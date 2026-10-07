Η αντίδραση της Ντόλι Πάρτον όταν βρήκε το χαμένο νυφικό της μετά από 40 χρόνια: Το έπιασε και ούρλιαξε από χαρά, λέει η ανιψιά της
Η αντίδραση της Ντόλι Πάρτον όταν βρήκε το χαμένο νυφικό της μετά από 40 χρόνια: Το έπιασε και ούρλιαξε από χαρά, λέει η ανιψιά της
Η ανιψιά της εντόπισε τυχαία το φόρεμα σε ένα παλιό μπαούλο
Με ενθουσιασμό αντέδρασε η Ντόλι Πάρτον όταν είδε ξανά το χαμένο νυφικό της μετά από 40 χρόνια, με την ανιψιά της να αποκαλύπτει πως «το έπιασε και ούρλιαξε από χαρά».
Η σταρ της κάντρι ξαναβρήκε το φόρεμα που είχε βάλει στον γάμο της με τον Καρλ Ντιν το 1966, όταν η ανιψιά της το εντόπισε τυχαία σε ένα παλιό μπαούλο του συζύγου της. Η ανακάλυψη προκάλεσε ενθουσιασμό στην τραγουδίστρια, η οποία είχε πλέον χάσει κάθε ελπίδα ότι θα το έβλεπε ξανά.
Η ανιψιά της, Ρεμπέκα Σίβερ μίλησε στη Vogue για τη στιγμή που το φόρεμα βρέθηκε, αλλά και για την ιδιαίτερη θέση που έχει στην ιστορία της οικογένειας. Η ίδια, όταν ήταν παιδί, αγαπούσε να επισκέπτεται το σπίτι της διάσημης θείας της στο Τενεσί και να χαζεύει τα ρούχα και τα παπούτσια της. Χρόνια αργότερα, επέστρεφε στην ίδια ντουλάπα ως διευθύντρια του αρχείου της Ντόλι Πάρτον.
Κάποια στιγμή εντόπισε εκεί ένα μικρό στρατιωτικό μπαούλο που ανήκε στον Καρλ Ντιν. Η Σίβερ το μετέφερε στο αρχείο, χωρίς όμως να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο περιεχόμενό του. Το 2024 όμως, μια υπάλληλος του αρχείου αποφάσισε να το ανοίξει και να δει τι υπήρχε μέσα.
Η 40χρονη ανιψιά της Πάρτον θυμήθηκε ότι καθόταν στο γραφείο της όταν άκουσε τη συνάδελφό της να ουρλιάζει. «Νόμιζα ότι πρέπει να ήταν κάποιο ποντίκι ή κάποιο έντομο, αλλά όταν έτρεξα πίσω για να δω τι συνέβαινε, είχε απλωμένο ένα φόρεμα στην αγκαλιά της» περιέγραψε στη Vogue.
Για χρόνια, η Ντόλι Πάρτον πίστευε ότι το νυφικό της είχε χαθεί. Τελικά, βρισκόταν μέσα στο μπαούλο του Ντιν μαζί με άλλα αναμνηστικά και φωτογραφίες από τον γάμο τους. «Όχι μόνο βρήκαμε το φόρεμά της, αλλά βρήκαμε και το πέπλο που φορούσε εκείνη την ημέρα», είπε η Σίβερ και πρόσθεσε: «Βρήκαμε επίσης ένα πολύ όμορφο γράμμα από τον άνθρωπο που τους πάντρεψε».
Όταν η ανιψιά πήγε το νυφικό στην Πάρτον, η τραγουδίστρια ενθουσιάστηκε. «Το έπιασε αμέσως από τα μικρά λουράκια, το έφερε πάνω στο σώμα της και άρχισε να τσιρίζει από χαρά με αυτό το γλυκό, χαρακτηριστικό τσίριγμα της Ντόλι».
Μάλιστα, η τραγουδίστρια αποφάσισε αμέσως ότι ήθελε να το μοιραστεί με το κοινό της. «Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν: “Αυτό πρέπει να εκτεθεί στο νέο μουσείο”» είπε η Ρεμπέκα Σίβερ, αναφερόμενη στο μουσείο «Dolly Parton's Life of Many Colors», που άνοιξε στο Νάσβιλ στις 29 Σεπτεμβρίου.
Το μουσείο βρίσκεται στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου SongTeller της Ντόλι Πάρτον και παρουσιάζει τη ζωή και την πορεία της, από τα παιδικά της χρόνια στα Smoky Mountains μέχρι την παγκόσμια καριέρα της και τη φιλανθρωπική της δράση.
