Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ φιλήθηκαν με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, δείτε φωτογραφία
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ φιλήθηκαν με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, δείτε φωτογραφία
Το ταξίδι του ζευγαριού στη γαλλική πρωτεύουσα προκάλεσε αίσθηση λόγω της επίδειξης μόδας της μητέρας του 27χρονου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας
Με φόντο τον Πύργο του Άιφελ φιλήθηκαν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ, με την ηθοποιό να μοιράζεται στα social media το τρυφερό στιγμιότυπο.
Το ζευγάρι βρίσκεται στην πόλη του φωτός με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, όμως πέρα από τις επιδείξεις και τις εκδηλώσεις γύρω από τη μόδα, απολαμβάνουν χρόνο οι δυο τους, κάνοντας βόλτες στη γαλλική πρωτεύουσα και επισκέψεις στα αξιοθεάτα.
Σε μία από τις βόλτες τους παρουσιάζονται στο story που δημοσίευσε η Νίκολα Πελτζ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, με την ίδια να έχει περάσει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του Μπέκαμ, ενώ εκείνος είχε γείρει για να τη φιλήσει, έχοντας τα χέρια του στις τσέπες.
Δείτε τη φωτογραφία
Μαζί τους ήταν και ο αδερφός της Πελτζ, Γκρεγκ, με τον οποίο φωτογραφήθηκε επίσης, σημειώνοντας στην εικόνα τους: «Σε στηρίζω για μια ζωή. Σε αγαπώ».
Την αγάπη της εξέφρασε και για τον δεύτερο αδερφό της Μπράντλεϊ Πελτζ, γράφοντας στο επόμενο στιγμιότυπο που δημοσίευσε μαζί του: «Ο βασιλιάς μου. Σε αγαπώ».
Το ταξίδι του ζευγαριού στο Παρίσι συζητήθηκε ιδιαίτερα στα μίντια, καθώς στην πόλη βρίσκονταν και οι γονείς του για το σόου της Βικτόρια Μπέκαμ στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, χωρίς ωστόσο ο 27χρονος να παρακολουθήσει την επίδειξη, αλλά ούτε και να συναντηθεί μαζί τους, επιβεβαιώνοντας πως η ρήξη ανάμεσά τους μεγαλώνει.
Το ζευγάρι βρίσκεται στην πόλη του φωτός με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας, όμως πέρα από τις επιδείξεις και τις εκδηλώσεις γύρω από τη μόδα, απολαμβάνουν χρόνο οι δυο τους, κάνοντας βόλτες στη γαλλική πρωτεύουσα και επισκέψεις στα αξιοθεάτα.
Σε μία από τις βόλτες τους παρουσιάζονται στο story που δημοσίευσε η Νίκολα Πελτζ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, με την ίδια να έχει περάσει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του Μπέκαμ, ενώ εκείνος είχε γείρει για να τη φιλήσει, έχοντας τα χέρια του στις τσέπες.
Δείτε τη φωτογραφία
Μαζί τους ήταν και ο αδερφός της Πελτζ, Γκρεγκ, με τον οποίο φωτογραφήθηκε επίσης, σημειώνοντας στην εικόνα τους: «Σε στηρίζω για μια ζωή. Σε αγαπώ».
Την αγάπη της εξέφρασε και για τον δεύτερο αδερφό της Μπράντλεϊ Πελτζ, γράφοντας στο επόμενο στιγμιότυπο που δημοσίευσε μαζί του: «Ο βασιλιάς μου. Σε αγαπώ».
Το ταξίδι του ζευγαριού στο Παρίσι συζητήθηκε ιδιαίτερα στα μίντια, καθώς στην πόλη βρίσκονταν και οι γονείς του για το σόου της Βικτόρια Μπέκαμ στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, χωρίς ωστόσο ο 27χρονος να παρακολουθήσει την επίδειξη, αλλά ούτε και να συναντηθεί μαζί τους, επιβεβαιώνοντας πως η ρήξη ανάμεσά τους μεγαλώνει.
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