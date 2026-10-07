Γιάννης Τσορτέκης: Δεν είχα τηλεοπτικές προτάσεις στο παρελθόν, φοβόμουν την κάμερα





Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show» την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και παράλληλα μίλησε για την αναγνωρισιμότητα που μπήκε ξαφνικά στη ζωή του, αλλά και για τις στιγμές που έπαθε «σεντόνι» επί σκηνής.



Όταν ρωτήθηκε εάν στο παρελθόν σκεφτόταν εάν έπρεπε να παίξει στην τηλεόραση ή όχι, ο Γιάννης Τσορτέκης απάντησε: « Για τον φόβο που είχε όταν βρισκόταν μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες μίλησε ο Γιάννης Τσορτέκης , εξηγώντας πως είναι ένας από τους λόγους που θεωρεί πως δεν δεχόταν τηλεοπτικές προτάσεις στο παρελθόν, υποστηρίζοντας πως ότι κάθε άνθρωπος εισπράττει ό,τι εκπέμπει.Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show» την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και παράλληλα μίλησε για την αναγνωρισιμότητα που μπήκε ξαφνικά στη ζωή του, αλλά και για τις στιγμές που έπαθε «σεντόνι» επί σκηνής.Όταν ρωτήθηκε εάν στο παρελθόν σκεφτόταν εάν έπρεπε να παίξει στην τηλεόραση ή όχι, ο Γιάννης Τσορτέκης απάντησε: «

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Άμα δεν έχεις πρόταση πώς θα βρεθείς σε δίλλημα; Σε δίλλημα βρίσκεται άμα έχεις πρόταση» και εξήγησε τους λόγους που δεν είχε προτάσεις: «Ο σοφός λάος λέει κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολιός τον Αύγουστο. Αν δεν έψαχνε ο Γιάννης, δεν τον έψαχναν και τον Γιάννη. Είναι απλά τα πράγματα. Αναζητάς και αναζητιέσαι, σε αναζητούν και αναζητώνται ταυτόχρονα. Αυτό δεν το λέω για να το πω, το λέω γιατί είναι έτσι. Είναι θέμα τύχης, είναι θέμα συγκυρίας. Δεν έχει να κάνει ούτε με την ποιότητα του καθενός, ούτε είναι μόνο θέμα σχέσεων, που εγώ δεν έβγαινα έξω, οπότε δεν είχα σχέσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί κι εγώ μέσα μου βαθιά... πρώτον, φοβόμουν την κάμερα, αυτή που μας γράφει τώρα και αυτή της τηελόρασης γιατί κινηματογράφο έκανα. Οπότε ήταν μέσα στο μυαλό μου λίγο κάπως και νομίζω ότι αυτό το "κάπως" μάλλον το εισέπραττε και ο άλλος. Πηγαίνουμε σε μαγνήτες που μας έλκουν, αυτοί που είναι όμως για εμάς. Δεν είμαστε για όλουςΣτη συνέχεια μίλησε για την καθημερινότητά του από τη στιγμή που ο κόσμος άρχισε να τον αναγνωρίζει στον δρόμο: «Δεν έχει αλλάξει κάτι με την αναγνωρισιμότητα. Έξω στον δρόμο απλά είναι πιο χαρούμενη η πραγματικότητα, γιατί ο κόσμος ανταποκρίνεται και αυτό είναι ανθρώπινο. Μόνο χαρούμενο με κάνει. Είναι πολύ διακριτικοί οι άνθρωποι, δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε, τουλάχιστον με εμένα. Αυτό που ακούω, ότι "θα ήθελα την ησυχία μου…". Αυτό που κάνουμε είναι για τον κόσμο. Εγώ δεν έχω νιώσει καμία στιγμή από τότε που έγινε αυτή η "έκρηξη" και βγήκα προς τα έξω, ας πούμε, ότι έχει αλλάξει κάτι», είπε.Τέλος, ο Γιάννης Τσορτέκης αναφέρθηκε στην πιο τρομακτική εμπειρία του στη σκηνή, κατά την οποία ξέχασε τα λόγια του και έπρεπε να συνεχίσει χωρίς να μπορεί να τον βοηθήσει κανείς: «Έχω πάθει σεντόνι τη σκηνή, ήταν προφανώς δύο ή τρία δευτερόλεπτα και μου φάνηκαν σαν αιώνες. Σαν να έχασα οχτακόσια χρόνια από τη ζωή μου...που πήγα ακριβώς στο επόμενο, χωρίς να είμαι ούτε σίγουρος, ούτε βέβαιος, ούτε να ξέρω ότι είναι το επόμενο. Ο άνθρωπος που ήμασταν μαζί στη σκηνή ήμουνα εγώ μόνος μου και έπρεπε να βρω το νήμα από πριν στο μετά», ανέφερε.