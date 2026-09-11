Ο Diddy σημείωσε δικαστική νίκη σε υπόθεση δυσφήμισης, ζητά αποζημίωση ύψους 100 εκατ. δολαρίων

Ο μουσικός παραγωγός κέρδισε σε δίκη εναντίον της δικηγόρου Άριελ Μίτσελ και του πελάτη της Κόρτνεϊ Μπέρτζες, ο οποίος ισχυριζόταν πως έχει στην κατοχή του βίντεο που τον δείχνει να κακοποιεί σεξουαλικά ανήλικους και διάσημους