, έπαιζε μουσική και τραγουδούσε το «A Case of You» της Τζόνι Μίτσελ, όταν η μικρή Νίνα άρχισε να την πλησιάζει αθόρυβα. Η Σέιφριντ, η οποία ήταν αφοσιωμένη στο τραγούδι, δεν είχε αντιληφθεί τίποτα μέχρι τη στιγμή που η κόρη της βρισκόταν πλέον δίπλα της.
Η ηθοποιός είδε τη φιγούρα της μέσα από την κάμερα και αμέσως πετάχτηκε, έβγαλε μία τεράστια κραυγή τρόμου και έπειτα το βίντεο σταμάτησε.
Δείτε το βίντεο
Η Νίνα είναι το πρώτο παιδί που απέκτησε η Σέιφριντ με τον Τόμας Σαντόσκι, ενώ μαζί έχουν και έναν γιο, τον Τόμας Τζούνιορ που γεννήθηκε το 2020. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε κρυφά τον Μάρτιο του 2017 δεν είναι πλέον μαζί, με τον χωρισμό τους να ανακοινώνεται έπειτα από εννέα χρόνια, τον Σεπτέμβριο.
Η ηθοποιός, όπως φαίνεται στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, έπαιζε μουσική και τραγουδούσε το «A Case of You» της Τζόνι Μίτσελ, όταν η μικρή Νίνα άρχισε να την πλησιάζει αθόρυβα. Η Σέιφριντ, η οποία ήταν αφοσιωμένη στο τραγούδι, δεν είχε αντιληφθεί τίποτα μέχρι τη στιγμή που η κόρη της βρισκόταν πλέον δίπλα της.
Η ηθοποιός είδε τη φιγούρα της μέσα από την κάμερα και αμέσως πετάχτηκε, έβγαλε μία τεράστια κραυγή τρόμου και έπειτα το βίντεο σταμάτησε.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Νίνα είναι το πρώτο παιδί που απέκτησε η Σέιφριντ με τον Τόμας Σαντόσκι, ενώ μαζί έχουν και έναν γιο, τον Τόμας Τζούνιορ που γεννήθηκε το 2020. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε κρυφά τον Μάρτιο του 2017 δεν είναι πλέον μαζί, με τον χωρισμό τους να ανακοινώνεται έπειτα από εννέα χρόνια, τον Σεπτέμβριο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα