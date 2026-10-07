Η Μία Γκοθ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Σάια ΛαΜπεφ μετά από δέκα χρόνια γάμου
Η Μία Γκοθ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Σάια ΛαΜπεφ μετά από δέκα χρόνια γάμου
Η 32χρονη ηθοποιός επικαλείται αγεφύρωτες διαφορές
Αίτηση διαζυγίου από τον Σάια ΛαΜπεφ κατέθεσε η Μία Γκοθ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, βάζοντας τέλος σε έναν γάμο δέκα ετών. Η 32χρονη ηθοποιός επικαλείται «αγεφύρωτες διαφορές» ως αιτία του χωρισμού. Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και εξασφάλισε η Daily Mail, ως ημερομηνία χωρισμού αναφέρεται η 28η Ιουλίου 2025.
Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2016 και απέκτησαν την κόρη τους, Ίζαμπελ, σήμερα τεσσάρων ετών, το 2022. Η Γκοθ ζητά την κύρια επιμέλεια της Ίζαμπελ, ενώ ζητά επίσης να μην έχει το δικαστήριο τη δυνατότητα να επιδικάσει διατροφή συζύγου ούτε στην ίδια ούτε στον 40χρονο ΛαΜπεφ.
Η αίτηση διαζυγίου έρχεται έπειτα από μια ταραχώδη περίοδο για τον ΛαΜπεφ, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο μετά από καβγά υπό την επήρεια αλκοόλ σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης.
Τον Ιούνιο, ο ΛαΜπεφ δήλωσε ένοχος για τρεις κατηγορίες απλής σωματικής επίθεσης. Η δικαστής του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή και δύο χρόνια επιτήρηση. Του απαγορεύτηκε επίσης να πλησιάζει τα θύματα και το συγκεκριμένο μπαρ.
Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του τον Φεβρουάριο, ο ΛαΜπεφ αρνήθηκε ότι έχει «πρόβλημα με το αλκοόλ» σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο και YouTuber Άντριου Κάλαχαν, λέγοντας ότι αμφιβάλλει αν η απεξάρτηση θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι τα προβλήματα που οδήγησαν στην επιθετική συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του Mardi Gras είχαν περισσότερο να κάνουν με «θυμό και εγωισμό» παρά με το αλκοόλ.
Ο ΛαΜπεφ προχώρησε επίσης σε δηλώσεις για ομοφυλόφιλους άνδρες, λέγοντας ότι «οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες με τρομάζουν». «Όταν στέκομαι μόνος μου και τρεις γκέι άνδρες είναι δίπλα μου και αγγίζουν το πόδι μου, φοβάμαι», είπε στον Κάλαχαν. «Λυπάμαι. Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι».
Ο ηθοποιός έχει εμπλακεί αρκετές φορές με τις Αρχές κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μεταξύ άλλων με σύλληψη στη Νέα Υόρκη το 2017 ως ύποπτος για επίθεση κατά τη διάρκεια livestream.
Αργότερα την ίδια χρονιά, ενώ βρισκόταν στη Τζόρτζια για τα γυρίσματα του «The Peanut Butter Falcon», συνελήφθη για δημόσια μέθη και κατηγορήθηκε για διατάραξη της τάξης και παρεμπόδιση, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε επιτήρηση. Το 2020 κατηγορήθηκε στο Λος Άντζελες για πλημμεληματική επίθεση και μικροκλοπή.
Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2016 και απέκτησαν την κόρη τους, Ίζαμπελ, σήμερα τεσσάρων ετών, το 2022. Η Γκοθ ζητά την κύρια επιμέλεια της Ίζαμπελ, ενώ ζητά επίσης να μην έχει το δικαστήριο τη δυνατότητα να επιδικάσει διατροφή συζύγου ούτε στην ίδια ούτε στον 40χρονο ΛαΜπεφ.
Η αίτηση διαζυγίου έρχεται έπειτα από μια ταραχώδη περίοδο για τον ΛαΜπεφ, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο μετά από καβγά υπό την επήρεια αλκοόλ σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης.
Τον Ιούνιο, ο ΛαΜπεφ δήλωσε ένοχος για τρεις κατηγορίες απλής σωματικής επίθεσης. Η δικαστής του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή και δύο χρόνια επιτήρηση. Του απαγορεύτηκε επίσης να πλησιάζει τα θύματα και το συγκεκριμένο μπαρ.
Mia Goth files for divorce from Shia LaBeouf after decade-long marriage https://t.co/JmmYDEDzGN— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2026
Ο ΛαΜπεφ προχώρησε επίσης σε δηλώσεις για ομοφυλόφιλους άνδρες, λέγοντας ότι «οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες με τρομάζουν». «Όταν στέκομαι μόνος μου και τρεις γκέι άνδρες είναι δίπλα μου και αγγίζουν το πόδι μου, φοβάμαι», είπε στον Κάλαχαν. «Λυπάμαι. Αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι».
Ο ηθοποιός έχει εμπλακεί αρκετές φορές με τις Αρχές κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μεταξύ άλλων με σύλληψη στη Νέα Υόρκη το 2017 ως ύποπτος για επίθεση κατά τη διάρκεια livestream.
Αργότερα την ίδια χρονιά, ενώ βρισκόταν στη Τζόρτζια για τα γυρίσματα του «The Peanut Butter Falcon», συνελήφθη για δημόσια μέθη και κατηγορήθηκε για διατάραξη της τάξης και παρεμπόδιση, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε επιτήρηση. Το 2020 κατηγορήθηκε στο Λος Άντζελες για πλημμεληματική επίθεση και μικροκλοπή.
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