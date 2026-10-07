Συνελήφθη 17χρονος που χτύπησε έγκυο στην κοιλιά και την λήστεψε στην Νίκαια
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκαια Πέραμα Ληστεία Έγκυος Σύλληψη

Συνελήφθη 17χρονος που χτύπησε έγκυο στην κοιλιά και την λήστεψε στην Νίκαια

Ο ανήλικος εντοπίστηκε στο Πέραμα και θα οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα

Συνελήφθη 17χρονος που χτύπησε έγκυο στην κοιλιά και την λήστεψε στην Νίκαια
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Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο ανήλικος προσέγγισε την εγκυμονούσα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (2/10)  και ασκώντας σωματική βία, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά, πριν της αφαιρέσει πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και τραπεί σε φυγή.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και συγκρότησαν ειδική ομάδα, πραγματοποιώντας στοχευμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Περάματος και συνελήφθη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα.
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