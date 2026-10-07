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Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ μετά τη συμμετοχή του στο The Social Reckoning θέλει να κρατήσει τις κόρες του μακριά από τα social media
Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ μετά τη συμμετοχή του στο The Social Reckoning θέλει να κρατήσει τις κόρες του μακριά από τα social media
Ανησυχώ πραγματικά για τους νέους ανθρώπους και σίγουρα για τα δικά μου παιδιά, δήλωσε ο ηθοποιός
Μακριά από τα social media σκοπέυει να κρατήσει τα παιδιά του ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, μετά τη συμμετοχή του στη σκοτεινή δραματική ταινία «The Social Reckoning», που ασχολείται με τις αποκαλύψεις πληροφοριοδότη για το Facebook.
Ο 35χρονος ηθοποιός έχει δύο κόρες, την επτάχρονη Έζερ και την πεντάχρονη Ντολόρες, με την πρώην σύζυγό του, την ηθοποιό Άντισον Τίμλιν.
Ο Γουάιτ και η Μάικι Μάντισον πρωταγωνιστούν μαζί με τον Τζέρεμι Στρονγκ στη συνέχεια της πολυσυζητημένης ταινίας του 2010 «The Social Network», που είχε ως θέμα τη δημιουργία του Facebook. Ενώ στην πρώτη ταινία ο Τζέσι Άιζενμπεργκ είχε ενσαρκώσει τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αυτή τη φορά τον ρόλο του ισχυρού επιχειρηματία της τεχνολογίας αναλαμβάνει ο Τζέρεμι Στρονγκ.
Το «The Social Reckoning», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου, επικεντρώνεται στις αποκαλύψεις του 2021 για το Facebook από την πληροφοριοδότρια Φράνσις Χόγκεν, την οποία υποδύεται η Μάικι Μάντισον, και τον δημοσιογράφο Τζεφ Χόργουιτς, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.
Στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός ρωτήθηκε: «Ως πατέρας παιδιών που θα μεγαλώσουν σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, πώς σε έκανε αυτή η ταινία να σκεφτείς τι θα πρέπει και τι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να βλέπουν ή να χρησιμοποιούν στο διαδίκτυο;».
Ο ίδιος απάντησε: «Ανησυχώ πραγματικά για τους νέους ανθρώπους και σίγουρα για τα δικά μου παιδιά όσον αφορά όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι ήδη αρκετά δύσκολο να μεγαλώνεις συγκρίνοντας τον εαυτό σου με άλλα παιδιά στο σχολείο και στην κοινότητά σου. Και όταν αποκτάς αυτό το πράγμα στο κινητό σου, βλέπεις όλο τον κόσμο. Συγκρίνεις τον εαυτό σου με τα πάντα και αρχίζεις να απευαισθητοποιείσαι».
Αυτό που πιστεύει είναι ότι οι νέοι πρέπει να προστατεύονται όσο γίνεται περισσότερο από τις συνεχείς συγκρίσεις, ώστε να προλάβουν πρώτα να γνωρίσουν και να διαμορφώσουν τον εαυτό τους. «Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατάμε τον κόσμο των νέων ανθρώπων όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο και για όσο περισσότερο γίνεται, ώστε να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρώτα τον εαυτό τους, πριν αρχίσουν να συγκρίνονται με οποιονδήποτε άλλο».
Μιλώντας επίσης στο Entertainment Tonight, πρόσθεσε: «Υπάρχουν όμορφα πράγματα στο Facebook, στο Instagram και σε όλα αυτά. Μπορείς να μάθεις, μπορείς να συνδεθείς με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Όταν όμως δημιουργείται εξάρτηση, ειδικά όταν οι νέοι αρχίζουν να τα χρησιμοποιούν πολύ νωρίς... Τότε είναι που αρχίζει να με τρομάζει. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να κρατήσω τα κορίτσια μου μακριά από αυτά όσο περισσότερο μπορώ».
