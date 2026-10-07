Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αναλαμβάνει τα ηνία της όγδοης ταινίας των «Transformers», έμεινε εκτός ο Σάια ΛαΜπεφ
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Στίβεν Σπίλμπεργκ Ταινία Σάια ΛαΜπεφ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αναλαμβάνει τα ηνία της όγδοης ταινίας των «Transformers», έμεινε εκτός ο Σάια ΛαΜπεφ

Ο σκηνοθέτης έχει θέσει στόχο το νέο φιλμ να επιστρέψει στο ύφος των πρώτων της σειράς

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αναλαμβάνει τα ηνία της όγδοης ταινίας των «Transformers», έμεινε εκτός ο Σάια ΛαΜπεφ
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Τα ηνία της σειράς ταινιών «Transformers» αναλαμβάνει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, την ώρα που προετοιμάζεται το όγδοο κεφάλαιο από την Paramount Pictures.

Όπως αναφέρει το Variety, ο Σπίλμπεργκ διατηρεί το ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού στο «Transformers 8», όπως έκανε και στις προηγούμενες παραγωγές, όμως αυτή τη φορά θα επιβλέπει συνολικά τις δημιουργικές πτυχές του live-action φιλμ σε συνεργασία με τον παραγωγό Λορέντζο ντι Μποναβεντούρα. Στόχος είναι η νέα ταινία να επιστρέψει στο ύφος των πρώτων «Transformers».

Το όνομα του σκηνοθέτη προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό για την όγδοη ταινία του franchise, ενώ παραμένει άγνωστο τι ρόλο ενδέχεται να αναλάβει στο πρότζεκτ ο επί σειρά ετών σκηνοθέτης των «Transformers» Μάικλ Μπέι.


Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης τον οποίο είχε προτείνει ο Σπίλμπεργκ για το πρώτο φιλμ, έχει ήδη διαβάσει το σενάριο. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Σπίλμπεργκ και εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει ξανά τη σκηνοθεσία.

Ο πρώην πρωταγωνιστής του franchise, Σάια Λα Μπεφ δεν θα επιστρέψει, ενώ οι συζητήσεις για το υπόλοιπο καστ βρίσκονται ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο. Το σενάριο της νέας ταινίας υπογράφει ο Τζέισον Φουξ το οποίο θα διαδραματίζεται στη σημερινή εποχή.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία για την επιστροφή του Σπίλμπεργκ στο franchise, το οποίο ξεπερνά τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, οριστικοποιήθηκε κατά τις πρώτες επαφές που είχαν η Ντέινα Γκόλντμπεργκ και ο Τζος Γκρίνσταϊν τον Αύγουστο, ως οι νέοι επικεφαλής της Paramount, σε συνέχεια της συγχώνευσης με τη Skydance.

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Στη παραγωγή της ταινίας, εκτός του Λορέντζο ντι Μποναβεντούρα θα είναι οι Μαρκ Βαχράντιαν, Ντον Μέρφι, Τομ ΝτεΣάντο και η Hasbro Entertainment.

Τα νέα για την όγδοη παραγωγή «Transformers» έρχονται μετά την επανακυκλοφορία της πρωτότυπης ταινίας «The Transformers: The Movie» τον Σεπτέμβριο, της οποίας η προβολή στις αμερικανικές αίθουσες παρατάθηκε λόγω της εισπρακτικής επιτυχίας στο box office.
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