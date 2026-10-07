Ο Μπεν Άφλεκ θέλει να συνεργαστεί ξανά με την Τζένιφερ Γκάρνερ: Είναι εξαιρετική
Ο Μπεν Άφλεκ θέλει να συνεργαστεί ξανά με την Τζένιφερ Γκάρνερ: Είναι εξαιρετική
Η ηθοποιός είχε απορρίψει πρόταση του πρώην συζύγου της να συμπρωταγωνιστήσουν στην τελευταία του ταινία
Σε μία ακομη συνεργασία με την Τζένιφερ Γκάρνερ προσβλέπει ο Μπεν Άφλεκ, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους αποφάσισαν να μη συμπρωταγωνιστήσουν στο νέο θρίλερ «Animals».
Μιλώντας στο Variety, ο 54χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην επιλογή της Κέρι Ουάσινγκτον για τον ρόλο που αρχικά είχε γραφτεί με την Γκάρνερ στο μυαλό του, λέγοντας: «Σε μια ταινία, η ψευδαίσθηση πρέπει να λειτουργεί. Και εξακολουθώ να θέλω να βρω κάτι που θα μπορούσα να κάνω μαζί της».
Ο Άφλεκ επανέλαβε την ίδια επιθυμία και στο GQ, όπου χαρακτήρισε την πρώην σύζυγό του «εξαιρετική», εξηγώντας ότι η απόφαση να μην παίξουν μαζί στο «Animals» δεν είχε να κάνει με τη μεταξύ τους σχέση, αλλά με το πώς θα αντιδρούσε το κοινό βλέποντάς τους να υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι.
«Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με την Τζένιφερ Γκάρνερ, είναι εξαιρετική», είπε, σημειώνοντας ότι οι θεατές ενδέχεται να μεταφέρουν στην ταινία όσα γνωρίζουν από την πραγματική προσωπική τους ιστορία.
Ο ίδιος είχε αναφερθεί και παλαιότερα στο ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας, λέγοντας ότι η Γκάρνερ είναι «υπέροχη», ότι οι δυο τους παραμένουν πολύ καλοί φίλοι και ότι της είναι «βαθιά ευγνώμων». «Εξακολουθώ να θέλω να δουλέψω μαζί της στο μέλλον», είχε τονίσει.
Η Γκάρνερ και ο Άφλεκ έχουν συνεργαστεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη, στο «Pearl Harbor» το 2001 και στο «Daredevil» το 2003. Δεν γύρισαν, ωστόσο, καμία ταινία μαζί κατά τη διάρκεια του γάμου τους.
Στο «Animals», τον ρόλο της συζύγου του χαρακτήρα του Άφλεκ ανέλαβε τελικά η Κέρι Ουάσινγκτον. Η ταινία ακολουθεί ένα ζευγάρι στο Λος Άντζελες, του οποίου ο γιος πέφτει θύμα απαγωγής, ενώ ο πατέρας του διεκδικεί τη δημαρχία της πόλης.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μιλώντας στο Variety, ο 54χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην επιλογή της Κέρι Ουάσινγκτον για τον ρόλο που αρχικά είχε γραφτεί με την Γκάρνερ στο μυαλό του, λέγοντας: «Σε μια ταινία, η ψευδαίσθηση πρέπει να λειτουργεί. Και εξακολουθώ να θέλω να βρω κάτι που θα μπορούσα να κάνω μαζί της».
Ο Άφλεκ επανέλαβε την ίδια επιθυμία και στο GQ, όπου χαρακτήρισε την πρώην σύζυγό του «εξαιρετική», εξηγώντας ότι η απόφαση να μην παίξουν μαζί στο «Animals» δεν είχε να κάνει με τη μεταξύ τους σχέση, αλλά με το πώς θα αντιδρούσε το κοινό βλέποντάς τους να υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι.
«Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με την Τζένιφερ Γκάρνερ, είναι εξαιρετική», είπε, σημειώνοντας ότι οι θεατές ενδέχεται να μεταφέρουν στην ταινία όσα γνωρίζουν από την πραγματική προσωπική τους ιστορία.
Ben Affleck Says He Still Wants to ‘Find Something’ to Do with Jennifer Garner After Kerry Washington Replaced Her in ‘Animals’ https://t.co/jdRAuockB0— People (@people) October 7, 2026
Η Γκάρνερ και ο Άφλεκ έχουν συνεργαστεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη, στο «Pearl Harbor» το 2001 και στο «Daredevil» το 2003. Δεν γύρισαν, ωστόσο, καμία ταινία μαζί κατά τη διάρκεια του γάμου τους.
Στο «Animals», τον ρόλο της συζύγου του χαρακτήρα του Άφλεκ ανέλαβε τελικά η Κέρι Ουάσινγκτον. Η ταινία ακολουθεί ένα ζευγάρι στο Λος Άντζελες, του οποίου ο γιος πέφτει θύμα απαγωγής, ενώ ο πατέρας του διεκδικεί τη δημαρχία της πόλης.
Φωτογραφία: Shutterstock
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