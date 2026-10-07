Τα ουρλιαχτά της Αμάντα Σέιφριντ όταν η 9χρονη κόρη της εμφανίστηκε ξανφικά πίσω της με μάσκα από το Scream, δείτε βίντεο
GALA
Αμάντα Σέιφριντ Κόρη

Τα ουρλιαχτά της Αμάντα Σέιφριντ όταν η 9χρονη κόρη της εμφανίστηκε ξανφικά πίσω της με μάσκα από το Scream, δείτε βίντεο

Η ηθοποιός τραγουδούσε αμέριμνη, χωρίς να έχει αντιληφθεί την παρουσία της μικρής Νίνα στον χώρο

Τα ουρλιαχτά της Αμάντα Σέιφριντ όταν η 9χρονη κόρη της εμφανίστηκε ξανφικά πίσω της με μάσκα από το Scream, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Ένα χιουμοριστικό βίντεο μοιράστηκε με τους followers της η Αμάντα Σέιφριντ, κατά το οποίο η 9χρονη κόρη της εμφανίστηκε ξαφνικά πίσω της φορώντας μάσκα από την ταινία «Scream», με αποτέλεσμα να την τρομάξει και να ξεκινήσει να ουρλιάζει.

Η ηθοποιός, όπως φαίνεται στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, έπαιζε μουσική και τραγουδούσε το «A Case of You» της Τζόνι Μίτσελ, όταν η μικρή Νίνα άρχισε να την πλησιάζει αθόρυβα. Η Σέιφριντ, η οποία ήταν αφοσιωμένη στο τραγούδι, δεν είχε αντιληφθεί τίποτα μέχρι τη στιγμή που η κόρη της βρισκόταν πλέον δίπλα της.

Η ηθοποιός είδε τη φιγούρα της μέσα από την κάμερα και αμέσως πετάχτηκε, έβγαλε μία τεράστια κραυγή τρόμου και έπειτα το βίντεο σταμάτησε.

Δείτε το βίντεο


Η Νίνα είναι το πρώτο παιδί που απέκτησε η Σέιφριντ με τον Τόμας Σαντόσκι, ενώ μαζί έχουν και έναν γιο, τον Τόμας Τζούνιορ που γεννήθηκε το 2020. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε κρυφά τον Μάρτιο του 2017 δεν είναι πλέον μαζί, με τον χωρισμό τους να ανακοινώνεται έπειτα από εννέα χρόνια, τον Σεπτέμβριο.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης