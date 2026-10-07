Αργύρης Αγγέλου για Γιώργο Καπουτζίδη: Είναι από τους αγαπημένους μου ανθρώπους, τον λατρεύω και του είμαι βαθιά ευγνώμων
Αργύρης Αγγέλου για Γιώργο Καπουτζίδη: Είναι από τους αγαπημένους μου ανθρώπους, τον λατρεύω και του είμαι βαθιά ευγνώμων
Αν δεν ήταν στη ζωή μου, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα τώρα, τόνισε ο ηθοποιός
Την ευγνωμοσύνη του και την αγάπη του για τον Γιώργο Καπουτζίδη εξέφρασε ο Αργύρης Αγγέλου, ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε τσακωμός ανάμεσά τους. Ο ηθοποιός απόρησε με φήμες που ήθελαν τους δύο φίλους και συναδέλφους να έχουν απομακρυνθεί.
Αντιθέτως, διευκρίνισε ότι ο σεναριογράφος και ηθοποιός επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική του πορεία με τους ρόλους που του έδωσε στο «Παρά Πέντε» και τις «Σαββατογεννημένες». Μάλιστα δήλωσε βέβαιος ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι που θα τον οδηγούσε στην απόφαση να μην του μιλήσει ξανά.
Ο Αργύρης Αγγέλου έδωσε συνέντευξη στο vidcast «The Room» και όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει τσακωθεί στο παρελθόν με τον Γιώργο Καπουτζίδη εξέφρασε την απορία του. Του δόθηκε τότε η ευκαιρία να υπογραμμίσει τη συμβολή του ηθοποιού και σεναριογράφου στην καριέρα του.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Είναι από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους και θα του είμαι βαθιά ευγνώμων για πάντα. Είμαι πλέον βέβαιος ότι, αν δεν ήταν ο Γιώργος στη ζωή μου, αν δεν έπεφταν οι δρόμοι μας αντικριστά, ότι θα ήταν κάπως αλλιώς τα πράγματα τώρα. Εξαιτίας του Γιώργου είναι τα πράγματα έτσι τώρα. Θα του το χρωστάω σε όλη μου τη ζωή. Πιστέυω ότι δεν θα μπορούσε να μου κάνει κάτι ο Γιώργος για να νιώσω όπως αυτό που μου λες ότι έχει περιγραφεί. Γιατί θα είναι πάντα πάνω το γεγονός ότι ο Γιώργος στα δύσκολα πάντα είναι εκεί και θα του χρωστάω πάντα ότι μου έδωσε ένα γερό σπρώξιμο να κάνω αυτό που ονειρευόμουν λίγο πιο εύκολο. Μια επιτυχία σαν το ''Παρά Πέντε'' και τις ''Σαββατογεννημένες'' είναι δώρο Θεού για έναν ηθοποιό. Τον λατρεύω τον Γιώργο».
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Στην ίδια συνέντευξη, περιέγραψε τη στάση του μέσα σε μία σχέση, τονίζοντας ότι επενδύει πολύ σε αυτή. Την ίδια στιγμή, επιλέγει να μένει μακριά από παιχμνίδια, τακτικές και δεύτερες σκέψεις.«Τολμώ να πω ότι ο τομέας σχέση είναι αυτός που ήμουν πιο ξεκάθαρος από ποτέ. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι θέλω από μία σχέση. Δίνω τα πάντα σε μία σχέση. Επομένως, δεν έχω παίξει ποτέ με τακτικές, με δεύτερες σκέψεις», εξομολογήθηκε.
Στη συνέχεια, ο Αργύρης Αγγέλου ρωτήθηκε για το αν έχει νιώσει μέσα σε μία σχέση ότι είναι εκείνος που έχει αγαπήσει περισσότερο. Ο ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι έχει πιστέψει κάτι τέτοιο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εγωιστική στάση. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει νιώσει αυτό; Ο εγωισμός μας θέλει να το ικανοποιήσει αυτό, ειδικά όταν έχει τελειώσει κάτι εις βάρος μας, θέλεις να το δικαιολογήσεις κάπως ότι ''εγώ ήμουν εντάξει, εσύ με πρόδωσες''. Σίγουρα έχει συμβεί. Όμως όταν ο χρόνος τα μαλακώνει όλα, συνειδητοποιείς ότι τα πράγματα γίνονται, όπως πρέπει να γίνουν».
Αντιθέτως, διευκρίνισε ότι ο σεναριογράφος και ηθοποιός επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική του πορεία με τους ρόλους που του έδωσε στο «Παρά Πέντε» και τις «Σαββατογεννημένες». Μάλιστα δήλωσε βέβαιος ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι που θα τον οδηγούσε στην απόφαση να μην του μιλήσει ξανά.
Ο Αργύρης Αγγέλου έδωσε συνέντευξη στο vidcast «The Room» και όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει τσακωθεί στο παρελθόν με τον Γιώργο Καπουτζίδη εξέφρασε την απορία του. Του δόθηκε τότε η ευκαιρία να υπογραμμίσει τη συμβολή του ηθοποιού και σεναριογράφου στην καριέρα του.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Είναι από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους και θα του είμαι βαθιά ευγνώμων για πάντα. Είμαι πλέον βέβαιος ότι, αν δεν ήταν ο Γιώργος στη ζωή μου, αν δεν έπεφταν οι δρόμοι μας αντικριστά, ότι θα ήταν κάπως αλλιώς τα πράγματα τώρα. Εξαιτίας του Γιώργου είναι τα πράγματα έτσι τώρα. Θα του το χρωστάω σε όλη μου τη ζωή. Πιστέυω ότι δεν θα μπορούσε να μου κάνει κάτι ο Γιώργος για να νιώσω όπως αυτό που μου λες ότι έχει περιγραφεί. Γιατί θα είναι πάντα πάνω το γεγονός ότι ο Γιώργος στα δύσκολα πάντα είναι εκεί και θα του χρωστάω πάντα ότι μου έδωσε ένα γερό σπρώξιμο να κάνω αυτό που ονειρευόμουν λίγο πιο εύκολο. Μια επιτυχία σαν το ''Παρά Πέντε'' και τις ''Σαββατογεννημένες'' είναι δώρο Θεού για έναν ηθοποιό. Τον λατρεύω τον Γιώργο».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, περιέγραψε τη στάση του μέσα σε μία σχέση, τονίζοντας ότι επενδύει πολύ σε αυτή. Την ίδια στιγμή, επιλέγει να μένει μακριά από παιχμνίδια, τακτικές και δεύτερες σκέψεις.«Τολμώ να πω ότι ο τομέας σχέση είναι αυτός που ήμουν πιο ξεκάθαρος από ποτέ. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι θέλω από μία σχέση. Δίνω τα πάντα σε μία σχέση. Επομένως, δεν έχω παίξει ποτέ με τακτικές, με δεύτερες σκέψεις», εξομολογήθηκε.
Στη συνέχεια, ο Αργύρης Αγγέλου ρωτήθηκε για το αν έχει νιώσει μέσα σε μία σχέση ότι είναι εκείνος που έχει αγαπήσει περισσότερο. Ο ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι έχει πιστέψει κάτι τέτοιο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εγωιστική στάση. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει νιώσει αυτό; Ο εγωισμός μας θέλει να το ικανοποιήσει αυτό, ειδικά όταν έχει τελειώσει κάτι εις βάρος μας, θέλεις να το δικαιολογήσεις κάπως ότι ''εγώ ήμουν εντάξει, εσύ με πρόδωσες''. Σίγουρα έχει συμβεί. Όμως όταν ο χρόνος τα μαλακώνει όλα, συνειδητοποιείς ότι τα πράγματα γίνονται, όπως πρέπει να γίνουν».
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