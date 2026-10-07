Μαζικές επιθέσεις της Μόσχας στην Ουκρανία με 15 νεκρούς, ανήμερα των 74ων γενεθλίων του Ρώσου προέδρου

Ειρωνική ανάρτηση Ζελένσκι για τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία ανήμερα των γενεθλίων του Πούτιν - Περίπου 130 drones και βαλλιστικοί εκτοξεύτηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις

15 άνθρωποι σκοτώθηκαν (μεταξύ τους τρία παιδιά) και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν σε νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία την Τετάρτη, την ίδια ημέρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν γιορτάζει τα 74α γενέθλιά του.



«Ως "δώρο γενεθλίων" στον Πούτιν, ο ρωσικός στρατός κατέστρεψε μια πολυκατοικία στο Πριλούκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ. Ήταν ένα συνηθισμένο πενταώροφο κτίριο κατοικιών», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.



Το Πριλούκι ήταν η περιοχή που επλήγη περισσότερο, με πέντε νεκρούς και 26 τραυματίες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.







130 drones και πύραυλοι Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε την πλειονότητα από περίπου 130 drones καμικάζι και πυραύλους cruise που εκτοξεύτηκαν κατά της χώρας. Ωστόσο, η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς από περίπου 20 που εκτοξεύθηκαν αναχαιτίστηκαν μόλις πέντε.











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Στο στόχαστρο και το ενεργειακό δίκτυο Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ένας από τους βασικούς στόχους της



Τουλάχιστονάνθρωποι σκοτώθηκαν (μεταξύ τους τρία παιδιά) και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν σε νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία την Τετάρτη, την ίδια ημέρα που ογιορτάζει τα 74α γενέθλιά του.«Ως "δώρο γενεθλίων" στον Πούτιν, ο ρωσικός στρατός κατέστρεψε μια πολυκατοικία στο Πριλούκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ. Ήταν ένα συνηθισμένο πενταώροφο κτίριο κατοικιών», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδροςπροσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.Το Πριλούκι ήταν η περιοχή που επλήγη περισσότερο, με πέντε νεκρούς και 26 τραυματίες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε την πλειονότητα από περίπου 130 drones καμικάζι και πυραύλους cruise που εκτοξεύτηκαν κατά της χώρας. Ωστόσο, η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς από περίπου 20 που εκτοξεύθηκαν αναχαιτίστηκαν μόλις πέντε.Στο Κίεβο, ένας πύραυλος έπεσε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή χωρίς να εκραγεί, ενώ οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν δύο νεκρούς από τα πλήγματα στην πρωτεύουσα.Καταστροφές αναφέρθηκαν επίσης στο Ντνίπρο, το Κρεμεντσούκ, τη Ζαπορίζια και άλλες περιοχές της Ουκρανίας.Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ένας από τους βασικούς στόχους της νέας ρωσικής επίθεσης ήταν το ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι χρειάστηκε να προγραμματίσει διακοπές ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ το πρωί της Τετάρτης κάτοικοι σε τουλάχιστον πέντε περιφέρειες εξακολουθούσαν να μην έχουν ρεύμα.



«Οι Ρώσοι ήθελαν να χτυπήσουν με επώδυνο και επιδεικτικό τρόπο. Ήταν ένα από τα πιο άθλια πλήγματα. Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση. Και τα συστήματα αεράμυνας είναι αυτή τη στιγμή ζωτικής σημασίας για εμάς», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.



«Αυτό ήθελες για τα γενέθλιά σου;» Στην επίθεση αναφέρθηκε και η πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα, η οποία απευθύνθηκε στον Ρώσο πρόεδρο μέσω Facebook. «Κύριε Πούτιν, αυτό θέλατε για τα γενέθλιά σας; Ανθρώπους νεκρούς στον ύπνο τους, τραυματισμένα παιδιά, κατεστραμμένα σπίτια;» έγραψε.







Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικούς στόχους Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο η Ουκρανία πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων σε ρωσικούς στόχους.



Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικό πετρελαιοφόρο στη Μαύρη Θάλασσα, δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ένα στρατιωτικό πεδίο εκπαίδευσης στις περιοχές Περμ, Σαμάρα και Αστραχάν.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέρριψε συνολικά 311 ουκρανικά drones πάνω από 16 ρωσικές περιφέρειες και τη Μαύρη Θάλασσα.