Ο Drake ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ο πατέρας του παιδιού που περιμένει η Κέσια Σαντέ

πρόκειται να γίνει ξανά πατέρας διέψευσε ο Drake , μετά την ανακοίνωση της πρώην σύντροφού του, Κέσια Σαντέ, ότι περιμένει το πρώτο της παιδί.

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Τις φήμες ότιΕκπρόσωπος του 39χρονου Καναδού ράπερ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι εκείνος ο πατέρας. «Είναι ψευδές» δήλωσε χαρακτηριστικά στο People την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, διαψεύδοντας τα σχετικά δημοσιεύματα.Οι φήμες ξεκίνησαν μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Σαντέ στα social media. Η ίδια, η οποία είναι επτά μηνών έγκυος και περιμένει αγόρι, μίλησε στο Hello! Canada για την ευχάριστη είδηση, χωρίς όμως να αποκαλύψει το όνομα του πατέρα του παιδιού της.«Δεν είμαι ελεύθερη» απάντησε όταν ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή. Μιλώντας για τον σύντροφό της, είπε: «Είναι πανέξυπνος και εξαιρετικά δημιουργικός και κάνει συνεχώς πράγματα που με εμπνέουν. Θα ήθελα, λοιπόν, ο γιος μου να έχει τις κινήσεις του και το στιλ του».Η Κέσια Σαντέ και ο ράπερ είχαν σχέση στο παρελθόν, ενώ εκείνη αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον στίχο «Kiki, do you love me?» από τη μεγάλη επιτυχία του 2018 «In My Feelings». Ο Drake είχε μιλήσει με θερμά λόγια για την τραγουδίστρια το 2022, όταν την παρουσίασε στη σκηνή του hip-hop και R&BOVO Fest. Τότε την αποκάλεσε «την πρώτη του κοπέλα».Ο ράπερ είναι πατέρας του 8χρονου Άντονις Γκρέιαμ, τον οποίο έχει αποκτήσει με τη Γαλλίδα καλλιτέχνιδα Σόφι Μπρουσό. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει παιδί μέσα από το τραγούδι «March 14» το 2018, όπου τραγουδούσε: «Δεν έκρυβα το παιδί μου από τον κόσμο. Έκρυβα τον κόσμο από το παιδί μου».: Shutterstock