«Χάλια, χάλια παιδιά»: Ο Γιάννης Κότσιρας διέκοψε συναυλία του για να... διορθώσει το κοινό που έλεγε λάθος το ρεφρέν
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Γιάννης Κότσιρας Συναυλία Τραγούδι Ρεφρέν

«Χάλια, χάλια παιδιά»: Ο Γιάννης Κότσιρας διέκοψε συναυλία του για να... διορθώσει το κοινό που έλεγε λάθος το ρεφρέν

Είναι τα τριάντα μου χρόνια, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω, είπε με χιούμορ ο τραγουδιστής

«Χάλια, χάλια παιδιά»: Ο Γιάννης Κότσιρας διέκοψε συναυλία του για να... διορθώσει το κοινό που έλεγε λάθος το ρεφρέν
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Μία διακοπή σε πρόσφατη συναυλία του έκανε ο Γιάννης Κότσιρας προκειμένου να διορθώσει το κοινό που έλεγε λάθος το ρεφρέν ενός από τα πιο γνωστά κομμάτια του.

Ο τραγουδιστής, που φέτος συμπληρώνει τριάντα χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, ερμήνευε το «Πώς μπορώ», όταν ζήτησε από τους θεατές να τον συνοδεύσουν. Το λάθος που έκαναν όμως σε στίχο τον ανάγκασε να διακόψει την ερμηνεία του και να τους διορθώσει με χιουμοριστική διάθεση.

«Χάλια, χάλια. Παιδιά, κοιτάξτε, τώρα είναι τα τριάντα μου χρόνια. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω», είπε με χιούμορ ο Γιάννης Κότσιρας για να προσθέσει στη συνέχεια: «Το τραγούδι αυτό έχει βγει το 1900 τόσο, είναι του Αντώνη του Μιτζέλου και της Ελένης Ζιώγα. Δεν μπορεί να σας κάνω έτσι και να μου λέτε ''να σε αλλάξω''. Δεν έχετε βαρεθεί να το λέω;».

Δείτε το βίντεο

@zoestivaktaki

Τόσα χρόνια μας το λέει 🙈 #concert #kotsiras #30xronia

♬ πρωτότυπος ήχος - Zoe Stivaktaki
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