Σιλβέστερ Σταλόνε: Ο τσακωμός με τον Ρίτσαρντ Γκιρ στα γυρίσματα ταινίας και ο καβγάς για ένα... κοτόπουλο
Σιλβέστερ Σταλόνε: Ο τσακωμός με τον Ρίτσαρντ Γκιρ στα γυρίσματα ταινίας και ο καβγάς για ένα... κοτόπουλο
Ο 80χρονος ηθοποιός περιγράφει στα απομνημονεύματά του πώς μια ένταση στα γυρίσματα του «The Lords of Flatbush» το 1974 κατέληξε σε σωματική αντιπαράθεση
Τον τσακωμό του με τον Ρίτσαρντ Γκιρ στα γυρίσματα της ταινίας «The Lords of Flatbush» το 1974 μοιράστηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αφέροντας χαρακτηριστικά πως η κατάσταση μεταξύ τους ξέφυγε με αφορμή ένα κοτόπουλο.
Ο 80χρονος ηθοποιός αναφέρεται στο περιστατικό στα απομνημονεύματα «The Steps» που κυκλοφόρησαν στις 29 Σεπτεμβρίου, εξηγώντας ότι η ένταση μεταξύ τους είχε ξεκινήσει ήδη από τις οντισιόν για την ταινία, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
«Θυμάμαι ότι αρχικά όλα πήγαν αρκετά καλά ανάμεσα σε εμένα και στον Ντε Νίρο» γράφει ο Σταλόνε. «Προσπαθούσαμε να μιλήσουμε ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Μου άρεσε ο αυτοσχεδιασμός και η διαδικασία του να προσθέτουμε αυθόρμητα πράγματα» συνέχισε.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, τα πράγματα άλλαξαν όταν άρχισε να κάνει πρόβες με τον Γκιρ: «Μετά, οι αυτοσχεδιασμοί με τον Ρίτσαρντ Γκιρ δεν πήγαν καλά, όταν έπιασε το μπλουζάκι μου και τα νύχια του μπήκαν στο δέρμα μου. Του είπα να κάνει πίσω, αλλά το έκανε ξανά στη δεύτερη λήψη. Δεν θα μπορούσε να το γνωρίζει, αλλά ο Γκιρ είχε αρχίσει να μου δημιουργεί έντονα συναισθήματα» ανέφερε.
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει επίσης, ότι ζήτησε από τον σκηνοθέτη Στίβεν Βερόνα να του επιτρέψει να αντιδράσει στον αυτοσχεδιασμό όπως θα αντιδρούσε στην πραγματική ζωή: «Γύρισα στον Στίβεν Βερόνα και τον ρώτησα: “Είναι εντάξει αν αυτοσχεδιάσω εδώ και αντιδράσω όπως θα αντιδρούσα πραγματικά αν κάποιος μου έκανε κάτι τέτοιο στην πραγματική ζωή;”» σημειώνει. Όταν ο σκηνοθέτης τον ρώτησε τι θα έκανε, ο Σταλόνε απάντησε: «Θα του έβγαζα τα δόντια». Η απάντηση του Βερόνα ήταν: «Σε παρακαλώ, μην το κάνεις».
Αργότερα, σύμφωνα πάντα με την αφήγηση του Σταλόνε, οι δύο ηθοποιοί βρίσκονταν σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για φαγητό. Ο ηθοποιός υποστηρίζει, ότι είχε ζητήσει από τον Γκιρ να προσέχει να μην λερώσει, όταν λίπος από το κοτόπουλο που έτρωγε, έπεσε πάνω του. «Λίπος κοτόπουλου χύθηκε από το αλουμινόχαρτο πάνω στο πόδι μου» θυμήθηκε ο πρωταγωνιστής του «Rocky». «Τον χτύπησα με τον αγκώνα στο στήθος, βγήκα από το αυτοκίνητο, πήγα στην πλευρά του και τον τράβηξα έξω από το πίσω κάθισμα» συνέχισε.
Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο Ρίτσαρντ Γκιρ του είπε: «Φίλε, δεν θέλω να το πιαστούμε στα χέρια». Ο Σταλόνε απάντησε: «Πολύ αργά». Τότε, ο σκηνοθέτης Στίβεν Βερόνα μπήκε ανάμεσά τους για να τους χωρίσει. «Ήταν ξεκάθαρο σε όλους ότι αυτό δεν λειτουργούσε. Ένας από τους δύο μας έπρεπε να φύγει» γράφει ο Σταλόνε.
Τελικά, ο Γκιρ αποχώρησε από την ταινία, ενώ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έφυγε από την παραγωγή. Οι δύο ηθοποιοί αντικαταστάθηκαν από τους Πέρι Κινγκ και Χένρι Γουίνκλερ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 80χρονος ηθοποιός αναφέρεται στο περιστατικό στα απομνημονεύματα «The Steps» που κυκλοφόρησαν στις 29 Σεπτεμβρίου, εξηγώντας ότι η ένταση μεταξύ τους είχε ξεκινήσει ήδη από τις οντισιόν για την ταινία, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
«Θυμάμαι ότι αρχικά όλα πήγαν αρκετά καλά ανάμεσα σε εμένα και στον Ντε Νίρο» γράφει ο Σταλόνε. «Προσπαθούσαμε να μιλήσουμε ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Μου άρεσε ο αυτοσχεδιασμός και η διαδικασία του να προσθέτουμε αυθόρμητα πράγματα» συνέχισε.
Sylvester Stallone Reveals Physical Fight With Richard Gere Led to Decades-Long Feud https://t.co/ZwXeM6I0St— E! News (@enews) October 5, 2026
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει επίσης, ότι ζήτησε από τον σκηνοθέτη Στίβεν Βερόνα να του επιτρέψει να αντιδράσει στον αυτοσχεδιασμό όπως θα αντιδρούσε στην πραγματική ζωή: «Γύρισα στον Στίβεν Βερόνα και τον ρώτησα: “Είναι εντάξει αν αυτοσχεδιάσω εδώ και αντιδράσω όπως θα αντιδρούσα πραγματικά αν κάποιος μου έκανε κάτι τέτοιο στην πραγματική ζωή;”» σημειώνει. Όταν ο σκηνοθέτης τον ρώτησε τι θα έκανε, ο Σταλόνε απάντησε: «Θα του έβγαζα τα δόντια». Η απάντηση του Βερόνα ήταν: «Σε παρακαλώ, μην το κάνεις».
Αργότερα, σύμφωνα πάντα με την αφήγηση του Σταλόνε, οι δύο ηθοποιοί βρίσκονταν σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος για φαγητό. Ο ηθοποιός υποστηρίζει, ότι είχε ζητήσει από τον Γκιρ να προσέχει να μην λερώσει, όταν λίπος από το κοτόπουλο που έτρωγε, έπεσε πάνω του. «Λίπος κοτόπουλου χύθηκε από το αλουμινόχαρτο πάνω στο πόδι μου» θυμήθηκε ο πρωταγωνιστής του «Rocky». «Τον χτύπησα με τον αγκώνα στο στήθος, βγήκα από το αυτοκίνητο, πήγα στην πλευρά του και τον τράβηξα έξω από το πίσω κάθισμα» συνέχισε.
Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο Ρίτσαρντ Γκιρ του είπε: «Φίλε, δεν θέλω να το πιαστούμε στα χέρια». Ο Σταλόνε απάντησε: «Πολύ αργά». Τότε, ο σκηνοθέτης Στίβεν Βερόνα μπήκε ανάμεσά τους για να τους χωρίσει. «Ήταν ξεκάθαρο σε όλους ότι αυτό δεν λειτουργούσε. Ένας από τους δύο μας έπρεπε να φύγει» γράφει ο Σταλόνε.
Τελικά, ο Γκιρ αποχώρησε από την ταινία, ενώ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έφυγε από την παραγωγή. Οι δύο ηθοποιοί αντικαταστάθηκαν από τους Πέρι Κινγκ και Χένρι Γουίνκλερ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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