Πληροφορίες για δημοσιεύματα που θέλουν δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία ζητά ο ΠΟΥ από τη Ρωσία
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που θέλουν δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία ζητά ο ΠΟΥ από τη Ρωσία
Η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει χθες ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα πανώλης μεταξύ οιουδήποτε είχε έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη σε εργαστήριο ινστιτούτου κατά της πανώλης στη Σιβηρία, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι ζήτησε πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές όσον αφορά πληροφορίες μέσων ενημέρωσης για δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία απροσδιόριστης αιτιολογίας.
Ο ΠΟΥ ζήτησε επίσης περαιτέρω πληροφορίες για να αποσαφηνιστούν η αιτία της σοβαρής πνευμονίας και ο παθογόνος παράγοντας που προκάλεσε μέτρα δημόσιας υγείας, όπως ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Τρίτη.
Η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει χθες ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα πανώλης μεταξύ οιουδήποτε είχε έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη σε εργαστήριο ινστιτούτου κατά της πανώλης στη Σιβηρία, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα.
Ο ΠΟΥ ζήτησε επίσης περαιτέρω πληροφορίες για να αποσαφηνιστούν η αιτία της σοβαρής πνευμονίας και ο παθογόνος παράγοντας που προκάλεσε μέτρα δημόσιας υγείας, όπως ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Τρίτη.
Η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει χθες ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα πανώλης μεταξύ οιουδήποτε είχε έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη σε εργαστήριο ινστιτούτου κατά της πανώλης στη Σιβηρία, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα.
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