Το τρέιλερ της ταινίας
Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Ως συνοδευτικό έργο της επιτυχημένης ταινίας “The Social Network”, το πρωτότυπο σενάριο του Σόρκιν βασίζεται στα γεγονότα που οδήγησαν στη συγκλονιστική έρευνα της Wall Street Journal με τίτλο “The Facebook Files”. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Φράνσις Χόγκεν, μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζητά τη βοήθεια του Τζεφ Χόργουιτς, δημοσιογράφου της Wall Street Journal, και μαζί ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει στην αποκάλυψη ορισμένων από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου».
Ο 35χρονος ηθοποιός έχει δύο κόρες, την επτάχρονη Έζερ και την πεντάχρονη Ντολόρες, με την πρώην σύζυγό του, την ηθοποιό Άντισον Τίμλιν.
Ο Γουάιτ και η Μάικι Μάντισον πρωταγωνιστούν μαζί με τον Τζέρεμι Στρονγκ στη συνέχεια της πολυσυζητημένης ταινίας του 2010 «The Social Network», που είχε ως θέμα τη δημιουργία του Facebook. Ενώ στην πρώτη ταινία ο Τζέσι Άιζενμπεργκ είχε ενσαρκώσει τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αυτή τη φορά τον ρόλο του ισχυρού επιχειρηματία της τεχνολογίας αναλαμβάνει ο Τζέρεμι Στρονγκ.
Το «The Social Reckoning», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου, επικεντρώνεται στις αποκαλύψεις του 2021 για το Facebook από την πληροφοριοδότρια Φράνσις Χόγκεν, την οποία υποδύεται η Μάικι Μάντισον, και τον δημοσιογράφο Τζεφ Χόργουιτς, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.
Στην πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός ρωτήθηκε: «Ως πατέρας παιδιών που θα μεγαλώσουν σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, πώς σε έκανε αυτή η ταινία να σκεφτείς τι θα πρέπει και τι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να βλέπουν ή να χρησιμοποιούν στο διαδίκτυο;».
Jeremy Allen White says he's keeping his children away from social media after starring in dark Facebook whistleblower drama The Social Reckoning https://t.co/lVxNP1G5RL— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 7, 2026
Αυτό που πιστεύει είναι ότι οι νέοι πρέπει να προστατεύονται όσο γίνεται περισσότερο από τις συνεχείς συγκρίσεις, ώστε να προλάβουν πρώτα να γνωρίσουν και να διαμορφώσουν τον εαυτό τους. «Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατάμε τον κόσμο των νέων ανθρώπων όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο και για όσο περισσότερο γίνεται, ώστε να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρώτα τον εαυτό τους, πριν αρχίσουν να συγκρίνονται με οποιονδήποτε άλλο».
Μιλώντας επίσης στο Entertainment Tonight, πρόσθεσε: «Υπάρχουν όμορφα πράγματα στο Facebook, στο Instagram και σε όλα αυτά. Μπορείς να μάθεις, μπορείς να συνδεθείς με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Όταν όμως δημιουργείται εξάρτηση, ειδικά όταν οι νέοι αρχίζουν να τα χρησιμοποιούν πολύ νωρίς... Τότε είναι που αρχίζει να με τρομάζει. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να κρατήσω τα κορίτσια μου μακριά από αυτά όσο περισσότερο μπορώ».
Το τρέιλερ της ταινίας
Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Ως συνοδευτικό έργο της επιτυχημένης ταινίας “The Social Network”, το πρωτότυπο σενάριο του Σόρκιν βασίζεται στα γεγονότα που οδήγησαν στη συγκλονιστική έρευνα της Wall Street Journal με τίτλο “The Facebook Files”. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Φράνσις Χόγκεν, μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζητά τη βοήθεια του Τζεφ Χόργουιτς, δημοσιογράφου της Wall Street Journal, και μαζί ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει στην αποκάλυψη ορισμένων από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου».
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