Φάνης Μουρατίδης: Έχει τύχει να ξεχάσω τα παιδιά μου, πήγα στο σχολείο χωρίς εκείνα με τις τσάντες

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη σχέση με τη σύζυγό του, ο Φάνης Μουρατίδης παραδέχτηκε την τάση του να γκρινιάζει, εξηγώντας πως φροντίζει να εκτονώνεται εκτός σπιτιού ώστε να μην δημιουργεί αρνητικό κλίμα στην οικογένειά του.

Όπως είπε: «Δεν γκρινιάζω στη σύζυγό μου. Είμαι και τόσο γκρινιάρης με όλα τα υπόλοιπα που δεν προλαβαίνω να γκρινιάξω στο σπίτι. Έχω αρχίσει να γκρινιάζω παντού, ώστε να έχω εκτονωθεί στη γκρίνια μου και να αφήνω το σπίτι εκτός γκρίνιας».