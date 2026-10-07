Σπύρος Παπαδόπουλος: Δεν μπορώ να με βλέπω ούτε να με ακούω στην τηλεόραση
Σπύρος Παπαδόπουλος: Δεν μπορώ να με βλέπω ούτε να με ακούω στην τηλεόραση
Δεν βλέπω τηλεόραση, δήλωσε ο ηθοποιός
Στη σχέση του με την τηλεόραση και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό του στην οθόνη αναφέρθηκε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, δηλώνοντας πως δεν μπορεί ούτε να παρακολουθεί τον εαυτό του, αλλά ούτε και ακούει τη φωνή του.
Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε στη σχέση του με το συγκεκριμένο μέσο, εξηγώντας πως αποφεύγει να βλέπει συμμετοχές του σε σειρές και άλλα τηλεοπτικά προγράμματα.
Ο Σπύρος Παπαδόπουλος σχολίασε, πως η τηλεόραση δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του και παράλληλα, εξήγησε ότι όπως εκείνος, και άλλοι συνάδελφοί του δυσκολεύονται να δουν τον εαυτό τους σε κάποια τηλεοπτική εμφάνιση: «Δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν μπορώ να με βλέπω στην τηλεόραση. Πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω, ούτε να με ακούω μπορώ».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε στη σχέση του με το συγκεκριμένο μέσο, εξηγώντας πως αποφεύγει να βλέπει συμμετοχές του σε σειρές και άλλα τηλεοπτικά προγράμματα.
Ο Σπύρος Παπαδόπουλος σχολίασε, πως η τηλεόραση δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του και παράλληλα, εξήγησε ότι όπως εκείνος, και άλλοι συνάδελφοί του δυσκολεύονται να δουν τον εαυτό τους σε κάποια τηλεοπτική εμφάνιση: «Δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν μπορώ να με βλέπω στην τηλεόραση. Πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω, ούτε να με ακούω μπορώ».
Δείτε το βίντεο
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