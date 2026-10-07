Σιλβέστερ Σταλόνε: Ο τσακωμός με τον Ρίτσαρντ Γκιρ στα γυρίσματα ταινίας και ο καβγάς για ένα... κοτόπουλο
GALA
Σιλβέστερ Σταλόνε Ρίτσαρντ Γκιρ Γυρίσματα Κοτόπουλο

Σιλβέστερ Σταλόνε: Ο τσακωμός με τον Ρίτσαρντ Γκιρ στα γυρίσματα ταινίας και ο καβγάς για ένα... κοτόπουλο

Ο 80χρονος ηθοποιός περιγράφει στα απομνημονεύματά του πώς μια ένταση στα γυρίσματα του «The Lords of Flatbush» το 1974 κατέληξε σε σωματική αντιπαράθεση

Σιλβέστερ Σταλόνε: Ο τσακωμός με τον Ρίτσαρντ Γκιρ στα γυρίσματα ταινίας και ο καβγάς για ένα... κοτόπουλο
Ιωάννα Μαρίνου
Τον τσακωμό του με τον  Ρίτσαρντ Γκιρ στα γυρίσματα της ταινίας «The Lords of Flatbush» το 1974  μοιράστηκε ο  Σιλβέστερ Σταλόνε, αφέροντας χαρακτηριστικά πως η κατάσταση μεταξύ τους ξέφυγε με αφορμή ένα κοτόπουλο.

Ο 80χρονος ηθοποιός αναφέρεται στο περιστατικό στα απομνημονεύματα «The Steps» που κυκλοφόρησαν στις 29 Σεπτεμβρίου, εξηγώντας ότι η ένταση μεταξύ τους είχε ξεκινήσει ήδη από τις οντισιόν για την ταινία, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

«Θυμάμαι ότι αρχικά όλα πήγαν αρκετά καλά ανάμεσα σε εμένα και στον Ντε Νίρο» γράφει ο Σταλόνε. «Προσπαθούσαμε να μιλήσουμε ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Μου άρεσε ο αυτοσχεδιασμός και η διαδικασία του να προσθέτουμε αυθόρμητα πράγματα» συνέχισε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, τα πράγματα άλλαξαν όταν άρχισε να κάνει πρόβες με τον Γκιρ: «Μετά, οι αυτοσχεδιασμοί με τον Ρίτσαρντ Γκιρ δεν πήγαν καλά, όταν έπιασε το μπλουζάκι μου και τα νύχια του μπήκαν στο δέρμα μου. Του είπα να κάνει πίσω, αλλά το έκανε ξανά στη δεύτερη λήψη. Δεν θα μπορούσε να το γνωρίζει, αλλά ο Γκιρ είχε αρχίσει να μου δημιουργεί έντονα συναισθήματα» ανέφερε.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει επίσης, ότι ζήτησε από τον σκηνοθέτη Στίβεν Βερόνα να του επιτρέψει να αντιδράσει στον αυτοσχεδιασμό όπως θα αντιδρούσε στην πραγματική ζωή: «Γύρισα στον Στίβεν Βερόνα και τον ρώτησα: “Είναι εντάξει αν αυτοσχεδιάσω εδώ και αντιδράσω όπως θα αντιδρούσα πραγματικά αν κάποιος μου έκανε κάτι τέτοιο στην πραγματική ζωή;”» σημειώνει. Όταν ο σκηνοθέτης τον ρώτησε τι θα έκανε, ο Σταλόνε απάντησε: «Θα του έβγαζα τα δόντια». Η απάντηση του Βερόνα ήταν: «Σε παρακαλώ, μην το κάνεις».

Αργότερα, σύμφωνα πάντα με την αφήγηση του Σταλόνε, οι δύο ηθοποιοί βρίσκονταν σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για φαγητό. Ο ηθοποιός υποστηρίζει, ότι είχε ζητήσει από τον Γκιρ να προσέχει να μην λερώσει, όταν λίπος από το κοτόπουλο που έτρωγε, έπεσε πάνω του. «Λίπος κοτόπουλου χύθηκε από το αλουμινόχαρτο πάνω στο πόδι μου» θυμήθηκε ο πρωταγωνιστής του «Rocky». «Τον χτύπησα με τον αγκώνα στο στήθος, βγήκα από το αυτοκίνητο, πήγα στην πλευρά του και τον τράβηξα έξω από το πίσω κάθισμα» συνέχισε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο Ρίτσαρντ Γκιρ του είπε: «Φίλε, δεν θέλω να το πιαστούμε στα χέρια». Ο Σταλόνε απάντησε: «Πολύ αργά». Τότε, ο σκηνοθέτης Στίβεν Βερόνα μπήκε ανάμεσά τους για να τους χωρίσει. «Ήταν ξεκάθαρο σε όλους ότι αυτό δεν λειτουργούσε. Ένας από τους δύο μας έπρεπε να φύγει» γράφει ο Σταλόνε.

Κλείσιμο
Τελικά, ο Γκιρ αποχώρησε από την ταινία, ενώ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έφυγε από την παραγωγή. Οι δύο ηθοποιοί αντικαταστάθηκαν από τους Πέρι Κινγκ και Χένρι Γουίνκλερ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης