Πλήγμα για τον Diddy: Έχασε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και θα πληρώσει 500.000 δολάρια στη NBC
Πλήγμα για τον Diddy: Έχασε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και θα πληρώσει 500.000 δολάρια στη NBC
Ο μουσικός παραγωγός είχε στραφεί νομικά κατά της εταιρείας σχετικά με το ντοκιμαντέρ «Diddy: The Making of a Bad Boy».
Ένα μεγάλο πλήγμα υπέστη ο Diddy, ο οποίος διατάχθηκε να καταβάλει σχεδόν 500.000 δολάρια στη NBCUniversal για δικηγορικές αμοιβές, μετά την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον της για το ντοκιμαντέρ «Diddy: The Making of a Bad Boy». Δικαστής διέταξε τον άλλοτε ισχυρό μουσικό παραγωγό να πληρώσει 477.700,50 δολάρια, αφού η NBCUniversal υπερασπίστηκε επιτυχώς τη θέση της απέναντι στην αγωγή του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ.
Η εταιρεία είχε αρχικά ζητήσει 990.292 δολάρια για την κάλυψη των δικηγορικών της εξόδων, όμως ο δικαστής μείωσε το ποσό, κρίνοντας ότι μέρος της χρέωσης ήταν υπερβολικό, παρότι έκρινε πως οι ωριαίες αμοιβές των δικηγόρων ήταν εύλογες με βάση την εμπειρία τους.
Ο εκπρόσωπος του Diddy, Τζούντα Ένγκελμαϊερ, δήλωσε στο TMZ ότι η απόφαση αποτελεί «μόνο τη μισή ιστορία», επισημαίνοντας ότι η NBCUniversal είχε ζητήσει σχεδόν ένα εκατ. δολάρια και ότι τελικά το δικαστήριο αφαίρεσε περισσότερα από 512.000 δολάρια από το αρχικό αίτημα.
Ο Ένγκελμαϊερ είπε ότι ο δικαστής έκρινε «σημαντικά τμήματα» της τιμολόγησης της NBCUniversal «υπερβολικά και αδικαιολόγητα». «Κατά ειρωνικό τρόπο, τα επιχειρήματα κατά αυτών των υπερβολικών νομικών χρεώσεων διατυπώθηκαν από την ίδια δικηγορική εταιρεία που πρόσφατα αποσύρθηκε από την εκπροσώπηση του Σον, λόγω δικής της διαφωνίας μαζί του για τις αμοιβές», πρόσθεσε.
Η εταιρεία στην οποία αναφέρεται ο Ένγκελμαϊερ, η Sher Tremonte, είχε εκπροσωπήσει τον Κομπς σε ξεχωριστή αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση ύψους 50 εκατ. δολαρίων, την οποία είχε καταθέσει τον Ιανουάριο του 2025 κατά πολλών εναγομένων, μεταξύ αυτών και του NewsNation, για ισχυρισμούς σχετικά με φερόμενα sex tapes.
Τον Σεπτέμβριο, οι δικηγόροι της NBCUniversal κατέθεσαν αίτημα αποχώρησης από την υπόθεση. Ο Μάικλ Τρεμόντε, εταίρος της εταιρείας, δήλωσε ότι ο Κομπς «δεν είχε καταβάλει σημαντικό υπόλοιπο δικηγορικών αμοιβών, εξόδων και δαπανών» και βρισκόταν «σε σημαντική καθυστέρηση» ως προς τις νομικές του οφειλές, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six.
Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Κομπς είχε καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση ύψους 100 εκατ. δολαρίων κατά της NBCUniversal και της εταιρείας παραγωγής Ample, υποστηρίζοντας ότι το ντοκιμαντέρ «Making of a Bad Boy» του προκάλεσε «σοβαρή βλάβη στη φήμη και οικονομική ζημία».
