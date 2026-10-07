Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Συνελήφθη 17χρονος που χτύπησε έγκυο στην κοιλιά και την λήστεψε στην Νίκαια
Συνελήφθη 17χρονος που χτύπησε έγκυο στην κοιλιά και την λήστεψε στην Νίκαια
Ο ανήλικος εντοπίστηκε στο Πέραμα και θα οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα
Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο ανήλικος προσέγγισε την εγκυμονούσα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (2/10) και ασκώντας σωματική βία, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά, πριν της αφαιρέσει πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και τραπεί σε φυγή.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και συγκρότησαν ειδική ομάδα, πραγματοποιώντας στοχευμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη.
Ο 17χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Περάματος και συνελήφθη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο ανήλικος προσέγγισε την εγκυμονούσα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (2/10) και ασκώντας σωματική βία, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά, πριν της αφαιρέσει πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και τραπεί σε φυγή.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και συγκρότησαν ειδική ομάδα, πραγματοποιώντας στοχευμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη.
Ο 17χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Περάματος και συνελήφθη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα.
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