Κλέλια Ανδριολάτου: Δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει
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Κλέλια Ανδριολάτου Αρνητικά σχόλια

Κλέλια Ανδριολάτου: Δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει

Η ηθοποιός μίλησε ακόμη για το φλερτ που δέχεται μέσω social media

Κλέλια Ανδριολάτου: Δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει
Γεωργία Κοτζιά
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Ανεπηρέαστη μένει η Κλέλια Ανδριολάτου από τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεται και υποστηρίζει πως ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου για τις προσβολές που γίνονται μέσα από τα σχόλια στα social media, ενώ αναφέρθηκε και στο φλερτ που δέχεται στις κοινωνικές πλατφόρμες.

«Δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια. Υπάρχει ελευθερία λόγου και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αν είναι κάτι προσβλητικό δεν θα δώσω σημασία», είπε αρχικά η Κλέλια Ανδριολάτου

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Όταν ρωτήθηκε εάν τη φλερτάρουν στα social media, η ηθοποιός απάντησε: «Φαντάζομαι, όπως όλοι έχουμε social media, όλοι βιώνουμε τα ίδια πράγματα. Εγώ δεν διαφέρω σε τίποτα με κανέναν».

Όπως εξήγησε, δεν αισθάνεται ότι κομπλάρουν να τη φλερτάρουν από κοντά, παρόλα αυτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αισθάνεται πως οι άνθρωποι βρίσκουν πιο εύκολα το θάρρος να το κάνουν: «Νιώθω ότι είμαι ένας άνθρωπος όπως όλοι και συμβαίνουν τα ίδια πράγματα σε όλους. Δεν νιώθω κάτι ξεχωριστό. Θα πω ότι με φλερτάρουν περισσότερο στα social media γιατί έχουν περισσότερο θάρρος οι άνθρωποι μέσα από την απόσταση», σημείωσε.
Γεωργία Κοτζιά
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