Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
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Λίλι Κόλινς Ευρώπη Διακοπές Τσάρλι ΜακΝτάουελ

Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της

Η ηθοποιός απόλαυσε λίγο χρόνο στο εξωτερικό, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, μαζί με την οικογένειά της

Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
Γεωργία Κοτζιά
Διακοπές στην Ευρώπη έκανε η Λίλι Κόλινς και μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα στα social media, με τα τρυφερά κλικ που τράβηξε με τον σύζυγο και την κόρη της να ξεχωρίζουν.

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram τη μικρή Τόβε με ένα στεφάνι λουλουδιών στα μαλλιά της, ενώ σε μία δεύτερη φωτογραφία πόζαρε η ίδια αγκαλιά με την κόρη της και τον Τσάρλι ΜακΝτάουελ με φόντο τη θάλασσα. Σε ένα ακόμη κλικ η Τόβε κάθεται στους ώμους του πατέρα της, ενώ πίσω τους διακρίνεται η σημαία της Δανίας.

Σε άλλο στιγμιότυπο, η Κόλινς φαίνεται να πηδά από χαρά σε ένα πλακόστρωτο δρομάκι, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες κρατούσε στην αγκαλιά της τον αγαπημένο της, περπατώντας το βράδυ στον δρόμο. «Καρτ ποστάλ από την Ευρώπη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
Η Λίλι Κόλινς ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ευρώπη: Οι τρυφερές στιγμές με τον σύζυγο και την κόρη της
Γεωργία Κοτζιά

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