Βίκυ Σταυροπούλου σε Αλέξη Γεωργούλη: Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι
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Βίκυ Σταυροπούλου Αλέξης Γεωργούλης Γενέθλια

Βίκυ Σταυροπούλου σε Αλέξη Γεωργούλη: Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι

Η ηθοποιός ευχήθηκε δημόσια στον συνάδελφό της για τα γενέθλιά του

Βίκυ Σταυροπούλου σε Αλέξη Γεωργούλη: Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι
Ιωάννα Μαρίνου
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Ευχές στον Αλέξη Γεωργούλη για τα γενέθλιά του έστειλε δημόσια η Βίκυ Σταυροπούλου, αποκαλώντας τον «παντοτινό μου ταίρι».

Ο ηθοποιός έκλεισε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου τα 52 και ανάμεσα στα πρόσωπα που του ευχήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν και η Βίκυ Σταυροπούλου.

 Η ηθοποιός ανάρτησε στο Instagram μια selfie τους, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί. «Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι. Αλέξη Γεωργούλη σε αγαπώ» έγραψε πάνω στο story της, προσθέτοντας και μία κόκκινη καρδιά.

Δείτε την ανάρτησή της

Βίκυ Σταυροπούλου σε Αλέξη Γεωργούλη: Χρόνια πολλά στο παντοτινό μου ταίρι

Η συγκεκριμένη ευχή παραπέμπει στη σειρά «Είσαι Το Ταίρι Μου», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Mega το 2001 και αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην πορεία και των δύο ηθοποιών. Στο σίριαλ, η Βίκυ Σταυροπούλου ενσάρκωσε τη «Στέλλα» και ο Αλέξης Γεωργούλης τον «Σωτήρη». Με τα χρόνια η συνεργασία τους εξελίχθηκε σε φιλία, με τους δύο ηθοποιούς να κάνουν συχνά κοινές αναρτήσεις στα social media.
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

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