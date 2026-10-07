Γεωργιάδης για τα ιατρεία μακροζωίας: Με κατηγορείτε γιατί δεν έλυσα κάτι που δεν έχει λύσει κανένα κράτος
Γεωργιάδης για τα ιατρεία μακροζωίας: Με κατηγορείτε γιατί δεν έλυσα κάτι που δεν έχει λύσει κανένα κράτος
«Φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ το medwatch» είπε ο υπουργός Υγείας, απαντώντας στις επικρίσεις για την υπόθεση Μαζωνάκη- Τι είπε για Καρυστιανού και Πατούλη
«Με κατηγορείτε γιατί δεν έλυσα γρηγορότερα κάτι που δεν έχει λύσει κανένα κράτος του κόσμου. Ε, δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος, είμαι ένας απλός υπουργός» σχολίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε για τα ιατρεία μακροζωίας και την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Βρεττού, που τον κατηγόρησε ότι το υπουργείο άφησε «απροστάτευτο έναν συμπολίτη μας».
«Το Medwatch μας το έχουν ζητήσει όλες ευρωπαϊκές χώρες. Το φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ. Όλα αυτά δεν είναι ελληνικά φαινόμενα, αλλά παγκόσμια», είπε, προσθέτοντας ότι στην Ελλάδα έχουν κινηθεί ταχύτατες διαδικασίες, σε αντίθεση με άλλα κράτη στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνοντας ότι «στη ζωή υπάρχουν και απατεώνες, δεν φταίει ο έλεγχος», σημείωσε ότι με την υπόθεση Μαζωνάκη αποκαλύφθηκε το χαλαρό πλαίσιο που λειτουργούν τα ιδιωτικά ιατρεία ευεξίας και το υπουργείο έλαβε μέτρα.
Παράλληλα, απαντώντας στο αίτημα του κ. Βρεττού να δημοσιοποιηθεί η λίστα των πιθανών παραβατών που εντοπίστηκαν κατά τους πρώτους ελέγχους της MedWatch, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα. «Όποιος είναι ύποπτος θα βγει στη δημοσιότητα; Κι αν μετά βγει ο έλεγχος και είναι σωστός, θα πληρώνετε εσείς μετά την αποζημίωση;» αντέτεινε. Η φράση του προκάλεσε την αντίδραση του κ. Βρεττού. «Εσείς τα βγάλατε», σχολίασε ο βουλευτής, με τον κ. Γεωργιάδη να διευκρινίσει ότι το έκανε «μόνο για πρόσωπα δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως είναι η Μαρία Καρυστιανού και ο Γιώργος Πατούλης».
Αναφερόμενος στην Ιωάννα Γάκα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν θέλει να την καταδικάσει, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία, ωστόσο υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας. Όπως είπε, το ζεύγος των γιατρών του ιατρείου της οδού Καρνεάδου «εξαπάτησαν και τους ελεγκτές».
Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Βρεττού, που τον κατηγόρησε ότι το υπουργείο άφησε «απροστάτευτο έναν συμπολίτη μας».
«Το Medwatch μας το έχουν ζητήσει όλες ευρωπαϊκές χώρες. Το φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ. Όλα αυτά δεν είναι ελληνικά φαινόμενα, αλλά παγκόσμια», είπε, προσθέτοντας ότι στην Ελλάδα έχουν κινηθεί ταχύτατες διαδικασίες, σε αντίθεση με άλλα κράτη στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνοντας ότι «στη ζωή υπάρχουν και απατεώνες, δεν φταίει ο έλεγχος», σημείωσε ότι με την υπόθεση Μαζωνάκη αποκαλύφθηκε το χαλαρό πλαίσιο που λειτουργούν τα ιδιωτικά ιατρεία ευεξίας και το υπουργείο έλαβε μέτρα.
Παράλληλα, απαντώντας στο αίτημα του κ. Βρεττού να δημοσιοποιηθεί η λίστα των πιθανών παραβατών που εντοπίστηκαν κατά τους πρώτους ελέγχους της MedWatch, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα. «Όποιος είναι ύποπτος θα βγει στη δημοσιότητα; Κι αν μετά βγει ο έλεγχος και είναι σωστός, θα πληρώνετε εσείς μετά την αποζημίωση;» αντέτεινε. Η φράση του προκάλεσε την αντίδραση του κ. Βρεττού. «Εσείς τα βγάλατε», σχολίασε ο βουλευτής, με τον κ. Γεωργιάδη να διευκρινίσει ότι το έκανε «μόνο για πρόσωπα δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως είναι η Μαρία Καρυστιανού και ο Γιώργος Πατούλης».
Αναφερόμενος στην Ιωάννα Γάκα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν θέλει να την καταδικάσει, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία, ωστόσο υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας. Όπως είπε, το ζεύγος των γιατρών του ιατρείου της οδού Καρνεάδου «εξαπάτησαν και τους ελεγκτές».
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