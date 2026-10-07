Δανάη Παππά: Ελπίζω να μην μάθετε κάτι για την προσωπική μου ζωή, έχω θέσει όριο στον εαυτό μου

κρατά μακριά από τη δημοσιότητα όσα συμβαίνουν στη ζωή της, εκτός των επαγγελματικών της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day» τόνισε ότι





Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε πως η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί ένα προσωπικό όριο που έχει θέσει η ίδια στον εαυτό της: « Προστατεύω πάρα πολύ το μέσα μου αυτόν τον καιρό και μέσα σε αυτό το όριο που έχω θέσει εγώ στον εαυτό μου έχω και πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία. Δεν με καταπιέζει δηλαδή καθόλου. Νιώθω πολύ ωραία που ξέρω, ότι έχω επιλέξει ποια πράγματα ξέρει το κοινό και τι μοιράζομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ που ξέρω ότι κάποια σημεία της προσωπικής μου ζωής και του εαυτού μου είναι τελείως δικά μου ».



Έπειτα, η παρουσιάστρια παρατήρησε, πως η απόφασή της αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει κάτι στην προσωπική της ζωή, αλλά ότι η ίδια έχει επιλέξει να μην το μοιράζεται δημόσια. Τότε, η Δανάη Παππά δήλωσε, πως δεν επιθυμεί μια τέτοια έκθεση, καθώς δεν θα μπορούσε να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια. Όπως είπε: « Δεν υπάρχει λόγος να μοιραστεί μια όμορφη στιγμή στην προσωπική μου ζωή και να γίνει θέμα συζήτησης, γιατί δεν ελέγχεται αυτό και δεν θα ήθελα να μπω σε μια τέτοια διαδικασία ».



Κλείνοντας, η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως θέλει η δημόσια εικόνα της να αφορά κυρίως στην επαγγελματική της πορεία: «Νιώθω ότι θέλω να εκτίθεμαι σε θέματα που αφορούν την καριέρα μου, σε ρόλους όπως είναι η Μαρίνα, σε ρόλους όπως είναι η Ρωξάνη στο θέατρο τον χειμώνα. Νιώθω ότι δεν υπάρχει λόγος να εκτίθεμαι σαν Δανάη σε πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω».