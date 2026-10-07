Άνια Τέιλορ-Τζόι για τα γυρίσματα της ταινίας του Ρομέν Γαβρά στην Ελλάδα: Αγαπώ τη χώρα, μου άρεσε πολύ που έζησα στην Αθήνα
Άνια Τέιλορ-Τζόι για τα γυρίσματα της ταινίας του Ρομέν Γαβρά στην Ελλάδα: Αγαπώ τη χώρα, μου άρεσε πολύ που έζησα στην Αθήνα
Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο «Sacrifice» - Η πρεμιέρα αναμένεται στο Netflix στις 16 Οκτωβρίου
Για τα γυρίσματα της ταινίας του Ρομέν Γαβρά «Sacrifice» στην Ελλάδα μίλησε η Άνια Τέιλορ-Τζόι, δηλώνοντας πως αγαπά τη χώρα και πως της άρεσε πολύ να ζει στην Αθήνα.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως έχει επισκεφθεί την πρωτεύουσα παραπάνω από μία φορές και απολαμβάνει κάθε φορά να γνωρίζει κόσμο και να κάνει βόλτες στην πόλη. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην παραμονή της στη Σαντορίνη και σημείωσε πως το να δουλεύει κανείς σε μία τόσο όμορφη τοποθεσία είναι ιδανικό.
Η Τέιλορ-Τζόι έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Studio στις 3» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είπε αναλυτικά για τις αναμνήσεις της από τη χώρα: «Αγαπώ την Ελλάδα. Αγαπώ την Αθήνα. Μου άρεσε πολύ να ζω στην Αθήνα. Το έχω κάνει δύο φορές πλέον. Τη μία φορά ο σύζυγός μου γύριζε εκεί μία ταινία κι εγώ πήγα κι έμεινα μαζί του και τη δεύτερη φορά ήταν για το "Roma". Το λατρεύω. Αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ τη νεανική κουλτούρα, αγαπώ τα κλαμπ, αγαπώ τη θάλασσα. Είναι όλα υπέροχα για εμένα».
Δείτε το βίντεο
Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Και τη Σαντορίνη την απόλαυσα πραγματικά πολύ. Αγαπώ αυτό το ηφαίστειο. Είμαι άνθρωπος της φύσης. Μου αρέσει πραγματικά πολύ η ύπαιθρος και το να έχεις ένα ηφαίστειο ως το μέρος που ανεβαίνεις κάθε μέρα με τα πόδια για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου είναι για εμένα το ιδανικό σενάριο».
Η Τέιλορ-Τζόι αισθάνεται πολύ τυχερή για τις ευκαιρίες που της έχουν δοθεί, ωστόσο τόνισε πως η επιτυχία της είναι και αποτέλεσμα της προσωπικής της δουλειάς: «Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Πιστεύω πολύ στη δύναμη της ευγνωμοσύνης. Νομίζω ότι η ουσία της ευγνωμοσύνης είναι ένας υπέροχος τρόπος να ζεις. Νομίζω ότι πάντα μπορείς να βρεις κάτι για το οποίο αισθάνεται ευγνώμων. Επίσης πιστεύω ότι δημιουργείς τη δική σου τύχη. Ο μπαμπάς μου μου έλεγε από πολύ μικρή "όσο πιο σκληρά δουλεύεις, τόσο πιο τυχερή γίνεσαι" και νομίζω ότι αυτό είναι μία πολύ καλή αρχή».
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «Sacrifice» παρουσιάζει ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, στο οποίο διάσημοι και κοσμικοί βρίσκονται ξαφνικά σε κίνδυνο, όταν ένοπλοι ακτιβιστές εισβάλλουν στον χώρο, αναζητώντας ένα θρυλικό κειμήλιο που θα μπορούσε να ξεκλειδώσει υπερφυσικές δυνάμεις.
Πρωταγωνιστούν επίσης οι Βενσάν Κασέλ, Σαμ Ρίτσαρντσον, Τζον Μάλκοβιτς, Σάλμα Χάγιεκ και Αμπίκα Μοντ, ενώ εμφανίζονται ακόμη οι ποπ σταρ Yung Lean και Charli xcx.
Η πρεμιέρα στο Netflix αναμένεται στις 16 Οκτωβρίου.
Δείτε το τρέιλερ
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως έχει επισκεφθεί την πρωτεύουσα παραπάνω από μία φορές και απολαμβάνει κάθε φορά να γνωρίζει κόσμο και να κάνει βόλτες στην πόλη. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην παραμονή της στη Σαντορίνη και σημείωσε πως το να δουλεύει κανείς σε μία τόσο όμορφη τοποθεσία είναι ιδανικό.
Η Τέιλορ-Τζόι έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Studio στις 3» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και είπε αναλυτικά για τις αναμνήσεις της από τη χώρα: «Αγαπώ την Ελλάδα. Αγαπώ την Αθήνα. Μου άρεσε πολύ να ζω στην Αθήνα. Το έχω κάνει δύο φορές πλέον. Τη μία φορά ο σύζυγός μου γύριζε εκεί μία ταινία κι εγώ πήγα κι έμεινα μαζί του και τη δεύτερη φορά ήταν για το "Roma". Το λατρεύω. Αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ τη νεανική κουλτούρα, αγαπώ τα κλαμπ, αγαπώ τη θάλασσα. Είναι όλα υπέροχα για εμένα».
Δείτε το βίντεο
Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Και τη Σαντορίνη την απόλαυσα πραγματικά πολύ. Αγαπώ αυτό το ηφαίστειο. Είμαι άνθρωπος της φύσης. Μου αρέσει πραγματικά πολύ η ύπαιθρος και το να έχεις ένα ηφαίστειο ως το μέρος που ανεβαίνεις κάθε μέρα με τα πόδια για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου είναι για εμένα το ιδανικό σενάριο».
Η Τέιλορ-Τζόι αισθάνεται πολύ τυχερή για τις ευκαιρίες που της έχουν δοθεί, ωστόσο τόνισε πως η επιτυχία της είναι και αποτέλεσμα της προσωπικής της δουλειάς: «Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Πιστεύω πολύ στη δύναμη της ευγνωμοσύνης. Νομίζω ότι η ουσία της ευγνωμοσύνης είναι ένας υπέροχος τρόπος να ζεις. Νομίζω ότι πάντα μπορείς να βρεις κάτι για το οποίο αισθάνεται ευγνώμων. Επίσης πιστεύω ότι δημιουργείς τη δική σου τύχη. Ο μπαμπάς μου μου έλεγε από πολύ μικρή "όσο πιο σκληρά δουλεύεις, τόσο πιο τυχερή γίνεσαι" και νομίζω ότι αυτό είναι μία πολύ καλή αρχή».
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «Sacrifice» παρουσιάζει ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, στο οποίο διάσημοι και κοσμικοί βρίσκονται ξαφνικά σε κίνδυνο, όταν ένοπλοι ακτιβιστές εισβάλλουν στον χώρο, αναζητώντας ένα θρυλικό κειμήλιο που θα μπορούσε να ξεκλειδώσει υπερφυσικές δυνάμεις.
Πρωταγωνιστούν επίσης οι Βενσάν Κασέλ, Σαμ Ρίτσαρντσον, Τζον Μάλκοβιτς, Σάλμα Χάγιεκ και Αμπίκα Μοντ, ενώ εμφανίζονται ακόμη οι ποπ σταρ Yung Lean και Charli xcx.
Η πρεμιέρα στο Netflix αναμένεται στις 16 Οκτωβρίου.
Δείτε το τρέιλερ
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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