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Η Κιμ Καρντάσιαν αυτοσαρκάζεται για την αποτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου στη δεύτερη σεζόν του All’s Fair
Η Κιμ Καρντάσιαν αυτοσαρκάζεται για την αποτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου στη δεύτερη σεζόν του All’s Fair
Η τηλεπερσόνα επιστρέφει στον νέο κύκλο του νομικού δράματος - Δείτε το τρέιλερ
Για την αποτυχία της στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου αστειεύεται η Κιμ Καρντάσιαν στο τρέιλερ του νέου κύκλου της σειράς «All’s Fair».
Το Hulu έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν του νομικού δράματος, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στο εντυπωσιακό καστ, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Ναόμι Γουότς, η Νίσι Νας-Μπετς, η Γκλεν Κλόουζ, η Τεγιάνα Τέιλορ, η Κιμ Καρντάσιαν και η Σάρα Πόλσον.
«Η εκδίκηση είναι ένα άγριο παιχνίδι. Είμαστε γυναίκες του νόμου και της τάξης. Μην το ξεχνάτε ποτέ», λέει στο τρέιλερ η Ντίνα Στάντις, την οποία υποδύεται η Γκλεν Κλόουζ.
Σε άλλα πλάνα, πίνουν κρασί, αφήνονται στις μεταξύ τους κόντρες και βιώνουν αναταράξεις μαζί μέσα σε ιδιωτικό τζετ. «Μίλαν, δεν πέρασες μόλις τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας;», ρωτά η Αλούρα Γκραντ της Καρντάσιαν τον χαρακτήρα της Τεγιάνα Τέιλορ.
Δείτε το τρέιλερ
«Ένοχη όπως κατηγορούμαι», απαντά εκείνη, με την Καρντάσιαν να αστειεύεται: «Εγώ δεν πέρασα με την πρώτη». Σε άλλη σκηνή, η Κάρινγκτον Λέιν της Σάρα Πόλσον επιτίθεται λεκτικά στη Στάντις της Γκλεν Κλόουζ: «Δεν λέω ότι σε μισώ, αλλά θα έβγαζα την πρίζα από τη μηχανική υποστήριξή σου για να φορτίσω το κινητό μου», λέει, πριν η Στάντις τη χαστουκίσει.
Αργότερα, η Λέιν προαναγγέλλει «κατάληψη» της δικηγορικής εταιρείας Grant, Ronson & Greene και πετά ακόμη μία αιχμή προς τη Στάντις πριν ολοκληρωθεί το τρέιλερ: «Όταν κοιτάζω το πρόσωπό σου, μου θυμίζει το Γκραν Κάνιον, και εκείνο ήταν ένα υπέροχο ταξίδι για μένα, οπότε σε ευχαριστώ γι’ αυτό».
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, στη νέα σεζόν οι δικηγόροι επιστρέφουν «για ακόμη μία χρονιά γεμάτη σκάνδαλα, μυστικά και ψηλοτάκουνα». Τα νέα επεισόδια θα κάνουν πρεμιέρα τον Νοέμβριο, έναν χρόνο μετά την πρώτη σεζόν. «Καθώς δημιουργούνται νέες συμμαχίες, οι φιλίες δοκιμάζονται και μια συγκλονιστική αποκάλυψη απειλεί την ίδια την ύπαρξη της εταιρείας», αναφέρει η περιγραφή.
Στο βασικό καστ προστίθενται επίσης οι Μάθιου Νόσκα και Καουά Ρέιμοντ, ενώ guest εμφανίσεις θα κάνουν οι Ντορίντα Μέντλεϊ, Νόα Φέρνλι, Ντενίζ Ρίτσαρντς, Τζέιμι Πρέσλι, Μάργκο Μάρτιντεϊλ, Νάιλ ΝτιΜάρκο, Lady Bunny, Olivia Lux, Marcia Marcia Marcia, Jewels Sparkles, Bob the Drag Queen, Daya Betty και Monét X Change.
Η δεύτερη σεζόν του «All’s Fair» επιστρέφει με τρία επεισόδια την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Hulu και στο Hulu μέσω Disney+, ενώ νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Τετάρτη.
Το Hulu έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν του νομικού δράματος, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στο εντυπωσιακό καστ, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Ναόμι Γουότς, η Νίσι Νας-Μπετς, η Γκλεν Κλόουζ, η Τεγιάνα Τέιλορ, η Κιμ Καρντάσιαν και η Σάρα Πόλσον.
«Η εκδίκηση είναι ένα άγριο παιχνίδι. Είμαστε γυναίκες του νόμου και της τάξης. Μην το ξεχνάτε ποτέ», λέει στο τρέιλερ η Ντίνα Στάντις, την οποία υποδύεται η Γκλεν Κλόουζ.
Σε άλλα πλάνα, πίνουν κρασί, αφήνονται στις μεταξύ τους κόντρες και βιώνουν αναταράξεις μαζί μέσα σε ιδιωτικό τζετ. «Μίλαν, δεν πέρασες μόλις τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας;», ρωτά η Αλούρα Γκραντ της Καρντάσιαν τον χαρακτήρα της Τεγιάνα Τέιλορ.
Δείτε το τρέιλερ
«Ένοχη όπως κατηγορούμαι», απαντά εκείνη, με την Καρντάσιαν να αστειεύεται: «Εγώ δεν πέρασα με την πρώτη». Σε άλλη σκηνή, η Κάρινγκτον Λέιν της Σάρα Πόλσον επιτίθεται λεκτικά στη Στάντις της Γκλεν Κλόουζ: «Δεν λέω ότι σε μισώ, αλλά θα έβγαζα την πρίζα από τη μηχανική υποστήριξή σου για να φορτίσω το κινητό μου», λέει, πριν η Στάντις τη χαστουκίσει.
Αργότερα, η Λέιν προαναγγέλλει «κατάληψη» της δικηγορικής εταιρείας Grant, Ronson & Greene και πετά ακόμη μία αιχμή προς τη Στάντις πριν ολοκληρωθεί το τρέιλερ: «Όταν κοιτάζω το πρόσωπό σου, μου θυμίζει το Γκραν Κάνιον, και εκείνο ήταν ένα υπέροχο ταξίδι για μένα, οπότε σε ευχαριστώ γι’ αυτό».
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, στη νέα σεζόν οι δικηγόροι επιστρέφουν «για ακόμη μία χρονιά γεμάτη σκάνδαλα, μυστικά και ψηλοτάκουνα». Τα νέα επεισόδια θα κάνουν πρεμιέρα τον Νοέμβριο, έναν χρόνο μετά την πρώτη σεζόν. «Καθώς δημιουργούνται νέες συμμαχίες, οι φιλίες δοκιμάζονται και μια συγκλονιστική αποκάλυψη απειλεί την ίδια την ύπαρξη της εταιρείας», αναφέρει η περιγραφή.
Kim Kardashian Jokes About Not Passing the Bar Exam and Glenn Close Slaps Sarah Paulson in Wild ‘All’s Fair’ Season 2 Trailer https://t.co/gmpB93burA— People (@people) October 7, 2026
Η δεύτερη σεζόν του «All’s Fair» επιστρέφει με τρία επεισόδια την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Hulu και στο Hulu μέσω Disney+, ενώ νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Τετάρτη.
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