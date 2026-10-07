Μυθοπλασία Alpha: τη σκυτάλη παίρνει η πρεμιέρα της σειράς «Μια Γυναίκα»

Η Μαρίνα παλεύει να μεγαλώσει τα παιδιά της μετά την ξαφνική απώλεια του άντρα της, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μέσα σε μια σκληρή, σύγχρονη πραγματικότητα.

Θα κάνει τα πάντα για να διαχειριστεί την καθημερινότητα, το πένθος και τις αυξημένες ευθύνες. Σε αυτή τη νέα ζωή καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές της και καταστάσεις που την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσει την πορεία της.

Τι θα δούμε απόψε

Μια πρωτοφανής θεομηνία, καταστρέφει το πατρικό σπίτι της Μαρίνας (Δανάη Παππά) στον Πειραιά, όπου ζει με τα δυο μικρά παιδιά της, την ευφυή Χαρά και τον εσωστρεφή Νικόλα. Η Μαρίνα ζει με τη μνήμη του άντρα της Νίκου (Βασίλη Μαγουλιώτη), που έχει πνιγεί σε δυστύχημα πριν τέσσερα χρόνια. Παλεύει να τον κρατήσει ζωντανό στις ψυχές των παιδιών, με το να τους μιλάει καθημερινά γι’ αυτόν και τις όμορφες στιγμές τους. Η αδερφή της, Εύα (Δανάη Βασιλοπούλου), με εύθραυστη ψυχοσύνθεση και τάσεις πανικού, εξαπατά τους γονείς της με ψέματα. Η μητέρα της Ελισάβετ (Ελισάβετ Μουτάφη), πρώην μοντέλο, διευθύνει το τμήμα spa κεντρικού ξενοδοχείου. Ο άνδρας της Ελισάβετ, Κωστής (Χρήστος Χατζηπαναγιώτης), παλιά δόξα της υψηλής ραπτικής, παλεύει να ορθοποδήσει μετά το έμφραγμα που τον γονάτισε και διατηρεί πια συνοικιακό ραφτάδικο. Η Μαρίνα δεν έχει καμιά επικοινωνία με την Ελισάβετ και την οικογένειά της, εδώ και είκοσι χρόνια. Παλεύει μόνη της να μεγαλώσει τα παιδιά της, με μεγάλες στερήσεις και κάνοντας ό,τι δουλειά βρει. Έχει μεγάλο ταλέντο στη ζαχαροπλαστική, αλλά την ασκεί στο περιθώριο του χρόνου της. Μετά τη θεομηνία, μένει με τα παιδιά στο δρόμο. Τα μέσα μεταδίδουν την καταστροφή κι η Ελισάβετ τη βλέπει ξαφνικά στην τηλεόραση. Δεν ξέρει τίποτε για τη ζωή της κόρης της.





Η Μαρίνα με τα παιδιά, βρίσκονται άστεγοι. Με τη βοήθεια της γειτονιάς, μετακομίζουν σε μια θλιβερή αποθήκη – διαμέρισμα στον Ταύρο. Η Μαρίνα παλεύει να μετατρέψει το αχούρι σε σπίτι και να εγκλιματιστούν. Ο Κωστής θέλει να επικοινωνήσει με τη Μαρίνα, χωρίς να ξέρει για το χαμό του Νίκου. Η Ελισάβετ, που νιώθει προδομένη απ’ τη Μαρίνα, που προτίμησε τον πατέρα της μετά το διαζύγιο, δε θέλει για κανένα λόγο να την δει. Αλλά βασανίζεται από ενοχές και παράπονο. Η Εύα, που ξέρει την πληγή της μάνας της και τρέφει εμπάθεια για την αδερφή που δεν γνώρισε, την παρακολουθεί κρυφά. Έτσι, μαθαίνει για το καινούριο σπίτι, το οποίο είναι πραγματικό σοκ για τη Μαρίνα και τα παιδιά. Ανήκει στον Αργύρη (Ηλίας Βαλάσης), «νονό» της γειτονιάς, που διακινεί ουσίες και πουλάει προστασία σε μαγαζιά. Έδρα του, ένα παρακμιακό μπαρ στο συγκρότημα, που λειτουργεί σαν βιτρίνα απ’ τον γιο του Μάρκο (Γιώργος Τριανταφυλλίδης), νταή, μποξέρ και προστάτη, υπό τις εντολές του Αργύρη. Δίπλα στη Μαρίνα, ζει ο Αργύρης με την Μπέτυ (Νικολέτα Καρρά), λαϊκή όμορφη γυναίκα, ντόμπρα. Η επικοινωνία της Μαρίνας με τους νέους γείτονες, ξεκινάει με προβλήματα. Η Μαρίνα παλεύει καθημερινά και αγόγγυστα. Κι ενώ βρίσκει δουλειά σε σιδερωτήριο κι αναθαρρεύει, η άγρια καθημερινότητα στη γειτονιά υπό την ηγεσία του Μάρκου, υπόσχεται άσχημες εξελίξεις.

Η νέα δραματική σειρά υπόσχεται έντονες στιγμές συγκίνησης με τη δυνατή ιστορία της… γιατί η ίδια η ζωή γράφει τις πιο δυνατές ιστορίες.

Δείτε το trailer https://youtu.be/50nEgmUUrFw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Σενάριο: Δώρα Μασκλαβάνου

Πρωτότυπη μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης, «Μια Γυναίκα» Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος Ερμηνεία: Μαρία Παπαγεωργίου

Πρωταγωνιστούν: Δανάη Παππά, Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Θάνος Λέκκας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Γιώργος Ζυγούρης, Δανάη Βασιλοπούλου, Ηλίας Βαλάσης, Νικολέτα Καρρά. Στο ρόλο του Κωστή, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Παραγωγή: Primavisione

Είναι βασισμένη στην επιτυχημένη ιαπωνική σειρά «Woman»

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