Η Ντόλι Πάρτον και ο Καρλ Ντιν παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου του 1966, σε μια κλειστή τελετή στην οποία παρευρέθηκαν μόλις τρία άτομα. Ο γάμος έγινε μυστικά, καθώς ο τότε μάνατζερ της Πάρτον, Φρεντ Φόστερ φοβόταν ότι ένας γάμος θα επηρέαζε την καριέρα της. Η θρυλική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η σταρ της κάντρι ξαναβρήκε το φόρεμα που είχε βάλει στον γάμο της με τον Καρλ Ντιν το 1966, όταν η ανιψιά της το εντόπισε τυχαία σε ένα παλιό μπαούλο του συζύγου της. Η ανακάλυψη προκάλεσε ενθουσιασμό στην τραγουδίστρια, η οποία είχε πλέον χάσει κάθε ελπίδα ότι θα το έβλεπε ξανά.
Η ανιψιά της, Ρεμπέκα Σίβερ μίλησε στη Vogue για τη στιγμή που το φόρεμα βρέθηκε, αλλά και για την ιδιαίτερη θέση που έχει στην ιστορία της οικογένειας. Η ίδια, όταν ήταν παιδί, αγαπούσε να επισκέπτεται το σπίτι της διάσημης θείας της στο Τενεσί και να χαζεύει τα ρούχα και τα παπούτσια της. Χρόνια αργότερα, επέστρεφε στην ίδια ντουλάπα ως διευθύντρια του αρχείου της Ντόλι Πάρτον.
Dolly Parton’s Niece Recalls Country Star’s Giddy Reaction to Learning Her Long-Lost Wedding Dress from 1966 Had Been Found https://t.co/BXlnzpFNSX— People (@people) October 6, 2026
Η 40χρονη ανιψιά της Πάρτον θυμήθηκε ότι καθόταν στο γραφείο της όταν άκουσε τη συνάδελφό της να ουρλιάζει. «Νόμιζα ότι πρέπει να ήταν κάποιο ποντίκι ή κάποιο έντομο, αλλά όταν έτρεξα πίσω για να δω τι συνέβαινε, είχε απλωμένο ένα φόρεμα στην αγκαλιά της» περιέγραψε στη Vogue.
Για χρόνια, η Ντόλι Πάρτον πίστευε ότι το νυφικό της είχε χαθεί. Τελικά, βρισκόταν μέσα στο μπαούλο του Ντιν μαζί με άλλα αναμνηστικά και φωτογραφίες από τον γάμο τους. «Όχι μόνο βρήκαμε το φόρεμά της, αλλά βρήκαμε και το πέπλο που φορούσε εκείνη την ημέρα», είπε η Σίβερ και πρόσθεσε: «Βρήκαμε επίσης ένα πολύ όμορφο γράμμα από τον άνθρωπο που τους πάντρεψε».
Όταν η ανιψιά πήγε το νυφικό στην Πάρτον, η τραγουδίστρια ενθουσιάστηκε. «Το έπιασε αμέσως από τα μικρά λουράκια, το έφερε πάνω στο σώμα της και άρχισε να τσιρίζει από χαρά με αυτό το γλυκό, χαρακτηριστικό τσίριγμα της Ντόλι».
Μάλιστα, η τραγουδίστρια αποφάσισε αμέσως ότι ήθελε να το μοιραστεί με το κοινό της. «Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν: “Αυτό πρέπει να εκτεθεί στο νέο μουσείο”» είπε η Ρεμπέκα Σίβερ, αναφερόμενη στο μουσείο «Dolly Parton's Life of Many Colors», που άνοιξε στο Νάσβιλ στις 29 Σεπτεμβρίου.
Το μουσείο βρίσκεται στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου SongTeller της Ντόλι Πάρτον και παρουσιάζει τη ζωή και την πορεία της, από τα παιδικά της χρόνια στα Smoky Mountains μέχρι την παγκόσμια καριέρα της και τη φιλανθρωπική της δράση.
Η Ντόλι Πάρτον και ο Καρλ Ντιν παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου του 1966, σε μια κλειστή τελετή στην οποία παρευρέθηκαν μόλις τρία άτομα. Ο γάμος έγινε μυστικά, καθώς ο τότε μάνατζερ της Πάρτον, Φρεντ Φόστερ φοβόταν ότι ένας γάμος θα επηρέαζε την καριέρα της. Η θρυλική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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