Φάνης Μουρατίδης: Έχει τύχει να ξεχάσω τα παιδιά μου, πήγα στο σχολείο χωρίς εκείνα με τις τσάντες
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Φάνης Μουρατίδης Παιδιά

Φάνης Μουρατίδης: Έχει τύχει να ξεχάσω τα παιδιά μου, πήγα στο σχολείο χωρίς εκείνα με τις τσάντες

Το μεγαλύτερο ελάττωμά μου είναι ότι είμαι αφηρημένος, είπε ο ηθοποιός

Φάνης Μουρατίδης: Έχει τύχει να ξεχάσω τα παιδιά μου, πήγα στο σχολείο χωρίς εκείνα με τις τσάντες
Ιωάννα Μαρίνου
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Ένα περιστατικό με τα παιδιά του μοιράστηκε ο Φάνης Μουρατίδης, σχολιάζοντας πως κάποια στιγμή πήγε στο σχολείο χωρίς εκείνα, έχοντας μαζί του μόνο τις τσάντες τους.

Σε δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, μίλησε για τη σχέση με τη σύζυγό του, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, αλλά και για το μεγαλύτερό ελάττωμά του.

Ο Φάνης Μουρατίδης περιέγραψε με χιούμορ τις καθημερινές του συνήθειες, εξηγώντας πόσο αφηρημένος είναι. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα περιστατικά, δήλωσε ότι συχνά ξεχνά πράγματα και αναγκάζεται να επιστρέψει στο σπίτι για να τα πάρει: «Έχω πολλά ελαττώματα. Το μεγαλύτερο είναι ότι είμαι αφηρημένος. Το βασικό μου είναι ότι θα γυρίσω τρεις φορές πίσω. Δηλαδή θα έχω ξεχάσει το κινητό. Μετά θα έχω πάρει το κινητό, θα έχω αφήσει τα ακουστικά, θα έχω πάρει κινητό και ακουστικά, αλλά θα έχω αφήσει τα κλειδιά. Οπότε θα ξαναχτυπάω τα κουδούνια για να βγεις εσύ. Οπότε, κάπου ξέρουν όλοι ας πούμε ότι έφυγα και περιμένουν ότι σε πέντε λεπτά θα γυρίσει. Πάλι καλά που θυμάμαι και έρχομαι. Το ξέρουν όλοι, ότι έχω ξεχάσει τα παιδιά μου και πήγα στο σχολείο χωρίς τα παιδιά μου. Αυτό είναι γεγονός. Πήγα με τις τσάντες. Δηλαδή είναι ένα τραύμα που έχω προσφέρει με μεγάλη γενναιοδωρία».

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Στη συνέχεια, μιλώντας για τη σχέση με τη σύζυγό του, ο Φάνης Μουρατίδης παραδέχτηκε την τάση του να γκρινιάζει, εξηγώντας πως φροντίζει να εκτονώνεται εκτός σπιτιού ώστε να μην δημιουργεί αρνητικό κλίμα στην οικογένειά του.

Όπως είπε: «Δεν γκρινιάζω στη σύζυγό μου. Είμαι και τόσο γκρινιάρης με όλα τα υπόλοιπα που δεν προλαβαίνω να γκρινιάξω στο σπίτι. Έχω αρχίσει να γκρινιάζω παντού, ώστε να έχω εκτονωθεί στη γκρίνια μου και να αφήνω το σπίτι εκτός γκρίνιας».
Ιωάννα Μαρίνου
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