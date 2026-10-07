Σπύρος Παπαδόπουλος: Δεν μπορώ να με βλέπω ούτε να με ακούω στην τηλεόραση
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Σπύρος Παπαδόπουλος Τηλεόραση

Σπύρος Παπαδόπουλος: Δεν μπορώ να με βλέπω ούτε να με ακούω στην τηλεόραση

Δεν βλέπω τηλεόραση, δήλωσε ο ηθοποιός

Σπύρος Παπαδόπουλος: Δεν μπορώ να με βλέπω ούτε να με ακούω στην τηλεόραση
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σχέση του με την τηλεόραση και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό του στην οθόνη αναφέρθηκε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, δηλώνοντας πως δεν μπορεί ούτε να παρακολουθεί τον εαυτό του, αλλά ούτε και ακούει τη φωνή του.

Ο ηθοποιός  μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που  προβλήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε στη σχέση του με το συγκεκριμένο μέσο, εξηγώντας πως αποφεύγει να βλέπει συμμετοχές του σε σειρές και άλλα τηλεοπτικά προγράμματα.

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος σχολίασε, πως η τηλεόραση δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του και παράλληλα, εξήγησε ότι όπως εκείνος, και άλλοι συνάδελφοί του δυσκολεύονται να δουν τον εαυτό τους σε κάποια τηλεοπτική εμφάνιση:  «Δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν μπορώ να με βλέπω στην τηλεόραση. Πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω, ούτε να με ακούω μπορώ».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ

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