Οι δικηγόροι του ισχυρίστηκαν στην αγωγή ότι το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει ως δεδομένο πως ο Κομπς «έχει διαπράξει πολυάριθμα ειδεχθή εγκλήματα, μεταξύ των οποίων κατά συρροή δολοφονίες, βιασμούς ανηλίκων και εμπορία ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση», ενώ επιχειρεί να «τον ψυχολογήσει με χονδροειδή τρόπο». «Καταλήγει κακόβουλα και χωρίς βάση στο συμπέρασμα ότι ο κ. Κομπς είναι “τέρας” και “ενσάρκωση του Εωσφόρου”, με “πολλές ομοιότητες με τον Τζέφρι Έπσταϊν”», ανέφερε επίσης η αγωγή.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Η εταιρεία είχε αρχικά ζητήσει 990.292 δολάρια για την κάλυψη των δικηγορικών της εξόδων, όμως ο δικαστής μείωσε το ποσό, κρίνοντας ότι μέρος της χρέωσης ήταν υπερβολικό, παρότι έκρινε πως οι ωριαίες αμοιβές των δικηγόρων ήταν εύλογες με βάση την εμπειρία τους.
Ο εκπρόσωπος του Diddy, Τζούντα Ένγκελμαϊερ, δήλωσε στο TMZ ότι η απόφαση αποτελεί «μόνο τη μισή ιστορία», επισημαίνοντας ότι η NBCUniversal είχε ζητήσει σχεδόν ένα εκατ. δολάρια και ότι τελικά το δικαστήριο αφαίρεσε περισσότερα από 512.000 δολάρια από το αρχικό αίτημα.
Ο Ένγκελμαϊερ είπε ότι ο δικαστής έκρινε «σημαντικά τμήματα» της τιμολόγησης της NBCUniversal «υπερβολικά και αδικαιολόγητα». «Κατά ειρωνικό τρόπο, τα επιχειρήματα κατά αυτών των υπερβολικών νομικών χρεώσεων διατυπώθηκαν από την ίδια δικηγορική εταιρεία που πρόσφατα αποσύρθηκε από την εκπροσώπηση του Σον, λόγω δικής της διαφωνίας μαζί του για τις αμοιβές», πρόσθεσε.
Diddy ordered to pay NBCUniversal nearly $500K in attorneys' fees.— TMZ (@TMZ) October 6, 2026
Exclusive: https://t.co/5B7DYde6sE pic.twitter.com/g9nzgu3HzR
Τον Σεπτέμβριο, οι δικηγόροι της NBCUniversal κατέθεσαν αίτημα αποχώρησης από την υπόθεση. Ο Μάικλ Τρεμόντε, εταίρος της εταιρείας, δήλωσε ότι ο Κομπς «δεν είχε καταβάλει σημαντικό υπόλοιπο δικηγορικών αμοιβών, εξόδων και δαπανών» και βρισκόταν «σε σημαντική καθυστέρηση» ως προς τις νομικές του οφειλές, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six.
Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Κομπς είχε καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση ύψους 100 εκατ. δολαρίων κατά της NBCUniversal και της εταιρείας παραγωγής Ample, υποστηρίζοντας ότι το ντοκιμαντέρ «Making of a Bad Boy» του προκάλεσε «σοβαρή βλάβη στη φήμη και οικονομική ζημία».
Οι δικηγόροι του ισχυρίστηκαν στην αγωγή ότι το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει ως δεδομένο πως ο Κομπς «έχει διαπράξει πολυάριθμα ειδεχθή εγκλήματα, μεταξύ των οποίων κατά συρροή δολοφονίες, βιασμούς ανηλίκων και εμπορία ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση», ενώ επιχειρεί να «τον ψυχολογήσει με χονδροειδή τρόπο». «Καταλήγει κακόβουλα και χωρίς βάση στο συμπέρασμα ότι ο κ. Κομπς είναι “τέρας” και “ενσάρκωση του Εωσφόρου”, με “πολλές ομοιότητες με τον Τζέφρι Έπσταϊν”», ανέφερε επίσης η αγωγή.
Φωτογραφίες: Shutterstock
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