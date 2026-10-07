Δημήτρης Σκαρμούτσος: Τα παιδιά μου μου έμαθαν την αγάπη, πριν γεννηθούν δεν νομίζω ότι είχα αγαπήσει

Ο σεφ απέκτησε πρώτα τον Δημήτρη, ο οποίος είναι σήμερα 25 ετών, και τον Αλέξανδρο, που είναι 11: «Αλλά και το 25 είναι σαν να είναι 11, δεν αλλάζει κάτι», είπε αρχικά με χιούμορ και πρόσθεσε: «Τα παιδιά μου μου έχουν μάθει την αγάπη. Εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Είμαι ένας άνθρωπος που μέχρι που έκανα παιδί, δεν νομίζω ότι είχα αγαπήσει, ούτε είχα νιώσει ιδιαίτερη αγάπη στη ζωή μου. Έτσι, τουλάχιστον, το βλέπω εγώ. Αλλά με το που γεννήθηκε ο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος, το αυθόρμητο αυτό συναίσθημα της αγάπης που έχεις γι' αυτά τα πλάσματα που έχεις απέναντί σου, με άλλαξε τελείως σαν άνθρωπο».





Μία προσωπική εξομολόγηση έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος , δηλώνοντας πως έμαθε να αγαπά μέσα από τα παιδιά του. Ο γνωστός σεφ υποστηρίζει πως μέχρι τη στιγμή που γεννήθηκαν οι γιοι του, δεν είχε αγαπήσει πραγματικά.Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος εξομολογήθηκε πως από τότε που έγινε μπαμπάς άλλαξε τελείως ως άνθρωπος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σπουδές του στο εξωτερικό και αποκάλυψε πότε και πώς μπήκε μέσα του το μικρόβιο της μαγειρικής, ενώ μίλησε και για τον εθισμό του και στην απόφασή του να τα αφήσει όλα πίσω του.Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξήγησε πως πέρα από την ημέρα που γεννήθηκαν οι γιοι του, η ζωή του άλλαξε και την περίοδο που ξεκίνησε να σπουδάζει στην Αμερική: «Η μαγειρική μπήκε τυχαία στη ζωή του, όταν έφυγε για Αμερική, όπου ξεκίνησε να δουλεύει σε εστιατόρια: «Δεν ήμουν ο καλύτερος και πιο ευγενικός σερβιτόρος, οπότε με έβαλαν λίγο να κάνω βοηθητικές δουλειές στην κουζίνα όσο σπούδαζα και εκεί κόλλησα λίγο το μικρόβιο. Αλλά μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 1990, που η κουζίνα τότε ήταν τελείως διαφορετική. Υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία. Δηλαδή, αν με ρώταγες τώρα αν θα γινόμουν σεφ, δεν θα υπήρχε περίπτωση», επισήμανε.Και πρόσθεσε: «Στην Αμερική σπούδαζα Οικονομικά. Πήρα το πτυχίο και έπρεπε να το εφαρμόσω σε μία μεγάλη εταιρεία. Συνειδητοποίησα τις πρώτες εβδομάδες ότι δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου να κάθεται σε ένα γραφείο και να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, το οποίο το αγαπούσα σαν θεωρία, αλλά η πράξη του ήταν τελείως διαφορετική».Όσον αφορά στον εθισμό του, ο σεφ δήλωσε πως μόνος του βρήκε τη δύναμη να κάνει μία νέα αρχή: «Η θέληση με βοήθησε να προχωρήσω. Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Δεν μπορούν να σε βοηθήσουν οι συγγενείς, δεν μπορούν να σε βοηθήσουν οι γονείς... Στο δεύτερο στάδιο θα σε βοηθήσουν. Το πρώτο στάδιο, όμως, είναι εσύ να θέλεις να το κάνεις», είπε.«Όταν βγήκα εγώ και μίλησα το 2009-2010 ήμουν σε ένα μεγάλο κανάλι. Όλοι μου έλεγαν τότε "μην το κάνεις γιατί θα καταστραφείς", που εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό, γιατί η δουλειά μου ήταν η μαγειρική, δεν ήταν η τηλεόραση. Χαίρομαι που μετά από τόσα χρόνια βλέπω ότι πάρα πολύς κόσμος βγαίνει και το λέει», κατέληξε.