Σάκης Αρσενίου: Είναι στα σχέδιά μας να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, ο γιος μου ζητάει αδελφάκι
Σάκης Αρσενίου: Είναι στα σχέδιά μας να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, ο γιος μου ζητάει αδελφάκι
Ο τραγουδιστής παντρεύτηκε τη Λαμπρινή Πλεύρη με θρησκευτικό γάμο τον Σεπτέμβριο του 2024, λίγο πριν τον ερχομό του παιδιού τους - Το 2022 είχαν κάνει και πολιτικό γάμο
Την οικογένειά του σχεδιάζει να μεγαλώσει ο Σάκης Αρσενίου, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως και ο γιος του ζητάει ήδη ένα αδελφάκι.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τη Λαμπρινή Πλεύρη τον Σεπτέμβριο του 2024, λίγο πριν τη γέννηση του παιδιού τους, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε επίσης στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το καλοκαίρι, στα ακραία σκηνικά που έχει ζήσει με θαυμάστριές του, αλλά και στον αδερφό του, ο οποίος έχει διαγνωστεί με αυτισμό.
Ο Σάκης Αρσενίου ρωτήθηκε αρχικά εάν σκέφτεται να αποκτήσει κι άλλα παιδιά στο μέλλον και απάντησε: «Ναι, εννοείται είναι στα σχέδιά μου, γιατί μου αρέσουν τα παιδάκια και θέλει και ο μικρούλης τώρα, έχει αρχίσει και ζητάει αδελφάκι».
Δείτε το βίντεο
Στα τέλη Αυγούστου, ο τραγουδιστής είχε αναρτήσει φωτογραφία του από το νοσοκομείο, ακυρώνοντας τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του, καθώς ήρθε αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα υγείας. Όπως εξήγησε: «Γύρισα από διακοπές και ξαφνικά με έπιασε ένας πόνος στο στομάχι. Έκανα ένα σοβαρό χειρουργείο, ταλαιπωρήθηκα, φοβήθηκα λίγο... Όταν σου λέει ο γιατρός "πρέπει να μπούμε άμεσα χειρουργείο", περνάνε χίλιες σκέψεις από το μυαλό, αλλά εντάξει, το ξεπεράσαμε».
Ο Σάκης Αρσενίου, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, παραδέχτηκε πως έχει ζήσει πολύ έντονα σκηνικά με θαυμάστριές του, αποκαλύπτοντας ένα από αυτά: «Έχει έρθει μία κυρία, ενώ άλλαζα και ξάπλωσε στο χαλί. Είχα κόσμο μέσα. Και μου λέει "θα κάτσω εγώ εδώ να σε κοιτάω"», είπε.
Κλείνοντας, μίλησε για τον αδελφό του, δηλώνοντας πως το ότι ζει με αυτισμό επί 42 χρόνια, είναι κάτι που έχουν συνηθίσει ως οικογένεια και τόνισε πως είναι η αδυναμία τους: «Μετά από 42 χρόνια, είναι πια συνήθειο. Σαν να υπάρχει κάτι φυσιολογικό. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε όπως επικοινωνούμε μαζί, αλλά είναι το χαϊδεμένο μας, η αγάπη μας», ανέφερε.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τη Λαμπρινή Πλεύρη τον Σεπτέμβριο του 2024, λίγο πριν τη γέννηση του παιδιού τους, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε επίσης στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το καλοκαίρι, στα ακραία σκηνικά που έχει ζήσει με θαυμάστριές του, αλλά και στον αδερφό του, ο οποίος έχει διαγνωστεί με αυτισμό.
Ο Σάκης Αρσενίου ρωτήθηκε αρχικά εάν σκέφτεται να αποκτήσει κι άλλα παιδιά στο μέλλον και απάντησε: «Ναι, εννοείται είναι στα σχέδιά μου, γιατί μου αρέσουν τα παιδάκια και θέλει και ο μικρούλης τώρα, έχει αρχίσει και ζητάει αδελφάκι».
Δείτε το βίντεο
Στα τέλη Αυγούστου, ο τραγουδιστής είχε αναρτήσει φωτογραφία του από το νοσοκομείο, ακυρώνοντας τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του, καθώς ήρθε αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα υγείας. Όπως εξήγησε: «Γύρισα από διακοπές και ξαφνικά με έπιασε ένας πόνος στο στομάχι. Έκανα ένα σοβαρό χειρουργείο, ταλαιπωρήθηκα, φοβήθηκα λίγο... Όταν σου λέει ο γιατρός "πρέπει να μπούμε άμεσα χειρουργείο", περνάνε χίλιες σκέψεις από το μυαλό, αλλά εντάξει, το ξεπεράσαμε».
Ο Σάκης Αρσενίου, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, παραδέχτηκε πως έχει ζήσει πολύ έντονα σκηνικά με θαυμάστριές του, αποκαλύπτοντας ένα από αυτά: «Έχει έρθει μία κυρία, ενώ άλλαζα και ξάπλωσε στο χαλί. Είχα κόσμο μέσα. Και μου λέει "θα κάτσω εγώ εδώ να σε κοιτάω"», είπε.
Κλείνοντας, μίλησε για τον αδελφό του, δηλώνοντας πως το ότι ζει με αυτισμό επί 42 χρόνια, είναι κάτι που έχουν συνηθίσει ως οικογένεια και τόνισε πως είναι η αδυναμία τους: «Μετά από 42 χρόνια, είναι πια συνήθειο. Σαν να υπάρχει κάτι φυσιολογικό. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε όπως επικοινωνούμε μαζί, αλλά είναι το χαϊδεμένο μας, η αγάπη μας», ανέφερε.
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