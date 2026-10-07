Μαζικές επιθέσεις της Μόσχας στην Ουκρανία με 15 νεκρούς, ανήμερα των 74ων γενεθλίων του Ρώσου προέδρου
Ειρωνική ανάρτηση Ζελένσκι για τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία ανήμερα των γενεθλίων του Πούτιν - Περίπου 130 drones και βαλλιστικοί εκτοξεύτηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις
«Ως "δώρο γενεθλίων" στον Πούτιν, ο ρωσικός στρατός κατέστρεψε μια πολυκατοικία στο Πριλούκι, στην περιφέρεια Τσερνίχιβ. Ήταν ένα συνηθισμένο πενταώροφο κτίριο κατοικιών», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.
Το Πριλούκι ήταν η περιοχή που επλήγη περισσότερο, με πέντε νεκρούς και 26 τραυματίες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.
Today, as a birthday “gift” to Putin, the Russian army destroyed a residential building in Pryluky, in the Chernihiv region. It was an ordinary five-story apartment building. Tragically, as of now, five people have been reported killed and 26 injured, including five children.… pic.twitter.com/rd9iMT3kpF— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2026
130 drones και πύραυλοιΗ ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε την πλειονότητα από περίπου 130 drones καμικάζι και πυραύλους cruise που εκτοξεύτηκαν κατά της χώρας. Ωστόσο, η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς από περίπου 20 που εκτοξεύθηκαν αναχαιτίστηκαν μόλις πέντε.
Στο Κίεβο, ένας πύραυλος έπεσε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή χωρίς να εκραγεί, ενώ οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν δύο νεκρούς από τα πλήγματα στην πρωτεύουσα.
Moment of one of this morning’s strikes in Priluki, Chernigov region.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 7, 2026
Priluki lies roughly 130 km east of Kiev and was one of several locations targeted during Russia’s overnight missile-and-drone barrage. Ukrainian authorities report multiple impacts in the city. pic.twitter.com/FcTy8gpz6p
Καταστροφές αναφέρθηκαν επίσης στο Ντνίπρο, το Κρεμεντσούκ, τη Ζαπορίζια και άλλες περιοχές της Ουκρανίας.
A rescuer carries a child pulled from the rubble of a residential building in Pryluky, Chernihiv Oblast, destroyed during a mass Russian overnight attack on Oct. 7.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 7, 2026
The strike killed at least nine people, including three children, and injured 38 others. The barrage targeted… pic.twitter.com/EIfL0HKSoU
Στο στόχαστρο και το ενεργειακό δίκτυοΟ Ζελένσκι δήλωσε ότι ένας από τους βασικούς στόχους της νέας ρωσικής επίθεσης ήταν το ενεργειακό σύστημα της χώρας.
«Οι Ρώσοι ήθελαν να χτυπήσουν με επώδυνο και επιδεικτικό τρόπο. Ήταν ένα από τα πιο άθλια πλήγματα. Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση. Και τα συστήματα αεράμυνας είναι αυτή τη στιγμή ζωτικής σημασίας για εμάς», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
«Αυτό ήθελες για τα γενέθλιά σου;»Στην επίθεση αναφέρθηκε και η πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα, η οποία απευθύνθηκε στον Ρώσο πρόεδρο μέσω Facebook. «Κύριε Πούτιν, αυτό θέλατε για τα γενέθλιά σας; Ανθρώπους νεκρούς στον ύπνο τους, τραυματισμένα παιδιά, κατεστραμμένα σπίτια;» έγραψε.
Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο η Ουκρανία πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων σε ρωσικούς στόχους.
Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικούς στόχους
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικό πετρελαιοφόρο στη Μαύρη Θάλασσα, δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ένα στρατιωτικό πεδίο εκπαίδευσης στις περιοχές Περμ, Σαμάρα και Αστραχάν.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέρριψε συνολικά 311 ουκρανικά drones πάνω από 16 ρωσικές περιφέρειες και τη Μαύρη Θάλασσα.
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