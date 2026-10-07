Άνια Τέιλορ-Τζόι για τα γυρίσματα της ταινίας του Ρομέν Γαβρά στην Ελλάδα: Αγαπώ τη χώρα, μου άρεσε πολύ που έζησα στην Αθήνα

Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Και τη Σαντορίνη την απόλαυσα πραγματικά πολύ. Αγαπώ αυτό το ηφαίστειο. Είμαι άνθρωπος της φύσης. Μου αρέσει πραγματικά πολύ η ύπαιθρος και το να έχεις ένα ηφαίστειο ως το μέρος που ανεβαίνεις κάθε μέρα με τα πόδια για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου είναι για εμένα το ιδανικό σενάριο».

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