Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Θάνος Καληώρας: Το να βγάλω μια σχέση στη δημοσιότητα δεν προσθέτει κάτι στη δουλειά μου
Θάνος Καληώρας: Το να βγάλω μια σχέση στη δημοσιότητα δεν προσθέτει κάτι στη δουλειά μου
Δεν προσφέρει τίποτα η προσωπική μου ζωή, εξήγησε ο ηθοποιός
Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή ο Θάνος Καληώρας, αφού είναι βέβαιος ότι η προβολή της δεν θα εξυπηρετούσε την καλλιτεχνική του διαδρομή. Την ίδια άποψη έχει και για την παρουσία του στα social media.
«Δεν προσφέρει τίποτα η προσωπική μου ζωή. Το να βγάλω μια σχέση στη δημοσιότητα δεν προσθέτει κάτι στη δουλειά μου. Να ακουστεί το όνομα μου μέσα από τη σχέση μου; Αν νομίζει κάποιος ότι μπορεί να προχωρήσει έτσι, εγώ δεν συμβαδίζω. Θέλω να προχωρώ με τον αν είναι αρεστή η δουλειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο περιοδικό Λοιπόν.
Συνεχίζοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα social media, θεωρώντας ότι ο αριθμός των διαδικτυακών ακόλουθων δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικό κοινό ή επιτυχία στο θέατρο. «Ούτε μπαίνω στο τριπάκι με τα social media. Ασχολούμαι μόνο όσον αφορά στη δουλειά μου. Ένας που έχει 30.000 followers, θα έρθουν αυτοί στο θέατρο; E, τότε θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αποκτήσουμε όσο followers γίνεται, για να έχουμε δεμένο τον γάιδαρό μας».
Για τον ίδιο, η αναγνωρισιμότητα από τα social media μπορεί να ανοίξει αρχικά μια πόρτα, αλλά στο θέατρο η ουσιαστική αξία και η αντοχή ενός ηθοποιού φαίνονται στην πράξη. Σε ερώτηση για το αν τα social media μπορούν να βοηθήσουν έναν ηθοποιό, σημείωσε: «Δεν ισχύει. Μπορεί οι παραγωγοί να τσιμπήσουν κάποιον που έχει μια αναγνωρισιμότητα, αλλά από εκεί και πέρα είναι τόσο μακρύς ο δρόμος του θεάτρου και σε ξερνάει τόσο εύκολα το σανίδι, που δεν γίνεται. Κάποια στιγμή φαίνεται η αξία σου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Δεν προσφέρει τίποτα η προσωπική μου ζωή. Το να βγάλω μια σχέση στη δημοσιότητα δεν προσθέτει κάτι στη δουλειά μου. Να ακουστεί το όνομα μου μέσα από τη σχέση μου; Αν νομίζει κάποιος ότι μπορεί να προχωρήσει έτσι, εγώ δεν συμβαδίζω. Θέλω να προχωρώ με τον αν είναι αρεστή η δουλειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο περιοδικό Λοιπόν.
Συνεχίζοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα social media, θεωρώντας ότι ο αριθμός των διαδικτυακών ακόλουθων δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματικό κοινό ή επιτυχία στο θέατρο. «Ούτε μπαίνω στο τριπάκι με τα social media. Ασχολούμαι μόνο όσον αφορά στη δουλειά μου. Ένας που έχει 30.000 followers, θα έρθουν αυτοί στο θέατρο; E, τότε θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αποκτήσουμε όσο followers γίνεται, για να έχουμε δεμένο τον γάιδαρό μας».
Για τον ίδιο, η αναγνωρισιμότητα από τα social media μπορεί να ανοίξει αρχικά μια πόρτα, αλλά στο θέατρο η ουσιαστική αξία και η αντοχή ενός ηθοποιού φαίνονται στην πράξη. Σε ερώτηση για το αν τα social media μπορούν να βοηθήσουν έναν ηθοποιό, σημείωσε: «Δεν ισχύει. Μπορεί οι παραγωγοί να τσιμπήσουν κάποιον που έχει μια αναγνωρισιμότητα, αλλά από εκεί και πέρα είναι τόσο μακρύς ο δρόμος του θεάτρου και σε ξερνάει τόσο εύκολα το σανίδι, που δεν γίνεται. Κάποια στιγμή φαίνεται η αξία σου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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