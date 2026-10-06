Στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές στη Γαλλία: Επεισόδια στο Παρίσι, δακρυγόνα, σχεδόν 1.000 σχολεία υπό κατάληψη

Μαζικές και μαχητικές ήταν την Τρίτη οι διαδηλώσεις των μαθητών σε όλη τη Γαλλία με αίτημα την αύξηση των πόρων για τα σχολεία και τις καλύτερες συνθήκες.Η ένωση των μαθητών μιλούν για μια «απόλυτα ιστορική» στιγμή και κάνει λόγο. Οι Αρχές υπολογίζουν σε πάνω από 250.000 άνθρωποι, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι.Εν τω μεταξύ το υπουργείο Παιδείας υπολογίζει σε περίπου 900 τον αριθμό των σχολείων υπό κατάληψη ή σε αναστολή μαθημάτων· αντίθετα, οι μαθητές μιλούν για πάνω από 2.000.Μαζί με τους μαθητές κατέβηκαν στους δρόμους, εκπαιδευτικοί, αλλά και η Γενική Συνομποσπονδία Εργατών, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της χώρας.Οι διαδηλώσεις ήταν μεγάλες εν μέσω ισχυρότατης παρουσίας των αστυνομικών. Επεισόδια και αψιμαχίες με αστυνομικούς καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, στη Λιλ, τη Λυών, το Στρασβούγο και τη Ρεν. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, όπως συνέβη στο Παρίσι, κατά μαθητών που είχαν αποκλείσει σχολεία.Στο Παρίσι κατέβηκε στη διαδήλωση και ο πρόεδρος της Ανυπότακτης Γαλλίας,, που έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους διαδηλωτές. «Πρόεδρος Μελανσόν» φώναζαν, όπως επισημαίνει το BBC.Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση λίγο ως πολύ τον κατηγορούσε ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις -ή έστω επιδιώκει να τις εργαλειοποιήσει. Παραπλήσια ήταν η θέση του κόμματος της Μαρίν Λεπέν.

Λεκορνί κατά Ανυπότακτης Γαλλίας

«Σας ακούμε, αλλά καταλάβετε ότι είστε τυχεροί»

Μαζικές οι συλλήψεις, εκατοντάδες τραυματισμοί

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί καταδίκασε σήμερα ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης τις ταραχές, αρνήθηκε οποιαδήποτε αστυνομική καταστολή και ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων στα λύκεια προς το τέλος της εβδομάδας προκειμένου να οργανωθεί μια «διαδικασία εσωτερικού δημοκρατικού διαλόγου».Κατηγόρησε επίσης τη ριζοσπαστική Αριστερά πως έχει «πολιτικό σχέδιο» να «βυθίσει τη χώρα στο χάος», πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου-Μαΐου.«Το να ψεύδεστε για τις προθέσεις της κυβέρνησης δεν θα σας σώσει εκλογικά. Το να σπέρνετε το χάος, όπως το κάνετε από την αρχή του μαθητικών διαδηλώσεων είναι ένα σκάνδαλο» και «εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε», συμπλήρωσε, αφού δέχθηκε σφοδρή λεκτική επίθεση από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ανυπότακτη Γαλλία Ματίλντ Πανό.Εν τω μεταξύ, η υπουργός Κατάρτισης, Σαμπρινά Ρουμπάς, αφενός επισημαίνει ότι «πρέπει να ακούσουμε αυτό που μας λένε οι νέοι» και αφετέρου τους λέει ότι «πρέπει να καταλάβουν ότι είναι και τυχεροί».«Βρισκόμαστε στη Γαλλία, μια πολύ μεγάλη χώρα», δήλωσε στο Newshour του BBC και πρόσθεσε: «Είμαστε τυχεροί, έχουμε δωρεάν γυμνάσιο, δωρεάν πανεπιστήμιο, δωρεάν σχολείο, υγεία δωρεάν στη Γαλλία».Είπε ακόμη ότι η Γαλλία διαθέτει ένα κοινωνικό μοντέλο που είναι «ίσως το καλύτερο στον κόσμο».Για τις διαδηλώσεις νωρίτερα σήμερα, είπε ότι βγήκε σήμερα στους δρόμους για να ακούσει τους νέους, ενώ απέρριψε τις ανησυχίες ότι η αστυνομία αντιδρά με υπερβολική σκληρότητα απέναντι στους διαδηλωτές. Εξήγησε ακόμη ότι παρατηρείται «πολύ υψηλό επίπεδο βίας από τους νέους» και για αυτό δεν μπορεί να ζητήσει από τους αξιωματικούς της αστυνομίας να μην αντιδράσουν καθόλου.Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έχει ανακοινώσει πως η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 6.100 προσαγωγές από την έναρξη των διαδηλώσεων, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι ανήλικοι. Σε περισσότερους από 1.800 ανθρώπους έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων σε 1.483 ανήλικους, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, που δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα εγκλήματα.Τουλάχιστον 715 αστυνομικοί και 215 έφηβοι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις, σύμφωνα με το γραφείο του Λεκορνί.Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, προτού εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη χώρα, θέτοντας μια σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές πιέσεις και περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια.