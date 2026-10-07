Γιάννης Τσιμιτσέλης για το σίκουελ της ταινίας «Μόλις Χώρισα»: Ήταν πολύ ωραίο αντάμωμα, νοσταλγικό
Γιάννης Τσιμιτσέλης για το σίκουελ της ταινίας «Μόλις Χώρισα»: Ήταν πολύ ωραίο αντάμωμα, νοσταλγικό
Ο ηθοποιός επιστρέφει στον ρόλο του Πέτρου 18 χρόνια μετά για το «Μόλις Ξαναχώρισα»
Στον ρόλο του Πέτρου επιστρέφει μετά από 18 χρόνια ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για το σίκουελ της ταινίας «Μόλις Χώρισα», με πρωταγωνίστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ο ηθοποιός περιέγραψε τα συναισθήματά του και εξήγησε πώς θα προσεγγίσει αυτή τη φορά τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί ξανά. Παράλληλα, υποστήριξε πως όλοι οι συντελεστές πιστεύουν πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για τη συνέχεια.
«Πάνε 18 χρόνια από το ''Μόλις Χώρισα'' που τα βρήκαμε. Και τώρα υπάρχει το ''Μόλις Ξαναχώρισα''. Δεν ξέρω αυτή την δουλειά θα κάνουμε κάθε 18 χρόνια; Ίσως στο τρίτο μέρος της ιστορίας, να είμαστε με τα Π…Ήταν πολύ ωραίο αντάμωμα.. Ήταν νοσταλγικό για όλους», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε δηλώσεις του στο okmag.gr
Συνεχίζοντας, τόνισε πως τόσο ο δημιουργός της ταινίας όσο και οι υπόλοιποι συντελεστές είναι βέβαιοι πως είναι η κατάλληλη στιγμή για το σίκουελ. «Ο δημιουργός ο Βασίλης Μυριανθόπουλος. Απο εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Έμπνευση του Βασίλη ήταν μια ζωή. Αυτός ήθελε να την κάνει ταινία. Την έκανε, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πιστεύει και πιστεύουμε όλοι ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για το δεύτερο», πρόσθεσε.
Η επιστροφή του στην ιστορία της Ηλέκτρας και του Πέτρου, του προκαλεί ένα παράξενο συναίσθημα, καθώς στην πρώτη ταινία δεν μετρούσε πολλά χρόνια ως ηθοποιός, ενώ 18 χρόνια αργότερα επανέρχεται, έχοντας πλέον πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του ρόλου και της δουλειάς του.
«Σίγουρα το συναίσθημα είναι περίεργο. Και μην ξεχνάς ότι 18 χρόνια πριν, ήμουν έξι εφτά χρονών ηθοποιός. Τώρα έχουν περάσει αρκετά παραπάνω χρόνια, οπότε το αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά από τότε. Τότε είχα μια αθωότητα, μια ξεγνοιασιά, πιστεύω ότι έχω πλέον μια κάποια εμπειρία να διαχειριστώ κάποια πράγματα ή να προσεγγίσω…», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Πάνε 18 χρόνια από το ''Μόλις Χώρισα'' που τα βρήκαμε. Και τώρα υπάρχει το ''Μόλις Ξαναχώρισα''. Δεν ξέρω αυτή την δουλειά θα κάνουμε κάθε 18 χρόνια; Ίσως στο τρίτο μέρος της ιστορίας, να είμαστε με τα Π…Ήταν πολύ ωραίο αντάμωμα.. Ήταν νοσταλγικό για όλους», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε δηλώσεις του στο okmag.gr
Συνεχίζοντας, τόνισε πως τόσο ο δημιουργός της ταινίας όσο και οι υπόλοιποι συντελεστές είναι βέβαιοι πως είναι η κατάλληλη στιγμή για το σίκουελ. «Ο δημιουργός ο Βασίλης Μυριανθόπουλος. Απο εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Έμπνευση του Βασίλη ήταν μια ζωή. Αυτός ήθελε να την κάνει ταινία. Την έκανε, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πιστεύει και πιστεύουμε όλοι ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για το δεύτερο», πρόσθεσε.
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Η επιστροφή του στην ιστορία της Ηλέκτρας και του Πέτρου, του προκαλεί ένα παράξενο συναίσθημα, καθώς στην πρώτη ταινία δεν μετρούσε πολλά χρόνια ως ηθοποιός, ενώ 18 χρόνια αργότερα επανέρχεται, έχοντας πλέον πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του ρόλου και της δουλειάς του.
«Σίγουρα το συναίσθημα είναι περίεργο. Και μην ξεχνάς ότι 18 χρόνια πριν, ήμουν έξι εφτά χρονών ηθοποιός. Τώρα έχουν περάσει αρκετά παραπάνω χρόνια, οπότε το αντιμετωπίζω πολύ διαφορετικά από τότε. Τότε είχα μια αθωότητα, μια ξεγνοιασιά, πιστεύω ότι έχω πλέον μια κάποια εμπειρία να διαχειριστώ κάποια πράγματα ή να προσεγγίσω…», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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